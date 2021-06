Odšla je: kako krut je lahko vrhunski šport? #video

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Že od leta 2018 se je borila z depresijo

Zdelo se je, da Naomi Osaka živi svoje sanje. V karieri je osvojila štiri turnirje za grand slam, revija Forbes pa je pred kratkim objavila, da je Osaka trenutno najbolje plačana športnica na svetu. A kot kaže, se za tem skrivajo bolečina in težave. Teniška igralka je priznala, da se je borila z depresijo vse od leta 2018. Da, od tistega leta, v katerem je zmagala na prvem turnirju za grand slam. Po dramatičnem finalu se je na slovesnosti zaradi pritiska množice zlomila in zjokala.

Se je za Naomi Osako vse skupaj začelo po razglasitvi leta 2018?

Naomi je že pred turnirjem sporočila, da bo na OP Francije bojkotirala novinarske konference. To je po zmagi v uvodnem krogu tudi storila. Zaradi tega je dobila 15 tisoč dolarjev (12 tisoč evrov) kazni, združenje turnirjev za grand slam pa ni izključilo možnosti, da jo bodo najprej izločili z OP Francije, nato pa še s preostalih turnirjev za grand slam. Začel se je medijski linč in govorilo se je le še o tem. Osaka je uvidela, da je najbolje za vse, da se umakne.

"Mislim, da je najbolje za turnir, preostale igralce in moje počutje, da se umaknem. Torej da se vsi lahko osredotočijo na tenis in da se OP Francije nadaljuje. Nikoli nisem želela biti moteč dejavnik. Strinjam se, da čas ni bil prav, moje sporočilo pa bi bilo lahko bolj jasno. Resnica je, da sem imela od leta 2018 dolga obdobja depresije in težko sem se borila s tem," je med drugim v svojem sporočilu zapisala Osaka.

Kdaj se bo vrnila?

Ni jasno, kdaj bi se 23-letna teniška igralka lahko vrnila na teniška igrišča. Nekateri ugibajo, da jo bomo lahko videli v Wimbledonu, a dejstvo je, da je z njenim umikom izgubil tudi tenis. Mnenja o njenih preteklih odločitvah so deljena. Nekateri ji stojijo ob strani in jo podpirajo, medtem ko drugi menijo, da bi morala izpolnjevati svoje pogodbene obveznosti do turnirjev. Verjetno bi se morali obe strani odzvati drugače, a škoda je storjena. Roland Garros se nadaljuje brez Naomi Osake.

Serena Williams bi jo rada objela Serena Williams sočustvuje z mlado Japonko. Foto: Reuters

Že od začetka jo je podpirala Serena Williams, ki je za to novico izvedela tik pred novinarsko konferenco. "Želela bi si, da bi ji lahko objela, ker vem, kako je to. Bila sem že v takšnih položajih," je povedala 23-kratna zmagovala turnirjev za grand slam. V veliko podporo sta ji tudi nekdanji legendarni teniški igralki Billie Jean King in Martina Navratilova.

Jeff Tarango je odvihral z igrišče sredi dvoboja. Foto: Guliverimage

V preteklosti je bilo kar nekaj primerov, ko so se športniki poslovili sredi tekmovanja

Američan Jeff Tarango je postal prvi teniški igralec, ki je tekmo končal sredi dvoboja. Med obračunom v tretjem krogu Wimbledona z Aleksandrom Mronzom leta 1995 je odšel iz Wimbledona. Tarango je izgubil živce zaradi glavnega sodnik, pospravil loparje in zapustil igrišče. Zaradi te poteze so ga izključil s turnirja, naslednje leto ni smel igrati na sveti travi.

Danes že pokojni legendarni voznik formule ena Niki Lauda je leta 1976 na VN Japonske dirko končal po dveh krogih, a ga zaradi tega ni nihče obsojal. Lauda je nekaj več kot šest tednov pred tem utrpel hudo nesrečo, ko je zagorel njegov dirkalnik, ob čemer je dobil hude opekline obraza in rok. Lauda je takrat v prvenstvu vodil, a je zaradi slabega vremena odstopil in izjavil: "Moje življenje je vredno več kot naslov."