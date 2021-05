Najbolje plačana športnica na svetu šokirala javnost

Upa, da bo šel denar iz kazni ustanovi za duševno zdravje

Naomi Osaka je na začetku svojih uspehov veljala za tiho in morda celo nekoliko sramežljivo športnico, a s svojimi dejanji kaže, da je vse prej kot to. Japonka se je odločila, da na OP Francije na bo odgovarjala na vprašanje novinarjev oziroma se ne bo udeleževala novinarskih konferenc. Zaveda se, da jo zaradi tega lahko čaka visoka denarna kazen. Upa, da bo še šel ta denar v dobrodelne namene. "Upam, da bo šel znesek namenjen dobrodelni ustanovi za duševno zdravje," je med drugim zapisala 23-letna teniška igralka.

Ne želi se pogovarjati z ljudmi, ki dvomijo vanjo "Pogostokrat sedimo tam in odgovarjamo na že večkrat postavljena vprašanja." Foto: Guliverimage

Štirikratna zmagovalka turnirjev za grand slam bi se rada s svojo nenavadno potezo izognila duševnemu stresu in ostalim nepotrebnim težavam. "Pogostokrat sedimo tam in odgovarjamo na že večkrat postavljena vprašanja. Ali vprašanja, ki v nam porajajo dvome. In preprosto se ne bom izpostavljala ljudem, ki dvomijo vame."

"Velikokrat sem gledala posnetke športnikov, ki so se na novinarski konferenci zlomili. In vem, da ste tudi vi to videli. Verjamem, da vsa situacija še bolj oteži zadevo, potem ko je oseba že tako na dnu. Ne razumem razlogov za to," je zapisala Osaka.

Zapisala je še, da osebno nima nič proti francoskim organizatorjem turnirja, čeprav je dejala, da se ne more strinjati z grožnjami, da bo kaznovana, če ne bo prišla na novinarsko konferenco.

Novak Đoković lani po izključitvi z OP ZDA ni prišel na novinarsko konferenco. Foto: Gulliver/Getty Images

Đoković in mnogi drugi so že dobili kazen

V preteklosti se je že večkrat dogajalo, da so najboljši teniški igralci zavrnili nastop pred mediji. Igralci lahko dobijo kazen do 20 tisoč dolarjev (16 tisoč evrov). Novak Đoković, prvi igralec sveta, je lani na OP ZDA dobil kazen dobrih šest tisoč evrov kazni, potem ko se po izključitvi s turnirja ni prikazal na novinarski konferenci. Venus Williams je leta 2016 dobila kazen na OP Avstralije, … Med tistimi, ki so bili kaznovani so tudi Andre Agassi, Mats Wilander, Goran Ivanišević, Viktorija Azarenka, Bjorn Borg …

Naomi Osaka je v enem letu zaslužila več kot 34 milijonov evrov. Foto: Guliverimage

Osak ne bo prav veliko poznala na računu

Naomi Osaka je v dvanajstih mesecih zaslužila 34,3 milijona evrov, kar je nov rekord med ženskimi športnicami. Doslej je največ v enem letu zaslužila ruska teniška igralka Marija Šarapova, ki je leta 2015 pospravila v svoj žep 27,3 milijona evrov. Torej se ji kazen, ki jo bo dobila v Parizu, ne bo prav veliko poznala.