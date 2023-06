Letos se je Luka Mezgec nekoliko drugače pripravljal za Dirko po Franciji kot prejšnja leta. Malce več pozornosti je usmeril v klance. Delal je le 30 sekundne intervale, ki jih potrebuje v šprintu, kajti njegova osrednja naloga na Touru bo namreč pomoč Dylanu Groenewegnu v zaključkih etap. Nizozemec ga je označil za najboljšega pomočnika v zaključku šprinta. Zadnji del vlaka je namreč Luka, preden Dylan skuša zadati tekmecem zadnji udarec.

Lani sta se skupaj veselila ene zmage, s katero bi bili zadovoljni tudi letos v ekipi Jayco AlUla. Leta 2020 je bil dvakrat tik pred zgodovinsko zmago na Touru tudi slovenski kolesar, a mu je malo zmanjkalo, da bi ponovil uspeh z Gira, na katerem je leta 2014 slavil edino etapno zmago na Grand Tourih. Zaveda se, da bo njegova osrednja naloga pomagati Dylanu, zato mu je jasno, da manevrskega prostora za morebitno premierno etapno zmago na Touru najverjetneje ne bo.

S Tadejem Pogačarjem sta na državnem prvenstvu uprizorila velik beg. Foto: Vid Ponikvar

Luka, za nedeljo bi lahko rekli, da bil dolg dan, ker sta s Tadejem Pogačarjem praktično celotno traso cestne dirke državnega prvenstva odpeljala v samostojni vožnji.

Predolg dan je bil (smeh, op. a.). Premalo globine v kvaliteti je. Na državnih prvenstvih se pozna, da ni skupine in vsak ostane sam.

Kako sta se s Tadejem sploh znašla v begu?

Čez prvi klanec sem imel nekaj prednosti, ker sem že prej skočil v ubežno skupino. Tik pred vrhom je prišel Tadej mimo. Rekel sem si, da je to to in da moram iti. Na dnu klanca sva bila sama. Matej (Matej Mohorič, op. a.) je bil 30–40 metrov za nama. Vedel sem, da se bo dirka ustavila, če naju ujame, ker nihče noče dirkati s tremi favoriti. S Tadejem sem šel na vse ali nič. Toliko, da se Matej ni mogel priključiti. Nato se je začelo tri ure in pol resnice. Vožnja, ki je moja najbolj osovražena disciplina. Da sem cel dan na vetru, dirkati na tempo. To ni moja specialnost. Sicer pa je bil to dober trening.

Videti je bilo, da sta se s Pogačarjem med vožnjo veliko pogovarjala. Tudi pred odločilnim vzponom. Kaj sta kaj govorila?

Ko sva ostala sama, sem vedel, da bom na koncu prekratek za zadnji klanec. On je v drugih conah, kot sem jaz. Pogovarjala sva se, kako bo na Touru. Nič o tej dirki. Prej sem mu rekel, da morava počasi na klance, da lahko jaz po ravnini vlečem. Če bi on že prej odprl ventile, bi bila spet vsak sam. Tako sva kolesarila družno. Prikolesarila sva si štiri minute prednosti. Na koncu sva vedela, da se bova udarila na zadnjem klancu. Presenečenja jasno ni bilo, ker je Pogačar premočan.

Foto: Vid Ponikvar

Krog pred zaključnim vzponom vas je še počakal in vam celo dal energijski gel.

Prazen sem bil. To so te cone, ki jih ne treniram. Ves dan na vetru ni zame. Imamo druge kolesarje za to. Na dolgih klancih nisem suveren. Zame je bila cestna dirka tri ure dolg klanec.

Na koncu ste osvojili drugo mesto. Nekoč ste dejali, da je drugo mesto prvi poraženec.

V cilju po cestni dirki je nekdo rekel, da sem bil prvi med homo sapiensi. V čast mi je bilo kolesariti z njim. Ne kolesariš 3–4 ure s kolesarjem številka 1 na svetu. Rekel sem mu, da mu bo majica (državni prvaki lahko nosijo posebno opravo na dirkah, op. a.) lepo pasala na Touru.

Dylan Groenewegen je na dirki Po Sloveniji osvojil dve etapi in izpostavil vrednost Luke Mezgeca. Foto: Matic Klanšek Velej/Sportida

Kakšen obet je bil to za vas za Tour de France, potem ko ste odpeljali dirko Po Sloveniji in dobro sodelovali z Dylanom Groenewegnom, ki je osvojil dve etapi, in zdaj še cestno dirko na državnem prvenstvu?

Noge se dobro vrtijo. Regeneracija je dobra. Ko pridem na vrh vzpona, potrebujem le kratek spust, da se noge napolnijo. Forma je tukaj, komaj čakam na julij. Upam, da nisem celotne forme pustil na cestni dirki (smeh, op. a.).

Vaša primarna naloga bo pomoč Dylanu v zaključnem šprintu. Zadnji kamenček v mozaiku pred njegovim šprintom ste. Koliko priložnosti vidite na Dirki po Franciji?

Od šest do osem šprintov je računica. Vemo, da je kdaj presenečenje, kakšna ubežna skupina, padec. Če bo šest šprintov, bo dobro. Za šprintersko sekcijo bi bila ena zmaga super. Če je ena, so potem apetiti večji. Lani smo eno zmagali, iskali naslednjo etapno zmago. V zadnji, ko je bil drugi, je bil dosti grenko.