V živo: Roglič razjasnil negotovost glede Dirke po Franciji #video

Kolesarski as Primož Roglič je pred tremi tedni na Dirki po Italiji postavil nov mejnik slovenskega kolesarstva in kot prvi Slovenec postal zmagovalec rožnate pentlje. "V tem času sem res užival in se poveselil. Z zmago pridejo tudi te sladke obveznosti, poskušam uživati v vseh teh trenutkih in dati nekaj nazaj ljudem, ki navijajo. Takšni sprejemi so mi čast, da lahko proslavimo z vsemi, ki so del te zgodbe. Sploh tiste, ki se je zgodila na Svetih Višarjah in verjamem, da se bomo tega vsi spominjali še celotno življenje. Tudi moji ekipni kolegi so dejali, da je bilo to nekaj nepozabnega," je na novinarski konferenci povedal Roglič.

Kljukica pri Vuelti

Tri tedne pozneje so mu v Ljubljani priredili sprejem. Kisovčana je najprej čakalo nekaj medijskih obveznosti v mestni hiši, med katerimi je razkril načrte za nadaljevanje sezone. Po koncu Gira je zdaj prvič spregovoril tudi o Tour de France, ki je bil zadnji mesec velika uganka v planih slovenskega kolesarja. Kot je povedal Roglič, ga na Dirki po Franciji letos ne bo. "Tu sem zato, da se poveselimo za zmago na Giru in iščem nove motive. Najverjetneje ne grem na Tour. Dirke po Franciji v tej sezoni sploh nisem planiral, po končanem Giru sem imel neko željo ali pomisleke, da bi bilo dobro iti tudi v Francijo, a zaradi vsega dogajanja nismo mogli priti skupaj z ekipo in bo najverjetneje moja naslednja dirka, Dirka po Španiji. Tako da smo program priprav prilagodili temu," je povedal Roglič, ki je na Vuelti do zdaj slavil trikrat.

Nekateri strokovnjaki so bili že pred tem mnenja, da je prenaporno odpeljati dve tako veliki dirki v tako kratkem času in se potegovati za najvišja mesta. "Če bi šel na Tour, bi bolj vedel, kako huda je utrujenost. Tudi sam se ne želim omejevati s komentarji, da nekaj ni mogoče, ker sem že večkrat dokazal nasprotno. Izjemno vesel bi bil, če se bo ponudila še kakšna priložnost. Tudi na državnem prvenstvu me ne bo, ker tudi tega prej nismo planirali. Kolesarstvo ni šport, v katerem si lahko načrte izmišljaš sproti," je bil jasen Roglič, ki je prečrtal tudi svetovno prvenstvo v Glasgowu med 5. in 13. avgustom.

Spregovoril je tudi o dogajanju na minulem Giru. "Želel bi si morda, da bi bilo vreme nekoliko lepše, pa tudi posledice drugega padca so bile kar hude in če ne bi bilo tega bi bilo verjetno še bolj enostavno. Sem pa zdaj zatem občutil posledice vsega dogajanja," je v smehu pojasnil Roglič.

Ob 18. uri bo sledil sprejem na Kongresnem trgu. Za zabavni del programa bo na odru skrbela glasbena skupina Big Foot Mama.

Dogajanje spremljamo tudi na Sportalu.

V petek, 23. junija, bo sprejem za Rogliča še na mestni ploščadi v domačem Zagorju.