"Ne vem, kdo je bolj nervozen, jaz, ko gledam njega, ali on, ko spremlja mene"

Tadej Pogačar in Urška Žigart sta ponovila uspeh izpred treh let, tudi letos sta oba državna prvaka v vožnji na čas.

Ob omembi Urške Žigart skoraj vedno omenimo tudi Tadeja Pogačarja, a v obratni smeri to do zdaj še ni bilo pravilo. A morda bo to kaj kmalu postalo. 26-letna kolesarka iz Slovenske Bistrice vse bolj opozarja nase. Na nedavni Dirki po Švici je s 7. mestom v skupni razvrstitvi dosegla največji uspeh v svoji karieri, bila v 3. etapi iste dirke še 75 metrov pred ciljem v igri za etapno zmago, v četrtek pa je na Pokljuki že tretjič postala državna prvakinja v vožnji na čas. Za Sportal je spregovorila o svoji karieri, ciljih ter pozitivnih plateh skupnih treningov s kolesarjem številka ena lestvice UCI, ki je hkrati tudi njen življenjski sopotnik.

Žigartova je že tretjič najboljša Slovenka v vožnji na čas. Foto: Vid Ponikvar Urška Žigart je v četrtek na državnem prvenstvu v vožnji na čas na Pokljuki ubranila lanski naslov in je tako že tretjič državna prvakinja v kronometru, kar ji zagotavlja, da bo na kronometrih do prihodnjega državnega prvenstva nosila dres s slovensko trobojnico. Članica avstralske WorldTour ekipe Jayco ALUla je bila skoraj za dve minuti in pol hitrejša kot leta 2020, ko je kronometer potekal na isti trasi kot letos. Naslov državne podprvakinje med članicami je osvojila Urška Pintar, tretje mesto pa Nika Bobnar (obe članici ekipe BTC City Ljubljana). Po podelitvi in poziranju z zaročencem Tadejem Pogačarjem, ki je prav tako zlahka osvojil naslov državnega prvaka v vožnji na čas, je 26-letnica iz Slovenske Bistrice v intervjuju za Sportal med drugim spregovorila tudi o nedavni Dirki po Švici, kjer je bila vse do 75 metrov pred ciljem na pragu velike zmage, treningih z zaročencem, ki je hkrati tudi najboljši kolesar sveta, in ciljih v njeni deveti kolesarski sezoni.

Na Pokljuki ste zlahka ubranili naslov državne prvakinje v vožnji na čas, in ne samo to, na identični trasi kot leta 2020 ste čas vožnje izboljšali za skoraj dve minuti in pol, kar je najboljši pokazatelj vašega napredka. Kako ste sami doživeli opravljeno nalogo?

Da, bila sem zelo vesela zaradi prikazane vožnje. Startala sem zelo hitro, pa sem se potem malo ustrašila, da ni bilo morda prehitro, ampak na srečo so bile noge take, kot morajo biti.

Kdo vas je spodbujal iz spremljevalnega vozila?

Jan Polanc in maser ekipe UAE Emirates.

Žigartovo je iz kombija ekipe UAE Emirates spodbujal Jan Polanc, ki je zaradi težav s srcem letos sklenil kariero. Foto: Vid Ponikvar

Ste se odločili za menjavo kolesa?

Ne, na koncu sem se odločila, da vožnjo opravim brez menjave. Marco Pinotti (športni direktor pri ekipi Jayco AlUla, op. a.) je že pred tedni naredil izračun in ugotovil, da bi na podlagi "wattov", na katere smo ciljali, na podlagi dobre menjave pridobila 12 sekund, če pa bi bilo obratno in bi bila menjava slaba ter ne bi več imela dobrih nog − na kolesu za kronometer je vseeno drugačen položaj −, potem bi lahko izgubila precej več. Tako da sem se odločila, tudi glede na to, da je bil vroč dan, kar mi po navadi ne ustreza preveč, za varnejšo varianto in da do cilja vztrajam na cestnem kolesu.

Zadnjih 500 metrov pred ciljem so ob progi navijali tudi Tadejevi starši, tam je bil tudi vaš oče. Ste ga v žaru adrenalina sploh slišali?

Da, težko bi ga bilo zgrešiti, tudi zaradi velike zastave. Vedno je lepo ob progi videti svoje domače. V fazi, ko sem zaslišala očeta, sem na obzorju že videla svojo največjo konkurentko Uršo Pintar, ki je startala dve minuti pred mano, in sem že nekako čutila in pričakovala, da bom zmagala, a sem vseeno vse do konca pritiskala na polno.

Navijaška podpora ob trasi: glasno sta navijala tudi starša Tadeja Pogačarja in oče Urške Žigart. Foto: Ana Kovač

Kako ste zadovoljni s tem, kar se letos dogaja v vaši karieri?

Nočem si zadajati prevelikih pričakovanj in pritiskov, sem pa vesela, da se stvari odvijajo v pravo smer. Vsi vemo, da v življenju niso samo vzponi, da je krivulja malo drugačna, seveda pa si želim vedno več …

Za vami je izjemno uspešna Dirka po Švici, sedmo mesto v skupni razvrstitvi, kar je največji uspeh v vaši karieri, s tem da ste bili v 3. etapi dirke celo na poti do etapne zmage. Lahko opišete, kaj se dogaja v telesu kolesarke, ki je še do sto metrov pred ciljem vodilna, potem pa jo pogoltne skupina sprinterk, ki kot veter odbrzi mimo?

Uf, ko zdaj pomislim za nazaj, bi se morda morala že prej začeti "metati" po kolesu in sprintati, ampak v tistem trenutku ne razmišljaš kaj dosti. Samo slišala sem tisti sprint iz ozadja, pa sem vseeno upala, da mi bo morda uspelo, a mi na koncu žal ni. Za nazaj je lahko pametovati … Edino, kar bi lahko naredila bolje s svojimi sposobnostmi, je to, da bi napadla malo prej. Morda bi bila dinamika v ozadju nekoliko drugačna, kdo ve. Lahko rečem le, da bom naslednjič spet poskušala, enkrat mi bo že uspelo.

"What a sprint!" 😲



21-year-old Elonora Gasparrini wins Stage 3 of the Tour of Switzerland in an epic sprint to the finish! 🏁#TourdeSuisseWomen 🇨🇭 pic.twitter.com/zsbojz8ika — Eurosport (@eurosport) June 19, 2023

Je bil napad na zadnjem vzponu dneva vaš načrt že od začetka ali je šlo za spontano odločitev, glede na vaše počutje in razvoj dogodkov v karavani?

Že na ekipnem sestanku smo se dogovorili, da ko enkrat pridemo čez klanec, se preštejemo, pogledamo, kako se katera od nas počuti, in potem čim bolj agresivno nadaljujemo. V bistvu je šlo vse po načrtu do 75 metrov pred ciljem.

🗣️ STAGE RECAP 🗣️



“There’s always another chance!” 💪



A pragmatic @urskazigart gives some reaction after being caught inside 100m to go after her gutsy solo ride 👏#TourdeSuisseWomen 🇨🇭 pic.twitter.com/oFNOObTt11 — Team Jayco AlUla (@GreenEDGEteam) June 19, 2023

Načrt ekipe je bil, da nas čim več pride čez glavni klanec 1. kategorije, vendar pa je potem na žalost naša Ruby (Ruby Roseman-Gannon, op. a.), ki je do takrat nosila majico najboljše mlade kolesarke, na spustu padla, zato smo vozile na čelu skupine in nekoliko ustavile tempo, zato da bi se Ruby lahko čim prej priključila skupini.

V trenutku, ko je napadla Julie Van de Velde (Fenix-Deceuninck), sem začutila priložnost, da se lahko preselim naprej. Vedno je dobro imeti nekoga v ospredju, saj potem naše zadaj lahko počivajo. Ko sem videla, da sva ujeli ubežnice, sem dobila občutek, da imam ta dan v primerjavi z drugimi najboljše noge. Od takrat naprej sem imela proste roke.

Foto: Vid Ponikvar

Večkrat ste že izpostavili, da se ne marate voziti v skupini, raje se vozite na njenem začelju. Ste razmišljali, kako lahko to spremenite, kako bi vam tudi to lahko postalo domače?

Mislim, da glede tega napredujem. Sama se dobro zavedam, da se je vedno treba malo prisiliti in iti zunaj območja udobja. Pri tem mi pomagajo tudi kolegice iz ekipe, tako da vozim na njihovem obroču ... Je pa veliko odvisno tudi od mojega karakterja. Rada imam nadzor nad stvarmi, in če imaš okoli sebe šest ali sedem kolesark, tega nadzora nimaš. Trudim se to odmisliti. Čutim tudi, da me preostala dekleta v skupini vedno bolj spodbujajo, pravijo, da moram biti bolj agresivna, tudi pogosteje uporabiti komolce, glasno opozoriti, da je to moja sotekmovalka, moje kolo ... Mislim, da se vse premika v pravo smer.

Kaj pa spusti? Kako suvereni ste v tej prvini?

Na spustu nimam tako velikih težav, če nas je malo, ko pa je skupina velika, spet na plano udari moj značaj po nadzoru. Nikoli ne veš, kaj se bo zgodilo pred teboj, in že kar malo pričakuješ padec. Ampak to je moj problem, ki ga moram, če se želim boriti za najvišja mesta, počasi odmisliti. Dejstvo je, da dirke niso samo navkreber, ampak veliko terena poteka tudi navzdol.

Omenili ste, da vas kolesarke spodbujajo, da stopite iz območja udobja. Se strinjate, da imate srečo, da imate najboljšega spodbujevalca doma? Govorim seveda o vašem partnerju Tadeju Pogačarju.

Res je. Na koncu ne vem, kdo je bolj nervozen, jaz, ko gledam njega, ali on, ko spremlja mene (smeh, op. a.).

Potem ko so pri enem od tujih medijev Urško Žigart v članku o uspehu na Dirki po Švici imenovali zgolj kot zaročenko Tadeja Pogačarja, se je šala hitro razširila po spletu, a v obratni smeri, torej v smeri, da Pogačarja omenjajo zgolj kot zaročenca Žigartove:

I love that Tadej Pogačar is leaning into this. I had no doubt that he would 😂 pic.twitter.com/GhCohDbthX — Sadhbh O'Shea (@SadhbhOS) June 21, 2023

Del priprav sta opravila skupaj. Kje vidite največjo prednost skupnih priprav?

Najbolj nama te skupne priprave pomagajo psihično, saj imam takrat občutek, kot da sem doma, pa čeprav nisem. Vseeno pa sem z domačo osebo, ob kateri vse skupaj hitreje mine. Z leti sem se navadila na skupne treninge. Zdaj se že toliko poznam, da točno vem, koliko se lahko vozim z njim in koliko raje ne. So trenutki, ko mu raje pomaham in rečem, se vidimo pozneje na vrhu. Če bi vseskozi vozila z njim, bi sredi sezone imela vsega že vrh glave, verjetno pa bi se tudi pretrenirala.

Foto: Ana Kovač

Vaša naslednja dirka bo Giro Donne, ki se začne 30. junija, dan pred začetkom Dirke po Franciji. V kolikšni meri vam je trasa pisana na kožo?

Trase za Giro smo spoznali šele pred dvema tednoma, organizator nekaj "štrajka". Za zdaj so od dve do tri etape kar hribovite, kar pa bo, bomo videli. Nikakor ne pričakujem lahke dirke, na koncu koncev pa smo kolesarke tiste, ki si dirko naredimo težko.

Foto: Vid Ponikvar

Kaj je glavna težava letošnje izvedbe Gira (30. junij–9. julij)?

Problem je v menjavi organizatorja. Namreč, moški Giro je kupil tudi licenco za ženskega, ampak ta začne veljati šele prihodnjo sezono. To pomeni, da zdajšnji organizator (Starlight, op. a.) nima več pravega interesa za izvedbo dirke, ker že zdaj ve, da bo od prihodnjega leta za Giro skrbel nekdo drug, konkretno RCS Sport. Trenutno smo na točki, ko malo lobirajo, kdo bo plačal, kdo bo kril stroške prenosa in tako naprej. Vsi si seveda želimo prenosa, saj s prenosom dirka dobi povsem druge razsežnosti. Če prenosa ne bi bilo, bi lahko UCI licenco odvzel, potem pa tudi RCS Sport ne bi več imel takega interesa in bi lahko odstopil od pogodbe. Ampak načeloma dirka bo.

Koliko ste imeli besede pri sestavi svojega tekmovalnega koledarja? Ciljam seveda na udeležbo na Le Tour Femmes (od 23. do 30. julija), kjer vas vsaj za zdaj ni v ekipi?

Da, vem, da sem omenila, da kolesarke same naredimo težko dirko, ampak če gledam etape na Touru, je samo ena etapa s ciljem na klancu, konkretno na Tourmaletu, preostale niso najbolj po mojem okusu. Nekaj besede pri programu sem imela, za Tour pa pač ne. Moja želja je bila, da grem vsaj na eno tritedensko dirko, a kot kaže, bom nastopila na dveh. Za mano je že Vuelta, zdaj me čaka Giro, tako da se ne morem pritoževati.

Najboljša trojka v vožnji na čas: Žigartova v družbi drugouvrščene Urše Pintar in Nike Bobnar na tretjem mestu. Foto: Ana Kovač

V nedeljo boste nastopili še na cestni dirki za državno prvenstvo. Upate na ponovitev scenarija s kronometra?

Seveda si vsak želi zmage in vem, da nisem edina. Lepo bi bilo na dirkah nositi majico državne prvakinje, ampak bomo videli. Kar zadeva trase, sem si pogledala samo videoposnetek, ki je krožil po družbenih omrežjih, več pa ne. Morda si jo bom ogledala v prihodnjih dneh, a glede na to, da nas v nedeljo čaka pet krogov (97,5 km in 1.650 višinskih metrov) okoli Radovljice, bo priložnosti za ogled več kot dovolj.