Noro, Groenewegen se je izgubil v krožišču, Mezgec za las poražen v sprintu #video

Zaključek 173,4 kilometra dolge tretje etape od Grosuplja do Postojne je bil spektakularen, večina glavnine, tudi nosilec zelene majice Dylan Groenewegen (Jayco AlUla), je zgrešila smer v zadnjem krožišču pred ciljem, za zmago pa sta tako malce nepričakovano obračunala Nizozemec Ide Schelling (Bora - Hansgrohe) in Luka Mezgec, ki je bil sicer predviden za pomoč Groenewegnu pri napadu na "hat-trick" zmag.

Schelling je bil v zaključnem sprintu močnejši od Mezgeca, tretje mesto pa je zasedel Švicar Robin Froidevaux (Tudor). Schelling se v cilju ni veselil, tudi njega, tako kot celoten kolesarski svet, je prizadela izguba mladega švicarskega kolesarja Gina Mäderja, ki je danes umrl za posledicami grozljivega padca na včerajšnji etapi Dirke po Švici.

"Danes sem izgubil prijatelja," je v cilju povedal zmagovalec tretje etape slovenske pentlje in zmago posvetil Mäderju.

Kolesarski svet je prav med današnjo etapo pretresla vest, da se je za vselej poslovil mladi švicarski as Gino Mäder, ki je umrl za posledicami grozljivega padca na včerajšnji etapi Dirke po Švici. Tudi nas je najslabša mogoča novica pretresla. Ginovi družini, prijateljem in moštvenim kolegom iz Bahrain Victoriousa izrekamo sožalje.

V zeleni majici vodilnega ostaja Nizozemec Groenewegen, njemu in še nekaterim kolesarjem, ki so v zadnjem krožišču pred ciljem zgrešili smer, so komisarji priznali čas zmagovalca, saj je bil za napako odgovoren prireditelj, ki je preslabo označil potek trase.

Cilj: Luka Mezgec (Jayco AlUla) je sprintal za etapno zmago, a mu jo je za drobec izmaknil Ide Schelling (Bora - Hansgrohe)!

1 km do cilja - Groenewegen in še nekaj kolesarjev je zgrešilo smer v krožišču, Mezgec je šel po pravi poti.

3 km do cilja - Luka Mezgec in Dylan Groenewegen sta spet skupaj in pripravljena na "hat-trick" zmag. Tokrat jima pomaga še svetovni prvak Filippo Zana. Začelo je deževati, v igri za zmago pa je še nekaj hitrih in nevarnih kolesarjev, tudi Mohorič.

6 km do cilja - Zeleni Dylan Groenewegen je ujel prvo skupino, skupina favoritov drvi in je močno razpotegnjena.

9 km do cilja - Mohoriča so tekmeci spet ujeli. Groenewegen je nekoliko zaostal in s kolesarji Jayco AlUle lovi prvo skupino, Mohorič v ospredju preži, bo napadel še enkrat?

10 km do cilja - Spet napad Mateja Mohoriča!

11 km do cilja - Glavnina je spet strnjena, tudi Dylan Groenewegen je zraven.

13 km do cilja - Matej Mohorič (Bahrain Victorious) je napadel tik pred vrhom zaključnega vzpona! Z njim sta se odpeljala Filippo Zana (Jayco AlUla) in Španec Joel Nicolau (Caja Rural), trojici pa ni uspelo pobegniti glavnini.

14 km do cilja - Kolesarji so na zadnjem nekategoriziranem klancu, v osredju so kolesarji Bore, blizu so Bahrainovci, pa tudi Domen Novak iz UAE Emirates, zeleni Dylan Groenewegen pa težko drži tempo najboljših.

16 km do cilja - Ide Schelling (Bora - Hansgrohe) je za krajši čas ušel glavnini, v tej je smer trase zgrešil Kolumbijec Alvaro Hodeg (UAE Emirates) in zapeljal v slepo ulico, bliža se nevihta ... V zaključku etape je kar pestro.

18 km do cilja - Na čelu glavnine so kolesarji moštva Bora - Hansgrohe, za njimi UAE Emirates, Mezgec, Groenewegen in Jayco AlUla se se nekoliko potuhnili.

20 km do cilja - Beg je končan, peterica je v glavnini, začenja se bitka za najboljše položaje za zaključni sprint.

24 km do cilja - Nemec Lukas Meiler (Team Vorarlberg) je brez boja dobil zadnji leteči cilj dneva v Postojni, zdaj so kolesarji v zadnjem krogu, prednost ubežnikov pa je naglo padla na vsega 20 sekund. Zaključek etape je sicer precej razgiban, a vse kaže, da bo o zmagovalcu spet odločal klasični ciljni sprint.

Izidi letečega cilja v Postojni:

1. Lukas Meiler (Nem/Team Vorarlberg) 5 točk/3 sekunde bonusa

2. Kristijan Koren (Slo/Adria Mobil) 3/2

3. Mihael Štajnar (Slo/Ekipa Slovenije) 1/1

27 km do cilja - Glavnina ne želi prezgodaj ujeti ubežnikov, zato je malce popustila, drži razliko okoli minute. Nevihta se približuje Postojni, zaključek današnje etape utegne biti moker. Do zdaj so imeli kolesarji srečo z vremenom, v prvih dveh dneh in tudi danes je bilo domala idealno za kolesarjenje.

35 km do cilja - Prednost ubežnikov še naprej počasi kopni in zdaj znaša še 50 sekund, kolesarji se bližajo Postojni, kjer bosta najprej leteči cilj, po še enem krogu okoli tega notranjskega mesta pa še cilj tretje etape. Postojni pa se iz severozahodne smeri bliža nevihtna celica.

45 km do cilja - Sprinterji so brez težav preživeli vse kategorizirane klance dneva, na čelu glavnine dogajanje spet nadzorujejo Luka Mezgec in njegovi kolegi iz Jayco AlUle, zeleni Dylan Groenewegen je zaščiten, prednost ubežnikov pa je padla pod minuto. Z dirke je odstopil še en Slovak iz moštva PRK Group - Pierre Baguette - Benzinol Christian Haas.

56 km do cilja - Nemec Lukas Meiler (Team Vorarlberg) je osvojil gorski cilj tretje kategorije na Šembijah in s sedmi točkami izenačil s Hrvatom Potočkim na vrhu razvrstitve najboljšega hribolazca na dirki, a modro majico bo danes vseeno oblekel Hrvat, ki je bil boljši na Rakitni, klancu višje, druge kategorije.

Izidi gorskega cilja Šembije (III. kategorija):

1. Lukas Meiler (Nem/Team Vorarlberg) 3 točke

2. Tomaš Kalojiros (Češ/PRK Group - Pierre Baguette - Benzinol) 2

3. Mihael Štajnar (Slo/Ekipa Slovenije) 1

59 km do cilja - Rui Oliveira (UAE Emirates) se je vrnil v glavnino in se zapeljal ob zdravniški avto, kjer so na hitro oskrbeli njegove manjše rane in praske. Kolesarji se vzpenjajo na Šembije. Medtem sta Vid Jeromel (KK Kranj) in Viktor Potočki (Ljubljana Gusto Santic) že v glavnini, ta pa zaostaja le še minuto in 45 sekund za vodilno peterico.

V moštvu PRK Group - Pierre Baguette - Benzinol so navijače pozvali, naj ob cesti ne uporabljajo bakel.

65 km do cilja - V glavnini je padel prav Portugalec Rui Oliveira, favorit moštva UAE Emirates za današnjo zmago. Nadaljuje z dirko, zdaj lovi glavnino.

69 km do cilja - Mihael Štajnar je dobil neuradni sprint na Veliki Bukovici, karavana pa se počasi približuje zadnjemu kategoriziranemu klancu dneva, Šembijam (3,9 km, 4,9 odstotka). Glavnina ima še vedno nekaj več kot dve minuti zaostanka, a za zdaj vse pod nadzorom. Sta pa zaradi pospeševanja v vodilni skupini stik izgubila Vid Jeromel (KK Kranj) in Viktor Potočki (Ljubljana Gusto Santic).

72 km do cilja - Zmagovalec letečega cilja v Ilirski Bistrici je Čeh Tomaš Kalojiros (PRK Group - Pierre Baguette - Benzinol). Glavnina se je vodilnim približala na dve minuti in deset sekund. Na njenem čelu se izmenjujejo kolesarji Jayco AlUle in Bahraina.

Izidi letečega cilja v Ilirski Bistrici:

1. Tomaš Kalojiros (Češ/PRK Group - Pierre Baguette - Benzinol) 5 točk/3 bonifikacijske sekunde

2. Lukas Meiler (Nem/Team Vorarlberg) 3/2

3. Alessandro Iacchi (Ita/Corratec Selle Italia) 1/1

Novakovi stavijo na Portugalca

Italijan Diego Ulissi spada med favorite za skupno zmago na letošnji dirki Po Sloveniji, številni pa mu dobre možnosti za etapno zmagoslavje pripisujejo tudi danes. V njegovi ekipi sicer danes stavijo na Portugalca Ruija Oliveiro. Tole nam je pred današnjo etapo povedal slovenski član moštva UAE Emirates Domen Novak:

95 km do cilja - Glavnina spet počasi zmanjšuje zaostanek za vodilno sedmerico, zdaj je razlika dve minuti in 40 sekund. Prvi dve uri tretje etape so kolesarji prevozili s povprečno hitrostjo 42,5 km/h.

Kolesarski svet je prav v teh trenutkih pretresla vest, da se je za vselej poslovil mladi švicarski as Gino Mäder, ki je umrl za posledicami grozljivega padca na včerajšnji etapi Dirke po Švici. Tudi nas je ta novica močno pretresla. Ginovi družini, prijateljem in moštvenim kolegom iz Bahrain Victoriousa izrekamo sožalje.

107 km do cilja - Viktor Potočki (Ljubljana Gusto Santic) je prvi prečkal tudi gorski cilj na Planini in se s sedmimi točkami še utrdil v vodstvu seštevka najboljšega hribolazca na dirki. Glavnina je drugi gorski cilj dneva prečkala dve minuti in 50 sekund za vodilno sedmerico.

112 km do cilja - Vsak čas se bodo kolesarji pognali v drugi kategorizirani klanec dneva, pred tem so se malo okrepčali, tako je tudi razlika med ubežniki in glavnino malce poskočila, zdaj znaša tri minute in 15 sekund.

Z dirke pa je odstopil Slovak Martin Gavenda (PRK Group - Pierre Baguette - Benzinol), poroča Radio Tour. Dirko tako nadaljuje 134 kolesarjev.

117 km do cilja - Kolesarji so prispeli na Unec, ubežna skupina je spet malce povečala prednost in zdaj vozi dve minuti in 45 sekund pred glavnino. Do začetka vzpona na Planino jih loči še kakšnih sedem kilometrov.

130 km do cilja - Sedmerica ima zdaj dve minuti in 15 sekund prednosti pred glavnino, kolesarji se bližajo drugemu kategoriziranemu klancu dneva, Planini (3,8 km, 4,3 odstotka). To je vzpon četrte kategorije, na vrhu je na voljo le ena gorska točka. 24-letni Hrvat Viktor Potočki je z zmago na Rakitni v enem zamahu prevzel vodstvo v seštevku najboljšega hribolazca na dirki in bo danes najverjetneje že oblekel modro majico.

136 km do cilja - Kolesarji se spuščaj z Rakitne, glavnina se je ubežnikom še malo približala. Na čelu glavnine so tudi danes kolesarji Mezgečevega moštva Jayco AlUla, ki nadzorujejo dogajanje in branijo zeleno majico Dylana Groenewegna.

143 km do cilja - Hrvat Viktor Potočki (Ljubljana Gusto Santic) je prvi dosegel gorski cilj na Rakitni, vodilna sedmerica ima dve minuti in deset sekund prednosti pred glavnino.

Izidi gorskega cilja na Rakitni (II. kategorija):

1. Viktor Potočki (Hrv/Ljubljana Gusto Santic) 6 točk

2. Lukas Meiler (Nem/Team Vorarlberg) 4

3. Mihael Štajnar (Slo/Ekipa Slovenije) 2

148 km do cilja - Gregor Matija Černe (Slo/Ekipa Slovenije) je spet v glavnini, ki vozi tri minute za vodilno sedmerico.

150 km do cilja - Tekmovalci se vzpenjajo na Rakitno, vodilna skupina je dve minuti in 30 sekund pred Černetom in dve minuti in 50 sekund pred glavnino. Na čelu glavnine je spet Jayco AlUla, zdaj vleče Alessandro De Marchi. Med ubežniki sta v skupnem seštevku najvišje uvrščena Iacchi in Meiler, za vodilnim Groenewegnom sta po dveh etapah zaostajala 20 sekund in zasedala 28. in 56. mesto.

Tole nam je pred etapo povedal Luka Mezgec:

155 km do cilja - Kolesarji se bližajo vzponu na Rakitno (II. kategorija, 9,2 km, 5,5-odstotni povprečni naklon), sedmerica vodilnih ima dve minuti prednosti pred Černetom in dve minuti in 50 sekund pred glavnino.

158 km do cilja - Sedmerica ubežnikov ima zdaj minuto in 45 sekund prednosti pred Černetom in že okrogle tri minute pred glavnino.

161 km do cilja - Černetu so se vodilni oddaljili še za pet sekund, pred glavnino pa imajo že dve minuti in 50 sekund prednosti.

Zmagovalec prvega letečega cilja etape v Igu je Čeh Tomaš Kalojiros, kolesar, ki je bežal že v sredini prvi etapi letošnje dirke.

Izidi letečega cilja na Igu:

1. Tomaš Kalojiros (Češ/PRK Group - Pierre Baguette - Benzinol) 5 točk/3 bonifikacijske sekunde

2. Lukas Meiler (Nem/Team Vorarlberg) 3/2

3. Vid Jeromel (Slo/KK Kranj) 1/1

162 km do cilja - Sedmerica vodilnih ima minuto in deset sekund prednosti pred Černetom in dve minuti in 25 sekund pred glavnino.

166 km do cilja - Glavnini so pobegnili Alessandro Iacchi (Ita/Corratec Selle Italia), Kristijan Koren (Slo/Adria Mobil), Vid Jeromel (Slo/KK Kranj), Viktor Potočki (Hrv/Ljubljana Gusto Santic), Lukas Meiler (Nem/Team Vorarlberg), Tomaš Kalojiros (Češ/PRK Group - Pierre Baguette - Benzinol) in Mihael Štajnar (Slo/Ekipa Slovenije).

Ubežnike lovi še Gregor Matija Černe (Slo/Ekipa Slovenije), ki pa ga je malce zaustavila mehanska okvara.

170 km do cilja - Vrstijo se napadi, nekaj metrov prednosti si je privozil Mihael Štajnar (Ekipa Slovenije). Sledi mu še sedmerica, glavnina malce zaostaja, razlike pa so majhne.

10.53 (173,4 km do cilja) - Kolesarji so začeli tretjo etapo letošnje slovenske pentlje!

S tretjo etapo je začelo 135 kolesarjev, startne liste ni podpisal Italijan Davide Piganzoli (EOLO Kometa).

Start: Ob 10.45 se bodo kolesarji na Grosupljem podali na zaprto vožnjo, že okoli 10.52 naj bi dosegli kilometer nič in tretja etapa 29. dirke Po Sloveniji se bo začela zares.

Koren kot športni direktor na cesti

Foto: Matic Klanšek Velej/Sportida "Današnja etapa mi je najbolj pogodu. Naša ekipa mora imeti vsak dan kolesarja v begu zaradi sponzorjev. V generalni razvrstitvi imamo dva kandidata. Gal Glivar je pokazal, da je v izvrstni formi, potem je tu še Kristjan Hočevar. Naš cilj je bela majica oz. biti čim bližje nje," je povedal starosta v kolesarski karavani Kristijan Koren, ki drugo leto zapored kolesari za Adrio Mobil.

S svojimi izkušnjami je podaljšana roka športnemu direktorju Marku Kumpu na cesti. "Izkušnje so, prodajam jih naprej. Fantje jih z veseljem vzamejo. Kot bi bil športni direktor v avtu, le da sem na cesti. A mislim, da ne bi bil v drugi karieri športni direktor. Energijo bom dal zdaj še v kolo, potem pa mislim, da bo prišlo na vrsto kaj drugega," je v pogovoru za Sportal dejal 36-letni Primorec.

Bodo sprinterji preživeli klance?

Trasa današnje etape je razgibana, vseeno pa ostaja verjetnost, da bodo tudi specialisti za sprinte preživeli klance. Morda pa danes zablestijo t. i. "puncheurji", specialisti za razgibane trase brez izrazitih in dolgih klancev, take, ki so zaščitni znak klasičnih enodnevnih dirk. V to kategorijo vsekakor sodi tudi Matej Mohorič (Bahrain Victorious).

