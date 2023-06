"Gre za zasebno in osebno stvar, ki nima nobene povezave z ekipo. Allana na Dirki po Franciji ne bo. Ne želimo mešati osebnih stvari z interesi ekipe. Da bi ohranili mir, smo se sporazumno dogovorili, da športni direktor ne gre na Tour. Primera ne bomo več komentirali, prosimo, da spoštujete zasebnost vpletenih," je belgijska ekipa zapisala v uradni izjavi.

