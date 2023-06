Na Touru pet ekip zavrnilo predvajanje radijskih zvez

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Na kolesarski dirki po Franciji bodo lahko gledalci poslušali radijske zveze med športnimi direktorji in kolesarji, poroča časnik L'Equipe. Dovoljenje za to je dalo 17 od 22 moštev na Touru, med njimi pa ni Jayco-AlUle, za katero tekmuje slovenski as Luka Mezgec.