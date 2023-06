Pri UAE in Jumbo-Vismi razkrili imena za francoski Tour, brez Rogliča in Novaka

Tadeju Pogačarju, ki je z dvema zmagama na državnem prvenstvu dokazal, da je kljub aprilski poškodbi v izjemni formi, bodo na francoskih cestah pomagali Mikkel Bjerg, Rafal Majka, Felix Grossschartner, Marc Soler, Matteo Trentin, Vegard Stake Laengen in Adam Yates.

Karte so razkrili tudi pri Jumbo-Vismi. Poleg Jonasa Vingegaarda, lanskega zmagovalca Toura, so v ekipi za najbolj cenjeno kolesarsko dirko v letu še Wout van Aert, Dylan van Baarle, ki je včeraj postal nizozemski državni prvak, Tuesj Benoot, Cristophe Laporte, Wilco Kelderman, Nathan Van Hooydonck in Sepp Kuss, ki je maja nastopil že na Giru.

Pričakovano v ekipi ni Primoža Rogliča, ki je napovedal, da bo njegova naslednja dirka šele Dirka po Španiji, ki se začne 26. avgusta.

Van Aert je že pred časom izjavil, da letos ne bo lovil zelene majice najboljšega po točkah, in namignil, da se lahko zgodi, da bo dirko zapustil predčasno. Z ženo namreč pričakujeta drugega otroka.

Ready to ride their dreams. 💭



✨ Jonas Vingegaard

✨ @WoutvanAert

✨ @DylanvanBaarle

✨ @TiesjBenoot

✨ @LAPORTEChristop

✨ @seppkuss

✨ @W1lcokelderman

✨ @NVHooydonck



Voice on - the story is told by our riders. 🗣️#rideyourdreams #tdf2023 🇫🇷 pic.twitter.com/uaaPKbJEYZ