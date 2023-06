Adam Yates, ki je ekipo UAE Emirates okrepil letos, je na dirki Kriterij po Dofineji v začetku junija zaostal zgolj za lanskim zmagovalcem Dirke po Franciji Jonasom Vingegaardom, zato ni presenečenje, da v ekipi UAE nanj računajo bolj kot zgolj na pomočnika Tadeja Pogačarja.

Poškodba zapestja očitno ni povsem sanirana, zato pri Emiratih iščejo alternativne opcije v boju za rumeno majico. Navsezadnje so tudi pri ekipi Jumbo-Visma lani na Touru stavili na dva kapetana, Vingegaarda in Primoža Rogliča, a se je ta po padcu in poškodbi v 5. etapi moral preleviti v pomočnika, pozneje se je pred 15. etapo z dirke umaknil, še prej pa je v famozni 11. etapi skupaj z Vingegaardom strl Pogačarja.

Mauro Gianetti, direktor kolesarske ekipe UAE Emirates, pravi, da niso imeli druge izbire, kot da vodenje ekipe UAE na letošnjem Touru razdelijo med Pogačarja in Adama Yatesa. Foto: Reuters

"Tadejeva poškodba še ni povsem odpravljena. Moramo biti pazljivi. Lahko rečemo, da bo Tour začel precej bolj svež kot prejšnja leta, a hkrati ga čakajo tudi precej močnejši tekmeci," se zaveda Gianetti. "Adam na Touru ne bo samo kot podporo Tadeju, ampak bo tam kot sokapetan. Nimamo druge izbire. Tadej je pet tednov preživel brez možnosti za trening na cesti, v kolesarstvu pa ni čudežev. Nabrati moraš kilometre. Trdo je delal in zelo verjamemo vanj, a v nič nismo prepričani. Res je, da je zmagal na slovenskem državnem prvenstvu, in to v velikem slogu, a to ne pomeni, da bo v soboto 100-odstotno pripravljen."

Ekipa UAE za Dirko po Franciji:

Tadej Pogačar, Mikkel Bjerg, Felix Grossschartner, Vegard Stake Laengen, Rafal Majka, Marc Soler, Matteo Trentin in Adam Yates.

Kdo bo na Dirki po Franciji imel boljšo ekipo? Tadej Pogačar (UAE Emirates) 359 glasov + 59,14%

Jonas Vingegaard (Jumbo-Visma) 248 glasov + 40,86% Oddanih 607 glasov

Adam Yates je do zdaj Tour trikrat končal med prvo deseterico. Lani je bil skupno deveti, s tem da je bil pomočnik Gerainta Thomasa, leta 2020 pa je štiri dni nosil rumeno majico. Najboljšo uvrstitev v skupnem seštevku Toura je dosegel leta 2016, ko je osvojil skupno četrto mesto in belo majico najboljšega mladega kolesarja. Letos je Yates zmagal na Dirki po Romandiji, Kriterij po Dofineji pa končal na drugem mestu, 2.22 minuti za Vingegaardom.

Preberite še: