Šokirala športni svet, potem pa se izgubila

Bila je stara 20 let, ko je zmagala OP Francije. Foto: Guliverimage

Po 84 letih

Pisalo se je leto 2017, ko je takrat šele 20-letna Latvijka Jelena Ostapenko na OP Francije kot strela z jasnega opozorila nase. Ne samo z odlično igro, ampak na koncu tudi s senzacionalno zmago na pariškem pesku. Tistega leta je v finalu premagala favorizirano romunsko teniško igralko Simono Halep. Pravzaprav je Ostapenkova po letu 1933 postala prva nepostavljena igralka, ki je zmagala turnir za grand slam.

Njena pot do finala je bila vse prej kot preprosta. S sijajnimi udarci in neverjetno agresivno igro je premagala številne izkušene tekmovalke, ki so veljale za favoritinje turnirja. Z vsako zmago je vse bolj opozarjala nase in na veliko presenečenje mnogih napredovala iz kroga v krog. Vse do velikega finala in velike zmage. Da je bil tisti turnir zanjo še bolj poseben, je na dan polfinala praznovala 20. rojstni dan.

Še sama je bila presenečena

V tistem sobotnem finalu je dosegla neverjetnih 54 "winnerjev" in z močnimi udarci prebijala obrambo Simone Halep, ki je imela zmago praktično že v rokah. Mlada Latvijka se je uspela vrniti in spisati zgodovinsko zmago. Nad njeno zmago niso bili presenečeni samo ljubitelji tenisa, ampak tudi ona sama.

"Še vedno ne morem verjeti, da sem zmagovalka Roland Garros in stara sem komaj 20 let. Vem, da je Simona odlična igralka in da je igrala odlično, ampak sem se še naprej trudila. Torej ostala sem agresivna in vesela sem, da so se stvari obrnile meni v prid. Še vedno sem brez besed," je pred šestimi leti razlagala presrečna Jelena.

Jelena Ostapenko se je letos poslovila v 2. krogu OP Francije. Foto: Guliverimage

Ni bila pripravljena

Tako kot mnoge mlade igralke, se je pozneje tudi ona izgubila v povprečju svetovnega ženskega tenisa. Naslednji dve leti po senzacionalni zmagi se ja na Roland Garrosu obakrat presenetljivo poslovila že v uvodnem krogu. Leta 2020 se je prebila do tretjega kroga, leto pozneje je spet izpadla v prvem krogu, lani in letos pa je turnir končala v drugem krogu. Letos jo je v drugem krogu premagala 21-letna Američanka Peyton Stearns, ki je letos sploh prvič igrala na OP Francije.

Nekaj let po zmagi na pariškem pesku je spoznala, da je uspeh odvisen od njene samozavesti. Predvsem si želi, da bi uživala v svoji igri. Namreč nekaj let po tisti zmagi, od mlade in sproščene igralke ni ostalo skorajda nič. Tega se zaveda tudi sama.

"Pri teh letih psihično nisem bila pripravljena osvojiti turnirja za grand slam. Vse skupaj je prišlo zelo na hitro. Imela sem veliko pozornosti. Lahko bi dejala, da se je moje življenje povsem spremenilo in vsi so pričakovali, da bom vsak teden igrala vrhunski tenis. To je bilo zelo težko in morala sem se navaditi na to," je za tennis.com povedal Jelena.

Samo vprašanje časa

Pred temi leti je priznala, da so pričakovanja do nje manjša, a še vedno so nekateri, ki pričakujejo veliko, saj v njej še vedno vidijo velik potencial. "Psihično moram biti pripravljena na igro, ker fizično mislim, da imam vse možnosti, da lahko igram na visoki ravni. Vedno sem vedela, da lahko igram na tej ravni, samo vprašanje časa je, kdaj mi bo uspelo," je bila pred časom optimistična dejala danes 26-letna teniška igralka. Trenutno je na 17. mestu svetovne lestvice, v svoji vitrini pa ima pet turnirskih lovorik.

Ana Ivanović, nekdaj prva igralka sveta, je že nekaj časa športno upokojena. Foto: Guliverimage/Vladimir Fedorenko

Tudi Ana Ivanović ni bila pripravljena

Njena zgodba v ženskem tenisu še zdaleč ni osamljena. Podobno zgodbo je imela nekdanja srbska teniška igralka Ana Ivanović, ki je bila nekaj časa prva igralka sveta. Ta je leta 2008 osvojila OP Francije, po tistem pa ni uspela več zmagati turnirja za grand slam. Danes 35-letna Ivanovićeva je pred leti dejala, da tudi oni niso bili pripravljeni na ta uspeh in da se ljudje okrog nje se niso znali odzvati na takratno dogajanje.

Emma Raducanu okreva po operaciji. Foto: Instagram

Še najbolj sveža zgodba je zgodba Emme Raducanu. Mlada Britanka je leta 2021 zmagala OP ZDA in postala prva igralka v zgodovini ženskega tenisa, ki je kot kvalifikantka zmagala turnir za grand slam. Za tistim je šla njena krivulja uspehov samo še navzdol. Pogosto je menjavala trenerje, prav tako jo pestijo poškodbe. Dvajsetletnica je bila že deseta igralka sveta, danes pa je na lestvici WTA padla iz prve stoterice (107. mesto). Trenutno je poškodovan okreva po operaciji gležnja in obeh zapestji.

