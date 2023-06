Dama, ki ji je Roglič pred leti odstrigel čop, zdaj pa v znak zahvale podaril rožnato majico

Primož Roglič je Mojci Novak v zahvalo podaril rožnato majico:

Mojca, 29. dirka Po Sloveniji je bila zadnja, ki ste jo vodili kot predsednica organizacijskega odbora, po 18 letih ste umaknili tudi z mesta predsednice kluba, kjer vas je nasledil izvršni direktor nabave v družbi Adria Mobil Marko Lekše. Na zaključku v Novem mestu se vam je za delo v klubu Adria Mobil zahvalil tudi Primož Roglič in vam podaril rožnato majico. Kaj vam je pomenila njegova prisotnost na dirki?

Ogromno. Primoža imam zelo rada in ga cenim kot človeka, enako velja za njegovo družino, in tudi to je uspeh. Zelo vesela sem in ponosna, da je danes z nami. Še enkrat hvala.

Galerija z zaključka 29. dirke Po Sloveniji, ki se ga je udeležil tudi Roglič (foto: Ana Kovač)

Z omembo Primoža Rogliča sem se želela navezati na zaključek dirke Po Sloveniji leta 2015, kjer vam je ravno on, takrat zmagovalec skupnega seštevka dirke, odrezal čop. Pri tem je bil sicer precej skromen, pa vendar ... Kako se vi spominjate tega dogodka?

Res je, bil je precej skromen. To so bila leta, ko je bil klub precej skromen in ko smo imeli več idej in volje kot pa materialnih in siceršnjih sposobnosti in so me fantje iz ekipe Adria Mobil vprašali, kaj jim bomo podarili, če bodo zmagali. To so bili časi, ko smo komaj dočakali konec meseca in poplačali vse račune, in malo za šalo, malo zares, no, bolj za šalo, sem jim rekla: "Kaj bi pa še radi, lahko vam dam svoj čop." Resnica je, da sem se ravno odpravljala k frizerju, da mi skrajša špičke.

Kako je Roglič leta 2015 Novakovali odrezal čop:

Foto: Vid Ponikvar Foto: Vid Ponikvar Foto: Vid Ponikvar

Fantje so takrat prinesli škarje in čop je šel. Vse je bilo zelo hudomušno, sem pa predvsem zelo zelo ponosna zaradi ekipe, ki je ves ta čas rasla in mi z njo. Ponosna in hvaležna sem za vse, kar se je zgodilo. Kolesarstvo je danes top šport, prvi zmagovalci naše dirke so Slovenci, s Primožem na čelu, in kolesarski klub Adria Mobil je zagotovo blagovna znamka. Mnogi si želijo, da bi se lahko priključili našim vrstam.

Pomemben je tudi organizacijski vidik. Izšolali smo več kot 300 ljudi, ki znajo organizirati kolesarsko dirko, zato tudi v prihodnje pričakujem presežke.

Prihodnje leto bo na sporedu 30. izvedba dirke. Mislim, da vsi pričakujemo nekaj posebnega.

Letos mineva 30 let od prve izvedbe dirke Po Sloveniji, ki je nismo izpeljali le dvakrat, enkrat zaradi finančnih razlogov kluba, drugič pa zaradi epidemije covida. Prihodnje leto bo na sporedu 30. izvedba dirke in verjamem, da bodo v klubu proslavili tudi to.

Veliko je debat tudi o terminu dirke, ki je po eni strani dober, saj je tik pred začetkom Dirke po Franciji, po drugi strani pa termin sovpada s Kriterijem po Dofineji in Dirko po Švici. Če bi imeli glavno besedo, ali bi sami predlagali drug termin?

Morda. Morda bi se šla pogajat, kdaj bi bil ustrezen termin za dirko po Sloveniji.

Marko Lekše, novi predsednik kolesarskega kluba Adria Mobil, je Novakovi ob slovesu predal torto, tako kot je ona kolesarje Adrie ob zmagi vedno nagradila s torto. Foto: Ana Kovač

Kako prisotna sta bila dirka Po Sloveniji in KK Adria Mobil v vašem življenju skozi vse leto? Zanima me predvsem, koliko časa se vam bo zdaj sprostilo.

Ne vem, čas bo pokazal svoje. Sama zaključujem neko poslovno obdobje. Leta so pomembna, po drugi strani pa tudi niso. Spoštujem biološke zakonitosti in občasno želim naravo ugnati s tem, da sem boljša, kot mi narava pri določenih letih dovoljuje. Po 43 letih dela zaključujem svojo poslovno pot in rekla sem, da je glede na moja načela tudi prav, da po 18 letih vodenja kluba to prepustim mlajši ekipi. Posameznik je močan toliko, kot je močna ekipa. Res sem ponosna, da se je oblikovala močna ekipa, ki bo dirko z novim predsednikom peljala v višave.

Kaj bi izpostavili kot vrhunec sodelovanja na dirki Po Sloveniji?

Morda to, da smo se res našli ljudje, ki smo željni delati za rezultat in ne zase. Ta ekipa je vseskozi imela ta fokus. Zaupali smo sebi in drug drugemu ter oddajali takšno energijo, da kjerkoli smo se pojavljali, so ljudje v nas videli zaupanja vredno ekipo. In od tukaj so potem tudi rezultati. To se mi zdi zelo pomembno. Ker eden je nobeden, vsi skupaj pa več kot vsota vseh.

Foto: Ana Kovač

Če se vrneva k Primožu. Kako ste pred leti sprejeli novico Bogdana Finka, da bi rad v klub pripeljal nekdanjega smučarskega skakalca?

Da, Bogdan je rekel, da ima skakalca, češ, da se ne bom jezila, da bi ga rad vzel v klub, da ga malo stestiramo. Kmalu zatem sem dobila informacijo, da je padel na letalnici v Planici, in se mi je to zdelo tako fascinantno, da sem si ga želela spoznati. Predlagala sem, naj pride, tako kot drugi, na sestanek na velodrom. Bogdan je rekel, da bo prišel, in vprašala sem, kako bo prišel iz Zagorja, pa je rekel, da bo prišel s kolesom, saj ga ima. No, Primož je res prišel in moram priznati, pa ne želim zveneti patetično, da sta bila neka energija, zaupanje med nama vzpostavljena. Primož je enkratna oseba. Seveda je zmagovalec Gira, Vuelte in olimpijski prvak, ampak na koncu je Primož in v mojih očeh to šteje največ. Ko bo starejši, ga bodo krasile vse zmage in vsi pokali, ampak največ šteje to, da je človek.

Primož vam je ob slovesu podaril rožnato majico. Kje bo njeno častno mesto?

Najprej bom pomerila, ali mi bo prav, sicer pa bom nekajkrat obiskala fitnes in obudila mišični spomin, ko bo ta malce boljši, pa si jo bom že nadela in se spravila na kolo ali pa na sprehod. Zagotovo se bom precej več ukvarjala s športom. Podobno kot sem se že v mladih letih.

Foto: Ana Kovač

Kateri športi so vam bili takrat blizu?

Vse mogoče, gimnastika, smučanje, rolanje, jadranje in tako naprej. Potem pa sem se v nekem obdobju kar nekako izgubila v teh poslovnih vodah, čakale so me druge obveznosti. V tem obdobju življenja pa je na vrsti nekaj, česar ne maram, in sicer da sebe postavljam na prvo mesto. Tega nisem vajena, ampak zdaj delam načrte tako, da sebe postavljam na prvo mesto. Saj ne za dolgo, ampak vsaj za tiste stvari, ki vsakemu izmed nas pripadajo. Želim biti fit, želim biti sposobna narediti preval, kolo, želim biti tako fit, da lahko tečem za svojo vnučko in podobno. Imam vnučko Mio, ki bo avgusta stara pet let. Postaja prava šefica, tako da lahko rečem, da kri ni voda (smeh, op. a.). In imam še pol leta starega vnuka Tima, ki se ves čas smeji in je zelo vesel otroček. To je zdaj moja prioriteta.

Kaj pa kolo?

Tudi kolo imam, pravzaprav jih imam več. Glede na to, da jih skoraj nič nisem uporabljala, lahko rečem, da so kot novi. Zdaj bodo končno spet v uporabi.

