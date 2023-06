Zgodovinski dan za Pogačarja

Po vseh možnih lovorikah na najvišji ravni kolesarskega sveta je Tadej Pogačar v velikem slogu prišel tudi do naslova članskega državnega prvaka. Cestna dirka v okolici Radovljice je bila odločena praktično takoj, ko se je začela. Pogi se je skupaj z izkušenim Luko Mezgecem po vsega nekaj kilometrih odlepil od glavnine, ki je za vselej izgubila stik. Številka 1 svetovnega kolesarstva se je Mezgeca otresel pri zaključnem vzponu pred ciljem in se po 156 kilometrih prvič veselil naslova članskega državnega prvaka v cestnem kolesarstvu, kar pomeni, da bo Dirko po Franciji začel v majici državnega prvaka.

Ko je Tadej Pogačar napovedal, da bo nastopil na cestni dirki državnega prvenstva, je bilo nemudoma jasno, da je prvi favorit. Nenazadnje je najboljši kolesar na svetu. Ne glede na operacijo zapestja, ki jo je imel po padcu na belgijski klasiki Liege-Bastogne-Liege, je bilo pričakovati, da mu bo težko kdo pariral in da bo lanskoletni junak Kristijan Koren (Adria-Mobil) moral prepustiti kraljevi prestol.

Fotogalerija z DP (foto: Vid Ponikvar):

Skupaj z Mezgecem odskočila kmalu po štartu

Že v četrtek je na kronometru pokazal, da so noge navkljub neprijetni poškodbi ostale močne. Svoj čas na identični trasi kot leta 2020 je namreč izboljšal za minuto in 27 sekund. Kako močan je na slovenski sceni, je dal vedeti prav tako takoj po začetku nedeljske cestne preizkušnje. Na krožni trasi okoli Radovljice, ki je bila dolga 156 kilometrov in je imela 2640 višinskih metrov, je skupaj z Luko Mezgecem napadel že nekaj kilometrov po štartu.

"Čez prvi klanec sem imel nekaj prednosti, ker sem že prej skočil v ubežno skupino. Tik pred vrhom je prišel Tadej mimo. Rekel sem si, da je to to in da moram iti. Na dnu klanca sva bila sama. Matej je bil 30-40 metrov za nama. Vedel sem, da se bo dirka ustavila, če naju ujame, ker nihče noče s tremi favoriti dirkati. Na vse ali nič sem šel skupaj s Tadejem. Toliko, da Matej ni mogel priključiti. Nato se je začelo tri ure in pol resnice. Vožnja, ki je moja najbolj osovražena disciplina. Da sem cel dan na vetru, dirkati na tempo, ni moja specialnost," je Luka razložil, kaj se je zgodilo na začetku.

"To je to, Tadej je šel mimo. Moram iti."

Trije člani iz WorldToura (Matej Mohorič, Domen Novak in Matevž Govekar) so ostali zadaj v glavnini in se jima niso mogli priključiti. Prednost sta poviševala iz kilometer v kilometer, kroga v krog, in si s trdim delom prikolesarila prek tri minute prednosti, ki sta jo v svojem slogu ohranjala. Moštvenega kolega pri Bahrain Victorious Mohorič-Govekar sta v ozadju skušala zmanjševati zaostanek, vendar nista mogla razviti takšne hitrosti, da bi se vodilnima približevala.

"V Luki je imel dobrega zaveznika." Foto: Vid Ponikvar

"Tri kolesa sem bil oddaljen od njunega kolesa. Nisem mogel priključiti. Skupaj sta sodelovala. Luka je čez Kamno Gorico potegnil z dolgim šprintom in nisem mogel več. Prisiljen sem bil počakati zasledovalce," se je Mohorič dotaknil ključnega dela na štartu dirke in nato, ali je razočaran, dodal: "Vedel sem, da bo Tadeja težko premagati, sploh če še drugi pomagajo. V Luki je imel dobrega zaveznika. Napako sem naredil sam, ker je Luka začel vzpon v prvi skupini, midva s Tadejem sva prišla iz ozadja."

Pričakovalo se je le še eno. Kdaj bo Pogačar napadel drugič in zadnjič. Na voljo je imel dva krajša vzpona. Prvi je bil 8,2 kilometra do Zgodnje dobrave, drugi pa kilometer in pol pred ciljem, kjer je bilo veliko število ljubiteljev kolesarstva. Tam je bil maksimalen naklon kar 22 odstotkov.

Pogačar je napadel še drugič in se odpeljal proti naslov državnega prvaka. Mezgec prvi med homo sapinesi.

In predzadnjič, ko sta se približevala ciljni črti, je bilo že videti, da naslednjič Mezgec ne bo mogel slediti. Pogi ga je takrat še počakal, mu dal celo energijski gel, in v zadnji krog sta se odpeljala vnovič skupaj. Ko sta se zadnjič spoprijela z zaključnim vzponom, je imel Pogačar premočne noge in po 156 kilometrih vožnje je postal državni prvak v cestni vožnji. Pred leti je izkušeni Mezgec dal vedeti, da je drugo mesto prvi poraženec. In kako je biti prvi poraženec ob najboljšemu kolesarju na svetu? "Tam je nekdo rekel: "Prvi med homo sapiensi." V čast mi je bilo danes. Ne kolesariš 3, 4 ure s kolesarjem številka 1 na svetu. Rekel sem mu, da mu bo majica lepo pasala na Touru," je v cilju odgovoril član Jayco AlUla.

V ponedeljek zadnji pregled zapestja "Zapestje se drži skupaj. Jutri imam zadnji pregled pred Tourom. Upam, da se lepo celi, sicer bo zelo težak julij. Ni še popolno gibljivo. Malce še boli ob kakšnih udarcih. Telo malenkostno kompenzira. NI še stoodstotno. Moram reči, da je forma kar solidna ne glede na vse," je o zapestju spregovoril Tadej.

Po vseh naslovih na Dirki po Franciji, prestižnih spomenikih, osvojeni olimpijski medalji …, je Pogačar dočakal tudi naslov državnega prvaka v cestni dirki – sicer ima že tri naslove najboljšega v kronometru. Ta naslov pomeni kolesarjem veliko. Ne le to, da so državni prvaki, ampak lahko naslednje leto na vseh dirkah vozijo s klubskim dresom, na katerem je jasno razvidno, da so bili prvaki v posamezni državi.

Tadej Pogačar: Fenomenalno. Vedno več ljudi je na državnem prvenstvu. Zmagati pred takšno množico je nekaj posebnega. Foto: Vid Ponikvar

"Dodatna motivacija bo nositi majico državnega prvaka"

"Fenomenalno. Vedno več ljudi je na državnem prvenstvu. Zmagati pred takšno množico je nekaj posebnega. Zelo vesel sem, da mi je končno uspelo. Danes je bil zadnji test za Tour. Forma je solidna. Bomo videli, kako bo na Touru," je bil vidno zadovoljen Pogi.

In v nekoliko drugačni UAE Emirates opravi bo torej Pogačar vozil že na naslednji dirki: "Dodatna motivacija bo nositi majico državnega prvaka. Zelo vesel bom tega. Tega še nisem doživel. Razen v mlajših kategorijah in na kronometru še nisem vozil. Vsi vemo, da je na cesti tista pomembna majica. Sploh v Bilbauu, kjer imamo veliko navijačev. Veliko ljudi iz ekipe prihaja iz Bilbaa in okolice. Nekaj posebnega bo štart na Touru. Zelo se veselim."

In to je sloviti Tour de France, ki se bo začel 1. julija v Bilbau v Španiji, na katerem bo Slovenija tako deležna še večje reklame, kot jo je že sicer. Slovenski kolesarski šampion bo medtem skušal še tretjič v kratki članski karieri osvojiti dirko vseh dirk. Čaka ga peklenska trasa, nasproti pa mu bodo stali številni tekmeci na čelu s prvim favoritom Jonasom Vingegaardom, ki je bil najboljši na francoskih tleh lani.

"Zdaj imamo pet dni, da se pripravimo na prve etape. Veliko se bo že pokazalo na začetku," se je slovenski šampion obrnil še proti Touru.

