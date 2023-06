Zagorje v rožnati barvi: špalir za šampiona Rogliča #video

Po Ljubljani, kjer živi danes, so Primožu Rogliču veličasten sprejem pripravili še v občini rojstva, v Zagorju ob Savi. Tam so na Kisovčana, ki je po treh osvojenih Dirkah po Španiji (2019, 2020, 2021) zdaj prvič osvojil še Dirko po Italiji (2023), še toliko bolj ponosni. Mestno ploščad so zadimili z baklami rožnate barve. Sicer ni bila polna, so bili pa zato Primoževi pristaši toliko bolj glasni.



Takole je v ponedeljek Rogliča sprejela Ljubljana, zdaj pa še Zagorje ob Savi. Foto: Daniel Novakovič/STA Zagorje ob Savi je težko pričakovalo svojega junaka Primoža Rogliča. V petek ob 18. uri so mu pripravili sprejem na mestni ploščadi. "Pridružite se nam, da bo srečanje radostno in navijaško, tako kot zna le naše Zagorje," je Občina Zagorje zapisala na vabilu na sprejem. Prišlo je nekaj sto ljudi, prižgali so rožnate bakle in v špalirju pričakali zmagovalca Dirke po Italiji. Ta je stisnil roke tistim, ki so bili v prvi vrsti. Zagotovo jim je polepšal dan. Skupaj so nato napeli Zdravljico.

"To je nekaj veličastnega. Naši kolesarji, Primož in preostali, so med najboljšimi na svetu. In vidimo, kakšno podporo imajo v domačem okolju oziroma v celotni Sloveniji," je v izjavi za Planet TV povedal predsednik Kolesarske zveze Slovenije Pavel Marđonović. Ta še pravi: "Kolesarstvo je vsekakor najbolj priljubljen šport v Sloveniji." Ker je pri nas vse več tako rekreativnih kolesarjev kot tistih, ki so se odločili za treniranje tega športa.