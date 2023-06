Majhna Slovenija se ne more pohvaliti z velikim bazenom vrhunskih kolesarjev, a se lahko pohvali s tem, da ima posameznike, kot sta Tadej Pogačar in Primož Roglič, ki krojita razplet na največjih dirkah na svetu. Selektor naše kolesarske reprezentance Uroš Murn, ki je bil zadnje dni na vseh trasah dirke Po Sloveniji vez med športnimi direktorji in sodniki, se je v pogovoru za Sportal dotaknil te teme, misli pa usmeril tudi proti avgustovskemu svetovnemu prvenstvu na Škotskem, kjer bi se rad s fanti veselil medalje.

Svetovno prvenstvo v cestnem kolesarstvu bo letos takoj po koncu Dirke po Franciji med 5. in 13. avgustom. Trase so znane. Zdaj je verjetno ključni del odločitev, koga od najboljših slovenskih kolesarjev boste lahko pripeljali na prvenstvo.

Kdor ima željo priti, prav tako tudi njegova ekipa, bo prišel. Kdor ne, pač ne bo prišel. Vemo, da kolesarje plačujejo ekipe.

Foto: Vid Ponikvar Ali je zadnje večinoma pogojeno z njihovimi osebnimi cilji?

Za naše kolesarje to sicer ne velja, ampak je pri nekaterih tujih tako, da mu trasa na primer ustreza, a mu ekipa ne dovoli. Tudi to se lahko zgodi, vendar ne pri naših kolesarjih.

Ali ste že dogovorjeni s katerim od slovenskih kolesarjev, da bo vozil na svetovnem prvenstvu?

Načeloma naj bi vsi. Potrditve ni do zadnjega trenutka. Ne moreš vedeti, kaj se do takrat lahko zgodi, kakšen program imajo. Za lansko svetovno prvenstvo v Avstraliji smo nekatere vozovnice kupili šele teden pred odhodom.

Komu od naših kolesarjev trasa cestne dirke leži? Težjih vzponov ni videti.

Trasa je drugotnega pomena, ker kolesarji naredijo dirko lahko ali težko. Traso sem šel pogledat, ko še ni bilo uradno predstavljena. Dobili smo traso dirke in s sekretarjem Kolesarske zveze Slovenije sva šla na Škotsko marca letos. Vse kritične točke sva posnela. Trasa je in ni zahtevna. Recimo, da je pravšnja za našo reprezentanco.

Bi takšna trasa lahko ustrezala kolesarjem, kot so Matej Mohorič, Luka Mezgec, Tadej Pogačar?

Vsem omenjenim. Moramo vedeti, da je razmeroma kratek krog, 14 kilometrov. Ni nobenega zahtevnega vzpona. Je pa v enem več kot 40 ovinkov in po mojem ni skoraj nič ravnine. Gor in dol gre. Nekaj odsekov je zelo tehničnih. Špice so tudi več kot 20-odstotne, a so dolge le nekaj sto metrov. Vendar je tehnično pred tem klancem, že takrat je lahko selektivno, prav tako tudi na tem krajšem strmem vzponu.

Tadej Pogačar bo eden od slovenskih adutov, če bo nastopil na svetovnem prvenstvu. Foto: Matic Klanšek Velej/Sportida

Na cestni dirki bo lahko Slovenija nastopila z osmimi kolesarji. Če gledamo s slovenskega zornega kota, ni lahko nabrati osmerice, pa čeprav imamo vrhunske kolesarje. Bazen na velikem prizorišču je namreč kar majhen.

V Avstraliji nas je bilo na štartu šest, od tega sta bila dva iz kontinentalne ravni in sta odlično opravila delo. Ti kolesarji ne merijo na rezultat, ampak pomagajo na prvih 200 kilometrih preizkušnje. Kar je več, je le še dodatek za reprezentanco. Če imaš takšne fante, je to enakovredno kolesarju WorldToura.

Kako boste izbrali preostale, ki niso iz ekip WorldTour?

A tudi tam ni na izbiro veliko kolesarjev. Kje pa so, da niso stari do 23 let, ker bodo imeli na prvenstvu tudi oni svojo dirko? Ni jih. Po eni strani imamo najboljše, po drugi jih nimamo veliko. Ena izmed najmočnejših reprezentanc med posamezniki smo, zdaj pa moramo to povezati v ekipo. Gremo po najmanj medaljo.

Primož Roglič že ima medaljo s svetovnih prvenstev. Leta 2017 je bil na kronometru v Bergnu srebrn. Foto: Ana Kovač

Za kronometer ima Slovenija dve mesti. Ali je že določeno, kdo bo branil barve na posamični vožnji na čas?

Upam, da bo Jan Tratnik pripravljen, potem bomo videli. Primoža Rogliča še nisem povsem odpisal. Ne vemo. Lahko bo Matej, lahko Tadej, morda kdo iz kontinentalne ekipe. Ne vemo še. Povsem odprto je, kar zadeva kronometer.

Za traso kronometra pa vseeno lahko vidite, komu bi lahko ustrezala, ker je kolesar vendarle sam na progi.

Kronometer ni raven. Nekaj več kot 300 višinskih metrov je, tudi nekaj ovinkov. Trasa ni povsem ravna. Ni za povsem značilnega kronometrista.