Žalostno: po psihičnih težavah se je spet zlomila na tiskovni konferenci #video

Na OP Francije šokirala športno javnost

Pred časom se je veliko govorilo in pisalo o Naomi Osaka, potem ko je na letošnjem OP Francije odločila, da se ne bo udeleževala novinarskih konferenc. Stvar je prišla na koncu tako daleč, da je po prvem krogu sama zapustila turnir in s tem šokirala svetovno športno javnost. Takrat je sporočila, da potrebuje mir in da zaradi osebnih razlogov ne želi komunicirati z mediji.

Pred medije je sicer Osaka stopila že na OI v Tokiu. Na turnirjih WTA pa je to prvič naredila v Cincinnatiju. Novinarska konferenca se je končala drugače, kot bi si mlada teniška igralka želela.

Sprva je Naomi Osaka odgovorila na vprašanje novinarja, nato so jo oblile solze.

Iz tira je jo vrglo vprašanje lokalnega novinarja

Eden od lokalnih novinarjev (Cincinnati Enquirer) naj bi jo v vse prej kot v prijaznem tonu vprašal oziroma na nek način očital, da izkorišča medije, ko ji to ustreza. "Niste nori, če imate opravka z nami (mediji op. p.), še posebej ne v tem formatu (tiskovna konferenca op. p.). Kljub temu imate veliko zunanjih interesov, ki jim služi medijska platforma. Kako to usklajujete?" je bilo njegovo vprašanje.

Videlo se je, da ji ob tem vprašanju ni prijetno, in kmalu za tem so jo premagale solze in zapustila je novinarsko konferenco. Foto: Guliverimage

Vztrajala je, da odgovori na vprašanje, a se je nato zlomila

V tistem trenutku je vskočila moderatorka tiskovne konference in Osaki dejala, da gredo lahko na naslednje vprašanje, a je Japonka vztrajala, da odgovori na vprašanje.

"Že odkar sem bila majhna, so se mediji zanimali zame in mislim, da je to tudi posledica tega, kako igram. V prvi vrsti sem namreč teniška igralka, zato je toliko zanimanja zame. V zvezi s tem bi rekla, da sem precej drugačna od mnogih in ne morem pomagati, da če o nekaterih stvareh, ki jih dam na Twitter ali ki jih povem, pišejo na veliko. Vem, da se to dogaja zato, ker sem zmagala nekaj turnirjev za grand slam in ker imam veliko novinarskih konferenc," je odgovorila 23-letna teniška igralka, ki je do zdaj v svoji karieri zmagala na štirih turnirjih za grand slam.

Videlo se je, da ji ob tem vprašanju ni prijetno, in kmalu za tem so jo premagale solze in zapustila je novinarsko konferenco. Pozneje se je vrnila in odgovarjala na vprašanja novinarjev, a se je videlo, da ni več sproščena.

Nad novinarjem ogorčen tudi agent Osake

Nad vprašanjem oziroma nad tonom novinarja je bil ogorčen tudi Stuart Duguid, agent Naomi Osake. "Nasilnik iz Cincinnati Enquirer je klasičen primer, zakaj so odnosi med igralci in mediji tako krhki. Vsi na tem Zoomu se bodo strinjali, da je bil njegov ton napačen in da je bil njegov edini namen ustrahovanje. Res neprimerno vedenje," je za New York Times povedal Duguid.

Naomi Osaka bo denar podarila žrtvam potresa na Haitiju. Foto: Guliverimage

Osaka, ki je na turnirju v Cincinnatiju postavljena kot druga nosilka, je pred dnevom dejala, da bo ves denar, ki ga bo zaslužila na tem turnirju, podarila žrtvam potresa v Haitiju, kjer je umrlo več kot tisoč ljudi.

Po njeni odločitvi na OP Francije se je veliko začelo govoriti o odnosih med športniki in mediji. Oglasili so se tudi mnogi drugi, ki so priznali, da so imeli podobne težave in da je treba delati v tej smeri. Eden od njih je tudi nekdanji plavalec Michael Phelps, ki se je tudi boril z depresijo. Na tej novinarski konferenci je razkrila, da je dobila veliko podpore s strani športnikov in da se je morala za ta korak odločiti zaradi sebe.