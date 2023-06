Mikel Landa Foto: Reuters Švicarski kolesar Gino Mäder se je na Dirki po Švici smrtno ponesrečil. Osmerici kolesarjev, med njimi je Matej Mohorič, bo na sloviti dirki Tour de France to dalo samo še dodatno moč. Da nekaj velikega dosežejo zanj. "Za nami niso najlepši dnevi. Za celotno ekipo je bila to velika tragedija. Gina bomo imeli v mislih. In to nam bo dalo še dodatno moč. Ker ga bomo imeli vsak dan v mislih, bomo še bolj samozavestni," je na spletni novinarski konferenci dan pred začetkom Dirke po Franciji poudaril španski kolesar Mikel Landa, ki je v vlogi kapetana ekipe. Želi si, da bi bilo za varnost kolesarjev bolje poskrbljeno, a se obenem zaveda: "Kolo je nevarno. Ima samo dve kolesi in lahko padeš."

Pello Bilbao Foto: Reuters "Za nas prihaja ta dirka v težkih trenutkih. Ko se je zgodila tragedija, sem mislil, da ne bom pripravljen za štart na Touru. Takrat namreč vse to dirkanje izgubi smisel. Zato tudi nismo dokončali Dirke po Švici. Dva, tri dni nisem verjel niti v štart na Touru," pa pravi baskovki kolesar Bahraina Pello Bilbao. "Odšel sem domov in nekaj dni preživel z družino. Spoznal sem, da lahko te težke občutke, žalostna čustva pretvorim v energijo za nekaj posebnega." Na dresih bodo imeli napis "Ride for Gino" (Vozi za Gina): "Na celotnem Touru bo z nami."