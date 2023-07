Presrečni Britanec razjasnil vse dvome: Tukaj smo zaradi Tadeja, našega šefa

"Ne vem, kaj naj rečem. Na zadnjem klancu smo pripravili teren za Pogačarja in je napadel, na spustu pa smo kolesarili proti vetru in sem lahko napadel iz ozadja. Moj brat je priključil in skupaj sva delala do cilja. Sprva nisem bil prepričan, če je to prava odločitev, po radiju sem vprašal, če smem in odgovorili so mi, naj kar grem," je v cilju današnje prve etape Tour, 182 kilometrov dolge razgibane preizkušnje s startom in ciljem v Bilbau razlagal 30-letni Britanec Adam Yates.

V zaključku je imel nekaj več moči od brata dvojčka Simona iz moštva Jayco AlUla. "To, da sva si delila to doživetje, je nekaj posebnega. Govoriva vsak dana, sva zelo povezana. Želel pa bi si, da bi morda Simon malce manj vlekel, saj se me je v enem trenutku skoraj otresel," je bil še navdušen as iz Buryja.

"Na zadnjem vzponu sem malce zamudil napad UAE-ja, zaradi gneče ob cesti pa nato nisem mogel priključiti vodilni skupini. Na vrhu klanca pa so malce popustili, ujel sem jih ravno še pravi čas, da se videl, kako je Adam pogledal Pogačarja in mu pomignil, češ, ali lahko gre. Pogačar mu je prikimal in to je bilo vse. Nato je Adam še po radijski zvezi spraševal, če lahko sodeluje z mano, vsem, da se je znašel v malce zoprni situaciji, na koncu pa sva se le udarila. Imel sem nekaj krčev in na žalost je bil tokrat boljši," pa je v cilju razlagal Simon Yates.

"Tukaj smo zaradi Tadeja, našega šefa"

Prestižno rumeno majico je Adam Yates nosil že leta 2020, pravi, da je to nekaj posebnega, a ostaja z nogami trdno na tleh. "Tukaj smo zaradi Tadeja, našega šefa, ki je že pokazal, da je najboljši na svetu. Prepričan sem, da bo naslednjih tednih to pokazal še večkrat," je še povedal sokapetan moštva UAE Emirates, ob tem pa poudaril, da bo v nadaljevanje dirke stoodstotno pomagal Pogačarju. "Nekatrerim se je zdelo čudno, da imamo deljeno vodstvo v ekipi, a sam sem vseeno bolj ali manj pomočnik, pa rezerva prav za takšne etape, kot je bila današnja," je še razlagal zmagovalec uvodne etape Toura.

Tadej Pogačar se je takole veselil zmagoslavja moštvenega kolega. Foto: Reuters

Pogačar navdušen nad zmago moštvenega kolega

Tadej Pogačar je danes sprintal za tretje mesto in z bonifikacijskimi sekundami že v prvi etapi nekoliko pobegnil Jonasu Vingegaardu (Jumbo-Visma). Pri prečkanju ciljne črte je bil navdušen. "Razveselil sem se tega, da smo dobili rumeno majico in Adamove zmage. Ta tako meni, kot celi ekipi pomeni veliko. Presrečen sem. Za prvi dan bo dobro, nič nisem imel pripravljalnih dirk, samo državno prvenstvo, zato je bilo nad pričakovanji. Pričakoval sem, da bo v zaključku mogoče še kdo drug v ospredju, pa smo na koncu ostali le trije. Jonas je dal že prej vedeti, da do cilja ne bo sodeloval, Adam pa je tako izkoristil priložnost," pa je v cilju za TV Slovenija povedal slovenski šampion.

Pogačar je dobro prestal prvo etapo največje dirke na svetu, čeprav je imel pred startom nekaj dvomov zaradi poškodovanega zapestja. A to mu danes ni povzročalo težav, pokazal pa je tudi, da je v izvrstni formi. Na zadnjem kategoriziranem vzponu dneva je bil močnejši od največjega tekmeca in lanskega zmagovalca, Danca Jonasa Vingegaarda (Jumbo-Visma), z bonifikacijami za tretje mesto pa se mu je v skupnem seštevku tudi oddaljil za štiri sekunde.

Adam Yates bo jutri kolesaril v prestižni rumeni majici. Foto: Reuters

Tri majice v lasti UAE Emirates

Yates bo tako jutri na sila podobni, a precej daljši drugi etapi od od Vitorie-Gasteiza do Saint-Sebastiana (209,8 km), nosil prestižno rumeno majico, Pogačar pa bo kolesaril v beli najboljšega mladega kolesarja na dirki. Adam Yates vodi tudi v seštevku najboljšega po točkah, zeleno majico pa bo jutri prepustil bratu dvojčku, ki ima sicer v seštevku pet točk manj. V pikčasto majico najboljšega hribolazca bo oblečen Američan Neilson Powless (EF Education – easyPost).

