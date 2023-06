Mezgečev kolega vesel, da ni v središču pozornosti

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Simon Yates ne spada med največje favorite za zmago na letošnjem Touru in to Britancu ustreza.

Foto: Guliverimage

"Letim pod radarjem in to je dobro, saj je zato manj pritiska," pred začetkom 110. Dirke po Franciji pravi 30-letni Britanec Simon Yates, ki bo v boju za skupni seštevek na prihajajočem Touru glavno orožje avstralskega moštva Jayco AlUla. V tem bo pomembno vlogo igral tudi slovenski as Luka Mezgec, Kranjčan bo namreč ključni pomočnik Dylana Groenewegna v sprintih.