Pogačar razred zase tudi na cestni dirki, Urša Pintar zmagovalka v ženski konkurenci

DP člani, potek cestne dirke:

Foto: zajem zaslona

Cilj: Tadej Pogačar (UAE Emirates) je osvojil svoj prvi naslov slovenskega državnega prvaka na cestni dirki. V zaključku današnje dirke je bil močnejši od Luke Mezgeca (Jayco AlUla). Tretje mesto je osvojil Matej Mohorič, v cilj sta z moštvenim kolegom iz Bahrain Victoriousa Matevžem Govekarjem pripeljala skupaj, izkušeni Podbličan je ciljno črto prečkal nekaj centimetrov pred mlajšim tovarišem.

2 km do cilja – Pogačar se je na zadnjem klancu odpeljal Mezgecu, Kranjčan se mu sploh ne trudi slediti.

4 km do cilja - Pogačar in Mezgec se spuščata z Lancovega, imata okrogle štiri minute prednosti pred Mohoričem in Govekarjem, dvojec Bahrain Victoriousa pa vzdržuje prednost pred skupino z Novakom. O državnem prvaku bo očitno odločal prav zadnji klanec tik pred ciljem v Radovljici.

10 km do cilja - Mezgec se na zadnjem vzponu na Zgornjo Dobravo še drži Pogačarja, Mohorič in Govekar zaostajata že več kot štiri minute in bolj ali manj le pazita, da ostajata na varnem pred skupinico z Domnom Novakom.

19,5 km do cilja - Vodilna kolesarja sta vstopila v zadnji krog s slabimi štirimi minutami prednosti pred zasledovalcema. Zdaj je le vprašanje, kdaj bosta Pogačar in Mezgec med seboj obračunala za zmago.

21 km do cilja - Prednost vodilnih je narasla na tri minute in 49 sekund.

25 km do cilja - Tudi Mezgec ob hudem tempu Pogačarja trpi, a se za zdaj kot klop drži mladega šampiona. Mohorič in Govekar sta kot kaže obupala, njun zaostanek za vodilnim dvojcem ostaja debelo prek treh minut. Kolesarji danes tekmujejo v prekrasnem vremenu, zaradi visokih temperatur - v Radovljici in okolici se je živo srebro dvignilo do 27 stopinj Celzija - pa ves čas tudi budno pazijo, da užijejo dovolj tekočine. Od spremljevalcev iz avtomobilov in ob progi kolesarji dobivajo tudi ledene obkladke, s katerimi se nato lahko malce ohladijo. Za Mezgeca, ki na dirki nima pomoči svoje ekipe, skrbi športni direktor UAE Emirates Andrej Hauptman.

30 km do cilja - Mohorič in Govekar ne zmanjšujeta zaostanka, očitno jima tudi pojenjajo moči. Vse boj kaže, da se bosta za naslov državnega prvaka udarila Pogačar in Mezgec.

35 km do cilja - Pogačar in Mezgec vozita 3:35 pred Mohoričem in Govekarjem in več kot sedem minut pred glavnino, na čelu katere kolesari Pogačarjev moštveni kolega iz UAE Emirates Domen Novak.

37 km do cilja - Prednost vodilnih je še malce narasla, zdaj znaša že dobre tri minute in pol.

45 km do cilja - Tadej Pogačar (UAE Emirates) in Luka Mezgec (Jayco AlUla) vzdržujeta dobre tri minute prednosti pred Mohoričem in Govekarjem. Vodilna kolesarja dobro sodelujeta, ima pa Mezgec na najstrmejših klancih nekaj težav s sledenjem tempu najboljšega kolesarja sveta.

59 km do cilja - Razlika med najboljšima paroma na dirki je spet nekoliko poskočila, vodilna imata zdaj spet več kot tri minute (3:20) prednosti pred zasledovalcema.

64 km do cilja - Pogačar in Mezgec imata 2:45 prednosti pred Mohoričem in Govekarjem. Ob progi se je zbralo tudi lepo število gledalcev, ki lahko uživajo v zanimivi cestni dirki državnega prvenstva.

Foto: A. T. K.

65 km do cilja - Dvojec Bahraina Mohorič in Govekar počasi zmanjšuje zaostanek za vodilnima Pogačarjem in Mezgecem.

80 km do cilja - Pogačar in Mezgec vzdržujeta slabe tri minute pred najbližjima zasledovalcema, Matejem Mohoričem in Matevžem Govekarjem (Bahrain - Victorious), glavnina je že lep čas razbita na več manjših skupinic.

100 km do cilja - Prednost Pogačarja in Mezgeca je že tri minute in pol.

115 km do cilja - Vodilna povečujeta prednost, po dveh odpeljanih krogih sta imela že več kot dve minuti razlike do glavnine.

140 km do cilja – Pogačar in Mezgec imata minuto in 40 sekund naskoka pred zasledovalci.

1. krog - Za presenečenje sta poskrbela prvi favorit Tadej Pogačar (UAE Emirates) in Luka Mezgec (Jayco AlUla), ki sta ušla glavnini. V tej je ostal drugi veliki favorit Matej Mohorič (Bahrain – Victorious).

Start: ob 14.30 so z dirko za državne naslove začeli še člani.

Člane čaka 156 kilometrov dolga trasa s skupno 2.640 višinskimi metri. Krog okoli Radovljice je dolg 19,5 km in ima dva krajša vzpona. Prvega po 8,2 km do Zgornje Dobrave, drugega pa dober kilometer in pol pred ciljem. Ta vsebuje tudi odsek z maksimalnim naklonom 22 odstotkov.