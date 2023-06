Slovenski šampion bo dobil tudi proste roke

Matej Mohorič in Matevž Govekar sta bila na koncu zasedla tretje in četrto mesto na cestni dirki državnega prvenstva.

Foto: Vid Ponikvar

Redki kolesarji se lahko pohvalijo z etapnimi zmagami na vseh treh Grand Tourih. Matej Mohorič spada v to elino druščino. Velika vrata je na široko odprl sprva na Vuelti leta 2017, nadaljeval leto pozneje na Giru, pred dvema letoma pa še na Dirki po Franciji. In kar dvakrat dvignil roke visoko v zrak.

Veselil bi se rad tudi letos. A se zaveda, da je pot do takšnega dosežka izjemno trnova. "Na začetku Toura verjetno ne bo priložnosti, ker bo naš fokus drugje. Po 10. etapi bodo priložnosti. Mislim, da je 12. etapa tista najbolj primerna, vendar se bo sproti videlo," razlaga Mohorič.

Prekratek, da bi ujel Pogačarja in Mezgeca

Po spomladanskih klasikah je imel vse do dirke Po Sloveniji in nedeljske cestne dirke za državno prvenstvo tekmovalni premor. Na največji slovenski kolesarski pentlji je zadnji dan vknjižil prvo zmago, ki mu je še manjkala v vitrini. V nedeljo je upal na ugoden razplet še na državnem prvenstvu, kjer pa sta se kasnejši zmagovalec Tadej Pogačar in Luka Mezgec kaj hitro odlepila od preostalih tekmecev in nadaljevala v solo vožnji.

Foto: Vid Ponikvar

Matej je skupaj z moštvenim kolegom pri Bahrain Victorious Matevžem Govekarjem skušal ujeti priključek, a sta bila prekratka. "Pričakoval sem, da se lahko to zgodi. Luka je bil v ospredju. Enostavno sem na vrhu dobil od dve do tri dolžine zaostanka za Tadejem. Pričakoval sem, da ga bom na spustu izničil, a ga nisem. Po koncu spusta sta pobegnila ravno toliko, da se nisem mogel priključiti. Luka je skozi Kamno Gorico potegnil z dolgim šprintom in sam nisem mogel več. Čez 500 metrov se je elastika strgala in ostal sem sam ter počakal na preostale zasledovalce," je opisal ključni trenutek.

Nekaj razgibanih etap, kjer bi lahko dobil proste roke

Ali je bilo to zanj razočaranje, je opisal z naslednjimi besedami: "Vedel sem, da bo Tadeja težko premagati, sploh če še drugi pomagajo. V Luki je imel močnega zaveznika. Napako sem naredil sam, ker je Luka začel vzpon s kar precejšnjo prednostjo v prvi skupini, midva s Tadejem sva prišla iz ozadja."

Po letu 2021 bi se rad veselil še kakšne etapne zmage na Dirki po Franciji. Foto: Vid Ponikvar

Zdaj je misli povsem usmeril na Tour de France, čeprav ima dirko vseh dirk v glavi že lep čas, saj se je že dolgo pripravljal na vrhunec sezone, ki bo potekal od 1. do 23. julija. "Pripravljenost me je presenetila. Nisem pričakoval, da sem tako dober, ker sem imel vmes težave (raztrgana mišica, op. a.), ki jih ni več. Zelo se veselim Dirke po Franciji," je slovenski šampion, ki se lahko med drugim pohvali z zmago na spomeniku Milano−Sanremo, dejal glede forme pred odhodom v Španijo, kjer bo v soboto v Bilbau štart 110. Toura.

Na začetku bodo pri Bahrain Victorious pogledi uperjeni proti generalni razvrstitvi. Mikel Landa je kapetan, Pello Bilbao pa bo imel prav tako željo po vidnejšem dosežku, zato bodo morali preostali kolesarji pomagati njima v ključnih etapah. "Tudi zase bomo imeli priložnosti," poudarja Matej, za katerega so na uradni strani Bahrain Victorious zapisali, da bodo njemu in Woutu Poelsu ustrezale štiri razgibane etape, če se bosta znašla v begu, bo takrat dobil proste roke.