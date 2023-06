Iz Švice prihajajo tragične novice. Za posledicami poškodb hudega padca na spustu v peti etapi Dirke po Švici je danes umrl 26-letni švicarski kolesar Gino Mäder, so potrdili v njegovi ekipi Bahrain-Victorious. Kolesarji in spremljevalci na dirki so pretreseni, za zdaj je start 6. etape, ki so jo zaradi zemeljskega plaza skrajšali, prestavljen.

Novico o tragični smrti so danes potrdili pri ekipi Bahrain-Victorious, kjer so se pokojnemu kolesarju, ki je bil star komaj 26 let, poklonili v čustveni izjavi. "Gino, hvala ti za svetlobo, za veselje, in za smeh, ki si nam ga prinesel. Pogrešali te bomo kot kolesarja in kot človeka," so zapisali na družbenih omrežjih.

Such heart-breaking scenes at the Tour de Suisse today. I hope that everybody gets the time they need to process this.



The cycling community is relatively small and this news will no doubt touch everyone. It's just so terribly sad.



Photos by Getty pic.twitter.com/iSBA4POnmO — Sadhbh O'Shea (@SadhbhOS) June 16, 2023

Ob tragediji se je odzval tudi Milan Eržen, športni direktor ekipe Bahrain Victorious. "Potrti smo zaradi smrti našega izjemnega kolesarja Gina Mäderja. Njegova nadarjenost ter predanost in strast do kolesarstva so bili navdih za vse nas. Gino ni bil le izjemno nadarjen kolesar, ampak tudi odlična oseba. Njegovi družini in bližnjim izrekamo naše globoko sožalje. Bahrain Victorious bo na vsaki dirki nastopal v spomin nanj, ki bo vedno ostal del naše ekipe.

We are heartbroken! Gino you've been an excellent rider but even more a wonderful person! Always smilling and making people happy arround you! Rest in peace! Our thoughts are with Gino's family!



Below you can find the official statement of @BHRVictorious pic.twitter.com/hqLF8FF5nQ — Tour de Suisse (@tds) June 16, 2023

Nesreča se je včeraj zgodila ob visoki hitrosti na spustu do cilja v La Puntu, kjer je Gino Mäder padel v prepad, pristal v vodi, zdravniki pa so ga morali oživljati, so organizatorji zapisali v zdravniškem poročilu. Po informacijah organizatorjev je bil zdravnik na kraju nesreče v roku dveh minut. Mäder je ob prihodu zdravnikov nepremično ležal v vodi, so zapisali v zdravniškem poročilu. Nemudoma so ga začeli oživljati in ga nato s helikopterjem odpeljali v bolnišnico v Churu, kjer je danes dopoldne izgubil bitko za življenje.

Pri padcu se je poškodoval tudi Američan Magnus Sheffield (Ineos Grenadiers), ki pa jo je k sreči odnesel "zgolj" s pretresom možganov in odrgninami.

UPDATE: @magnussheffield was involved in a crash on the final descent of #TourdeSuisse2023 Stage 5. He sustained a concussion and soft tissue damage.



He will be kept in hospital overnight for observation, continued care and monitoring.



Thank you all for your messages 🙏 pic.twitter.com/vp49wYpMp0 — INEOS Grenadiers (@INEOSGrenadiers) June 15, 2023

Po koncu etape so se glede varnosti oglasili nekateri kolesarji, še posebej kritičen je bil Belgijec Remco Evenepoel (Soudal-Quick Step).

Mäder je bil moštveni kolega slovenskih kolesarjev Matevža Govekarja in Mateja Mohoriča, ki te dni nastopa na dirki Po Sloveniji. Profesionalno kariero je začel leta 2019, ko je podpisal pogodbo z ekipo Dimension Data, leta 2021 pa se je pridružil ekipi Bahrain-Victorious. Med njegove največje rezultatske uspehe sodijo etapne zmage na Dirki po Italiji, Dirki po Švici in Romandiji, ter peto mesto v skupnem seštevku Dirke po Španiji leta 2021.

