Dramatična kraljevska etapa, Zana padel na spustu, pa vseeno prišel do zelene majice

Kraljevska etapa letošnje slovenske pentlje, 165,5 kilometra dolga preizkušnja od Ljubljane do Kobarida, je postregla s spektakularnim zaključkom, v katerem so se morali kolesarji dvakrat povzpeti na Kolovrat, brutalen klanec prve kategorije.

Na drugem vzponu je napadel italijanski prvak Filippo Zana (Jayco AlUla), vodil in že nakazoval, da bo udobno ter z velik prednostjo prevzel vodstvo na dirki, pa je na spustu naredil napako na enem od ovinkov, zapeljal s ceste in odletel na travnik pod cestiščem. Pristal je k sreči mehko v travi, se skobacal nazaj na kolo, a s tem izgubil dovolj časa, da je vodstvo v etapi prepustil moštvenemu kolegu Jesusu Peni, ki se je veselil etapne zmage, v skupnem seštevku pa je Zana uspel vodstvo prevzeti le s sekundo prednosti pred rojakom Diegom Ulissijem (UAE Emirates), s katerim je ciljno črto prečkal 17 sekund za zmagovalcem.

Kraljevska etapa tako ni postregla z odločilnimi razlikami v skupnem seštevku, odločilna bo tako prav zadnja nedeljska etapa s ciljem v Novem mestu, na kateri bo dogajanje otežil vzpon na Trško goro tik pred zaključkom.

Dirka Po Sloveniji, potek 4. etape:

Cilj - Kolumbijec Jesus David Pena (Jayco AlUla) je le prišel do etapne zmage! Italijan Filippo Zana (jayco AlUla) je dobil sprint z rojakom Diegom Ulissijem (UAE Emirates) za drugo mesto in je prevzel vodstvo v skupnem seštevku dirke.

2 km do cilja - Vodilni kolesarji so v dolini, Pena s trudom ohranja nekaj prednosti pred Ulissijem, Fortunatom in Zano. Tej se približuje še Giovanni Aleotti.

6 km do cilja - Pena ima težave s prestavami na kolesu (najbrž posledica padca na prvem spusti s Kolovrata) in se trudi poganjati v veliko prelahkem prenosu, trojica Italijanov Ulissi-Fortunato-Zana se mu približuje.

10 km do cilja - Filippo Zana je naredil novo napako na spustu - padel je že na prvem spusti s Kolovrata - odletel v po strmini na travnik pod cesto, v vodstvo se je odpeljal Jesus David Pena, Zana pa mu sledi v družbi Ulissija in Fortunata.

12,5 km do cilja - Zana se že spušča proti Kobaridu, Pena svojega kapetana še ni ujel, dvojec Jayca AlUle lovita še Italijana Diego Ulissi in Lorenzo Fortunato.

15 km do cilja - Filippo Zana je prvi prečkal Kolovrat, Jesus David Pena je skočil in prehitel Doubla, za seboj pa pustil Badilattija, Fortunatu so moči pošle že nekaj prej. Tudi Diego Ulissi se še ni predal. Razlike so majhne, na spustu in na zaključni ravnini v Kobaridu se lahko zgodi še marsikaj.

NEO Tour: rekreativci vs. profesionalci

Za primerjavo najboljši časi na prvih treh odsekih NEO Tour nagradne igre rekreativcev (vse do 23. julija se potegujte za izjemne nagrade, tudi za kolo Colnago V3 s podpisom lanskega zmagovalca Tadeja Pogačarja) v primerjavi s profesionalci (odsek, rekreativec : profesionalec); Žička kartuzija (5,5 km) - Robi Ratek (12:21) : Andrea Garosio (9:44); Jeruzalem (4,5 km) - Robi Ratek (10:34) : Martin Marcellusi (7:05); Rakitna (6,9 km) – Dominik Šemrl (25:14) : David Peña Jimenez (18:53). Čakamo na primerjave na Kolovratu.

17 km do cilja - Italijanski prvak Filippo Zana ima 15 sekund prednosti pred Paulom Doublom, ta pa 20 pred skupino s Peno, Badilattijem in Fortunatom.

18 km do cilja - Zana se je otresel Doubla in se odpeljal v vodstvo.

18,5 km do cilja – Double in Zana vodita, sledi jima trojica Pena, Badilatti, Fortunato, nekaj metrov za njimi se trudita Zwiehoff in Ulissi …

20 km do cilja – Britanec Paul Double (Human Powered Health) je napadel, z njim se je odpeljal še Filippo Zana (Jayco AlUla), Pena, Lorenzo Fortunato in Ben Zwiehoff so zaostali. Novak in Mohorič sta že precej daleč od čela dirke.

20,7 km do cilja - Jesus David Pena (Jayco AlUla) diktira hud tempo za svojega kapetana Filippa Zano, peterica najboljših je prehitela tudi Badilattija.

21 km do cilja - Težave imata tudi oba Slovenca v skupini favoritov, Domen Novak in Matej Mohorič ne moreta držati strupenega tempa Kolumbijca Jesusa Davida Pene (Jayco AlUla), ki vleče skupino.

22 km do cilja - Zdaj je v vodstvo skočil Švicar Matteo Badilatti (Q36.5). Hitro si je privozil nekaj deset metrov prednosti.

23 km do cilja - Andrea Garosio (EOLO Kometa) je na čelu skupine favoritov narekoval hud tempo in ujel Miquela, skupina pa se je močno skrčila, Novak in Mohorič sta še zraven, Primožič je popustil.

24 km do cilja - Na drugem vzponu na Kolovrat je skočil Španec Pau Miquel (Kern Pharma). Na čelu glavnine oziroma skupine favoritov je Domen Novak (UAE Emirates).

25 km do cilja - Charrin in Zoccarato sta v glavnini.

26 km do cilja - Prednost vodilnih je skopnela na vsega 20 sekund, Italijan in Francoz bosta kmalu ujeta.

33 km do cilja - Charrin je ujel Zoccarata, ki je Francoza počakal, zdaj skupaj nadaljujeta 1:20 pred glavnino. Na čelu te tempo diktira Lukas Pöstelberger iz Jayco AlUle. V glavnini so ostali trije Slovenci, Jaka Primožič (Slovenija), Matej Mohorič (Bahrain) in Domen Novak (UAE Emirates).

36 km do cilja - Vodilni Zoccarato je prispel v Idrsko, kjer je uradni konec spusta, Charrin se mu približuje.

39 km do cilja - Charrin je zdaj 35 sekund za vodilnim Zoccaratom, Stüssi 55, glavnina pa 1:15.

43 km do cilja – Takoj po gorskem cilju na Kolovratu sta se v lov za Zoccaratom pognala Francoz Alois Charrin (Tudor) in Švicar Colin Stüssi (Team Vorarlberg). Zdaj imata kakšnih 30sekund zaostanka za Italijanom, glavnina pa še vedno vozi dobro minuto za vodilnim.

47 km do cilja - Na spustu je prišlo do padca v glavnini, štiri kolesarje je presenetil eden od ovinkov, v katerega so pripeljali s previsoko hitrostjo, odnesli pa so jo srečno, brez poškodb in lahko nadaljujejo z dirko.

Takole izgleda na spustu s Kolovrata, traso smo preverili preden so se po njej zapeljali tekmovalci:

49 km do cilja - Samuele Zoccarato (Green Project – Bardiani CSF – Faizane) je osvojil gorski cilj na Kolovratu in prevzel vodstvo v seštevku najboljšega hribolazca na dirki Po Sloveniji. Vodilni Italijan ima natančno minuto prednosti pred zasledovalci.

Izidi gorskega cilja Kolovrat (I. kategorija):

1. Samuele Zoccarato (Ita/Green Project – Bardiani CSF – Faizane) 10 točk

2. Colin Chris Stüssi (Švi/Team Vorarlberg) 8

3. Bem Zwiehoff (Nem/Bora – hansgrohe) 6

4. Giovanni Aleotti (Ita/Bora – hansgrohe) 4

5. Diego Ulissi (Ita/UAE Team Emirates) 2

50 km do cilja - Zoccarato ima le še kilometer do gorskega cilja in še vedno dobro minuto prednosti pred zasledovalci.

Primerjajte se s profesionalci

Med rekreativci, ki sodelujejo na NEO Touru, nagradni igri Telekoma Slovenije (čas za primerjavo s profesionalci imate vse do 23. julija!), je z vzponom na Kolovrat v zadnjih dneh najhitreje opravil Dominik Šemrl, ki je 9-kilometrski odsek zmogel v 48 minutah in 52 sekundah (za njim sta trenutno Matevž Melinc s časom 49:37 in Luka Cimprič s 54:12). Čakamo na najboljše profesionalce in primerjavo njihovih časov.

53 km do cilja - Pellaud je z roko pokazal v nebo in popustil. Njegova akcija je bila poklon Mäderju. Zoccarato medtem vzdržuje dobro minuto prednosti.

Simon Pellaud attacked on Kolovrat in #TourofSlovenia for a reason that goes beyond the race ❤ pic.twitter.com/1rHwLaf5ID — Giovanni Valenzasca (@GValenzasca) June 17, 2023

54 km do cilja – Iz glavnine je skočil Švicar Simon Pellaud (Tudor), hitro si je privozil nekaj metrov prednosti pred zasledovalci, medtem Samuele Zoccarato še vztraja v vodstvu. Na čelu glavnine tempo diktira Alessandro De Marchi (Jaycvo AlUla). Pellaud je po skoku poljubil žalni črni trak na svojem dresu in se tako poklonil tragično preminulemu rojaku Ginu Mäderju.

55 km do cilja - Pred razredčeno glavnino zdaj vztraja le še Zoccarato, Italijan ima še kakšno minuto prednosti.

56 km do cilja - Vse redkejšo glavnino vlečejo kolesarji Jayco AlUle, prednost Zoccarata in Azparrena kopni.

57 km do cilja – Takoj na klancu je vodilna skupina razpadla, vodi zdaj Zoccarato, Azparren mu sledi z nekaj sekundami zaostanka, Schelling in Stojić sta popustila in sta že v glavnini. Je pa tudi ta močno razpotegnjena, že pred Kolovratom je zaradi hudega tempa razpadla na več skupin. Nosilec zelene majice Groenewegen danes ne more držati tempa najmočnejših hribolazcev in se poslavlja od skupnega vodstva na dirki.

Tole pa nam je danes ped etapo povedal Luka Mezgec in Jayco AlUle:

59 km do cilja - Vodilna četverica je pričela s prvim vzponom na Kolovrat, ima minuti in deset sekund prednosti pred glavnino. Ide Schelling je prevzel vodstvo v seštevku za rdečo majico.

Foto: zajem zaslona 62 km do cilja – Kolesarji so se v Tolminu pomerili še na zadnjem letečem cilju dneva, sprint je dobil Ide Schelling, čez slabe tri kilometre se bo že začel vzpon na Kolovrat (10,1 km, 8,9 % povprečni naklon).

Izidi letečega cilja, Tolmin:

1. Ide Schelling (Niz/Bora – Hansgrohe) 5 točk/3 bonifikacijske sekunde

2. Samuele Zoccarato (Ita/Green Project – Bardiani CSF – Faizane) 3/2

3. Xabier Mikel Azparren Irurzun (Špa/Euskatel – Euskadi) 1/1

70 km do cilja - Glavnina zaostanek za ubežniki vzdržuje okoli minute in pol, v tem trenutku celo natančno pri 1:30.

80 km do cilja - Stanje na dirki se je začasno umirilo, četverica ubežnikov zdaj vozi 1:40 pred glavnino, karavana se približuje Tolminu, takoj za tem pa se bo začel spektakularen zaključek dneva.

Prvi dve uri etape so kolesarji prevozili s povprečno hitrostjo 43 km/h.

103 km do cilja – Prvi je na Kladje prišel Italijan Zoccarato, glavnina je gorski cilj prečkala 1:40 za ubežniki. Zdaj sledi dolg spust do Tolmina, kjer bo zadnji leteči cilj dneva, nato pa naporen zaključek kraljevske etape z dvema vzponoma na Kolovrat.

Izidi gorskega cilja Kladje (III. kategorija):

1. Samuele Zoccarato (Ita/Green Project – Bardiani CSF – Faizane) 3 točke

2. Veljko Stojnić (Srb/Corratec Selle Italia) 2

3. Xabier Mikel Azparren Irurzun (Špa/Euskatel – Euskadi) 1

107 km do cilja - Vodilni kolesarji imajo še štiri kilometre do vrha drugega kategoriziranega klanca dneva, njihova prednost pred glavnino je padla na okrogli dve minuti.

113 km do cilja - Začel se je vzpon na Kladje, vodilna četverica ima 2:25 prednosti pred glavnino.

123 km do cilja - Prednost vodilnih je še malo zrasla, zdaj znaša 2:35. Naslednji klanec bo Kladje (III. kategorija, 10,5 km, 3,3-odstotni povprečni naklon). Med ubežniki je v skupnem seštevku najvišje uvrščen Nizozemec Ide Schelling, ki se je z včerajšnjo zmago v Postojni prebil na drugo mesto, za zelenim Groenewegnom ima deset sekund zaostanka.

128 km do cilja - Ubežna četverica ima zdaj 2:20 prednosti pred glavnino.

Kraljevska etapa letošnje dirke ima več kot 3.600 višinskih metrov, odločilna bosta dva vzpona na Kolovrat (10.1 km, 8,9 % povprečni naklon) v zaključku napornega dne.

Tole nam je pred etapo povedal slovenski as v moštvu UAE Emirates Domen Novak:

134 km do cilja - Prednost vodilne četverice je narasla že na dve minuti in pet sekund.

Izidi letečega cilja v Škofji Loki:

1. Ide Schelling (Niz/Bora – Hansgrohe) 5 točk/3 bonifikacijske sekunde

2. Xabier Mikel Azparren Irurzun (Špa/Euskatel – Euskadi) 3/2

3. Veljko Stojnić (Srb/Corratec Selle Italia) 1/1

136 km do cilja - Četverica vodilnih ima že 1:35 prednosti pred glavnino. Kolesarji se bližajo drugemu letečemu cilju v Škofji Loki.

138 km do cilja – Zdaj imajo nekaj malega prednosti Ide Schelling (Niz/Bora – Hansgrohe), Samuele Zoccarato (Ita/Green Project – Bardiani CSF – Faizane), Xabier Mikel Azparren Irurzun (Špa/Euskatel – Euskadi) in Veljko Stojnić (Srb/Corratec Selle Italia).

140 km do cilja - Ubežniki so spet v glavnini, ta pa se je raztrgala na dva dela.

143 km do cilja – Kolesarji so opravili tudi že s prvim letečim ciljem v Medvodah, dobil ga je Matej Mohorič (Bahrain Victorious).

Izidi letečega cilja v Medvodah:

1. Matej Mohorič (Slo/Bahrain Victorious) 5 točk/3 bonifikacijske sekunde

2. Xabier Mikel Azparren Irurzun (Špa/Euskatel – Euskadi) 3/2

3. Samuele Zoccarato (Ita/Green Project – Bardiani CSF – Faizane) 1/1

150 km do cilja – Z majhno prednostjo pred glavnino vozita slovenski as Matej Mohorič (Bahrain Victorious) in Španec Xabier Mikel Azparren Irurzun (Euskatel – Euskadi).

V lov za vodilnima so se podali še Tim Wellens (Bel/UAE Team Emirates), Lucas Walde Hamilton (Avs/Jayco AlUla), Johan Meens (Bel/Bingoal WB), Samuele Zoccarato (Ita/Green Project – Bardiani CSF – Faizane) in Nils Brun (Švi/Tudor).

152 km do cilja – Prvi je gorski cilj na Topolu prečkal Belgijec Tim Wellens (UAE Emirates).

Izidi gorskega cilja, Topol (III. kategorija):

1. Tim Wellens (Bel/UAE Team Emirates) 3 točke

2. Jesus David Pena Jimenez (Kol/Jayco AlUla) 2

3. Embert Svestad-Bardseng (Nor/Human Powered Health) 1

155 km do cilja - Pred vrhom prvega klanca dneva si je manjšo prednost privozila peterica tekmovalcev.

158 km do cilja - Kolesarji se že vzpenjajo na prvi kategoriziran klanec dneva, Topol (III. kategorija). Za zdaj glavnina ostaja strnjena.

162 km do cilja - Za zdaj glavnina ostaja strnjena.

Takole čustveno je bilo danes na startu v Ljubljani (foto: Ana Kovač):

1 / 59 2 / 59 3 / 59 4 / 59 5 / 59 6 / 59 7 / 59 8 / 59 9 / 59 10 / 59 11 / 59 12 / 59 13 / 59 14 / 59 15 / 59 16 / 59 17 / 59 18 / 59 19 / 59 20 / 59 21 / 59 22 / 59 23 / 59 24 / 59 25 / 59 26 / 59 27 / 59 28 / 59 29 / 59 30 / 59 31 / 59 32 / 59 33 / 59 34 / 59 35 / 59 36 / 59 37 / 59 38 / 59 39 / 59 40 / 59 41 / 59 42 / 59 43 / 59 44 / 59 45 / 59 46 / 59 47 / 59 48 / 59 49 / 59 50 / 59 51 / 59 52 / 59 53 / 59 54 / 59 55 / 59 56 / 59 57 / 59 58 / 59 59 / 59

10.42 (165,5 km do cilja) - Kraljevska etapa letošnje dirke Po Sloveniji se je začela tudi zares!

Pred etapo so se kolesarji z minuto molka spomnili tragično preminulega kolega Gina Mäderja.

Tole nam je po včerajšnji etapi o tragediji v kolesarskem svetu povedal naš veteran Kristijan Koren:

10.30 - Kolesarji so se podali na zaprto vožnjo, četrta etapa se bo čez dobrih deset minut začela tudi zares. Startno listo je danes podpisalo 132 kolesarjev, etape nista začela Nemec Florian Lipowitz (Bora – Hansgrohe) in Španec Eduard Prades Reverter (Caja Rural – Segurosrga).

STAGE 4 - 3 categorized climbs, the last one is in teh race twice.

Topol (III. cat) – 3km / 10% (short & steep)

Kladje (III. cat) – 10,5km / 3,3% (long & nice)

Kolovrat (I. cat) – 10,3km / 9,5% (it's going to be hard on the first go, the second will be brutal)

⁰#TourOfSlovenia pic.twitter.com/5jS29jMnIe — Tour of Slovenia (@TourOfSlovenia) June 17, 2023

Kaj načrtujejo v Adrii nam je pred etapo povedal Kristjan Hočevar:

Start: Ob 10.30 se bodo kolesarji s Kongresnega trga v Ljubljani podali na zaprto vožnjo.