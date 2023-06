Naveza Luka Mezgec in Dylan Groenewegen udarila še drugič!

29-letni Nizozemec Dylan Groenewegen je na slovenski pentlji zabeležil še četrto zmago v karieri, znova pa ga je odlično do zadnjih nekaj 100 metrov popeljal slovenski ekipni kolega Luka Mezgec.

Skupaj sta znova opravila z najbližjimi tekmeci, le da sta tokrat Italijan Matteo Moschetti (Q36.5) in Nemec Phil Bauhaus (Bahrain Victorious) zamenjala mesti.

Za 29-letnega Nizozemca je to 69. zmaga v karieri, z njo pa je tudi ubranil zeleno majico vodilnega v skupnem seštevku. Zdaj ima deset sekund naskoka pred Bauhausom in Moschettijem.

Etapa se je odvila podobno kot včerajšnja. Kmalu po startu se je izoblikovala ubežna skupina šestih kolesarjev, spet je bežal Italijan Andrea Garosio (EOLO Kometa), pridružili so se mu štirje Slovenci Aljaž Jarc (Adria Mobil), Jaka Vovk (KK Kranj), Jernej Hribar (Ljubljana Gusto Santic) in Marko Pavlič (Ekipa Slovenije) ter Avstrijec Moran Vermeulen (Team Vorarlberg).

68 kilometrov pred ciljem etape se je vodilni skupini pridružil še Španec Xabier Isasa Larranaga (Euskatel - Euskadi), 15 kilometrov kasneje pa je vodilna skupina razpadla. Na zelo razgibanem in tehničnem delu trase sta se v vodstvo odpeljala Pavlič in Vermeulen, Slovenec je tempo v ospredju zdržal še kakšnih 20 kilometrov, Avstrijec pa je vztrajal do začetka zadnjega kategoriziranega klanca na Jeruzalem, ko je tudi njega požrla glavnina. Ta ni bila nikoli prav daleč, tempo na čelu glavnine so spet večinoma diktirali kolesarji Mezgečevega moštva Jayco AlUla in vzdrževali razliko okoli dveh minut.

Tudi zadnji klanec ni naredil selekcije med specialisti za sprinte in prav ti so se na koncu udarili za zmago v Ormožu. Naveza Luka Mezgec in Dylan Groenewegen je bila spet brezhibna, Slovenec je Nizozemca pripeljal v odličen položaj, ta pa je še enkrat potrdil izjemno formo.

Tudi jutri, na še nekoliko bolj razgibani tretji etapi med Grosupljem in Postojno (173,4 km), utegne biti podobno, čeprav kolesarje čakajo trije kategorizirani vzponi.

Na prvem gorskem cilju dneva (Stoperce) je eno točko pobral Aljaž Jarc (Adria Mobil), na drugem (Jeruzalem) pa Italijan Giovanni Aleotti (Bora - Hansgrohe). Včeraj je edino gorsko točko osvojil še en Italijan Andrea Garosio (EOLO Kometa), ki je danes nosil modro majico, zdaj pa o lastniku te zaradi izenačenosti po točkah odloča skupni seštevek. V tem je od trojice najvišje uvrščen Aleotti, ki bo jutri tako nosil modro majico.

🇸🇮 #TourOfSlovenia Hugs all round. A job well done! pic.twitter.com/AWkq3qzn54

Dirka po Sloveniji, potek druge etape:

Cilj: Naveza Mezgec in Groenewegen udarila še drugič, nova zmaga za Jayco AlUlo! Drugo mesto je danes v zaključnem sprintu v Ormožu zasedel Italijan Matteo Moschetti (Q36.5), tretje pa Nemec Phil Bauhaus (Bahrain – Victorious).

🇸🇮 #TourofSlovenia Mejora un puesto @Davidgl1996 respecto a la primera etapa firmando un magnífico cuarto lugar en otro triunfo de Groenewegen (JAY).#SúmateAlVerde 💚 pic.twitter.com/Y1J2GZ0jvO — Team Caja Rural-RGA (@CajaRural_RGA) June 15, 2023

2 km do cilja - Hitrost skupine narašča, v ospredju je tudi nekaj profesionalnih kontinentalnih ekip.

4 km do cilja - Poteka boj za čim boljše položaje, favoriti za zaključni sprint so še skriti. Ekipe world toura imajo glavno besedo.

7 km do cilja - Filippo Zana (Jayco AlUla) je navil tempo na čelu, odgovorila mu je Bora - Hansgrohe. Sprinterski vlaki se počasi postavljajo.

🇸🇮 #tourofslovenia



a first bunch regrouped with 8km remaining. pic.twitter.com/rB4tFLsbuK — BORA – hansgrohe (@BORAhansgrohe) June 15, 2023

10 km do cilja - Matej Mohorič (Bahrain Victorious) je na čelu glavnine, diktira hud tempo in dela za Phila Bauhausa, Luka Mezgec pazi na Dylana Groenewegna (Jayco AlUla). Nemec in Nizozemec se pripravljata na spopad za etapno zmago. Jima lahko kdo še prekriža načrte?

12 km do cilja - Selekcije med sprinterji na klancu ni bilo, danes bo o zmagovalcu etape odločal klasični ciljni sprint.

14 km do cilja - Gorski cilj na Jeruzalemu (IV. kategorija) je osvojil Italijan Giovanni Aleotti (Bora - Hansgrohe). Zdaj imajo v seštevku za najboljšega hribolazca na dirki trije tekmovalci po eno točko, poleg Aleottija še Aljaž Jarc in Andrea Garosio. Jutri bo modro majico nosil tisti kolesar, ki bo od teh treh najvišje uvrščen v skupnem seštevku.

16 km do cilja - Bora je navijala tempo v klanec, Phil Bauhaus (Bahrain - Victorious) kolesari takoj za čelom dirke, nekaj bolj zadaj je Dylan Groenewegen (Jayco AlUla).

18 km do cilja - Začel se je vzpon na Jeruzalem, kolesarji Bore - Hansgrohe so hitro ujeli Vermeulena. Sprinterji se dobro držijo, selekcije na klancu (še) ni bilo.

20 km do cilja - Glavnina ima Avstrijca že na očeh, razlika je padla na vsega 20 sekund, kmalu se bo na vzponu na Jeruzalem (4,7 km/2,8 odstotka) etapa razvnela.

25 km do cilja - Moči zmanjkuje tudi Vermeulenu, ki ima le še pol minute prednosti pred glavnino.

32 km do cilja - Pavlič je že v glavnini, ta pa vozi manj kot minuto za vodilnim Avstrijcem.

🇸🇮 #TourOfSlovenia



With 34km to go, a lone rider remains out front from the day's early break. He has 43" over the bunch ⏱️↔️



Our guys have been taking their turn on the front of the peloton to help close the gap down, as we near the finale of today's stage💪



📸 @SprintCycling pic.twitter.com/Up42y18g6g — Team Jayco AlUla (@GreenEDGEteam) June 15, 2023

35 km do cilja - Marka Pavliča (Ekipa Slovenije) je pobralo in je popustil, Vermeulen še vztraja v begu. Glavnina bo vsak čas požrla zadnjega slovenskega ubežnika, na čelu glavnine pa Jaycu pomagajo tudi člani Bahraina.

44 km do cilja - Glavnina je ujela peterico prvotnih ubežnikov, v vodstvu ostajata le še Pavlič in Vermeulen. Vodilna imata še dobro minuto prednosti pred zasledovalci, na čelu glavnine so večinoma Mezgečevi kolegi iz Jayco AlUle.

🇸🇮 #tourofslovenia



we got 2 remaining leaders at the front with 45km to go but the sprinter teams pull at the head of the bunch. pic.twitter.com/pNjRZP5pkc — BORA – hansgrohe (@BORAhansgrohe) June 15, 2023

46 km do cilja - Pavlič in Vermeulen imata pol minute prednosti pred peterico zasledovalcev in dobro minuto pred glavnino.

52 km do cilja - Moran Vermeulen (Team Vorarlberg) in Marko Pavlič (Slovenija) sta se na zelo razgibanem in tehničnem delu trase nekoliko oddaljila kolegom ubežnikom.

57 km do cilja - Zadnji leteči cilj dneva je osvojil Bask Isasa, Jarc je bil drugi in Vovk tretji. Jayco AlUla še naprej vleče glavnino in jo je vodilni sedmerici približala na minuto in pet sekund. Avstralski ekipi tokrat malce pomagajo tudi kolesarji Bahrain - Victoriousa z Matejem Mohoričem.

Izidi letečega cilja v Vidmu pri Ptuju:

1. Xabier Isasa Larranaga (Špa/Euskatel - Euskadi) 5 točk/3 bonifikacijske sekunde

2. Aljaž Jarc (Slo/Adria Mobil) 3/2

3. Jaka Vovk (Slo/KK Kranj) 1/1

63 km do cilja - Vodilna sedmerica ima le še minuto in pol prednosti pred glavnino.

68 km do cilja - Xabier Isasa Larranaga (Euskatel - Euskadi) je ujel vodilno šesterico in takoj napadel leteči cilj v Kidričevem. Odzvala sta se Jarc in Vermeulen, ki sta naposled sprintala za pet točk, uspešnejši je bil Avstrijec.

Izidi letečega cilja v Kidričevem:

1. Moran Vermeulen (Avt/Team Vorarlberg) 5 točk/3 bonifikacijske sekunde

2. Aljaž Jarc (Slo/Adria Mobil) 3/2

3. Xabier Isasa Larranaga (Špa/Euskatel - Euskadi) 1/1

73 km do cilja - Španec je le še pol sekunde za prvotno ubežno skupino, tudi zaostanek glavnine je padel pod dve minuti.

80 km do cilja - Aljaž Jarc je dobil tudi prvi bonifikacijski leteči cilj dneva. Španec Larranaga se počasi približuje vodilni šesterici, zaostanek pa manjša tudi glavnina, na čelu katere se še vedno kolesarji Jayco AlUle.

Izidi letečega cilja v Majšperku:

1. Aljaž Jarc (Slo/Adria Mobil) 5 točk/3 bonifikacijske sekunde

2. Jernej Hribar (Slo/Ljubljana Gusto Santic) 3/2

3. Moran Vermeulen (Avt/Team Vorarlberg) 1/1

Fotogalerija z druge etape (foto: Vid Ponikvar):

1 / 41 2 / 41 3 / 41 4 / 41 5 / 41 6 / 41 7 / 41 8 / 41 9 / 41 10 / 41 11 / 41 12 / 41 13 / 41 14 / 41 15 / 41 16 / 41 17 / 41 18 / 41 19 / 41 20 / 41 21 / 41 22 / 41 23 / 41 24 / 41 25 / 41 26 / 41 27 / 41 28 / 41 29 / 41 30 / 41 31 / 41 32 / 41 33 / 41 34 / 41 35 / 41 36 / 41 37 / 41 38 / 41 39 / 41 40 / 41 41 / 41

89 km do cilja - Stoperce je prvi prečkal Aljaž Jarc (Adria Mobil) in se tako v seštevku najboljšega hribolazca na dirki izenačil z nosilcem modre majice Garosiom. Bitka za modro se bo nadaljevala na drugem kategoriziranem vzponu dneva, na Jeruzalem (4,7 km/2,8 odstotka), 14 kilometrov pred ciljem v Ormožu.

95 km do cilja - Kolesarji že grizejo v prvi kategorizirani klanec dneva Stoperce (3 km/5,4-odstotni povprečni naklon), šesterica vodilnih ima zdaj dve minuti in 45 sekund prednosti pred glavnino, iz te pa je skočil Španec Xabier Isasa Larranaga (Euskatel - Euskadi), ki vozi 1:55 za čelom dirke.

100 km do cilja - Prednost ubežnikov zelo počasi kopni, zdaj šesterica vozi le še minuto in 55 sekund pred glavnino, na čelu te pa vztrajajo kolesarji Mezgečevega moštva Jayco AlUla.

120 km do cilja - Jayco AlUla je spet na čelu glavnine in pazi, da prednost ubežnikov ne naraste preveč. Zdaj Mezgec in druščina vzdržujeta dve minuti in 20 sekund zaostanka. Prvo uro etape so kolesarji prevozili s povprečno hitrostjo 44 km/h.

126 km do cilja - Ubežniki vozijo dve minuti in 30 sekund pred glavnino, mehansko okvaro pa je imel Jaka Vovk (KK Kranj). Hitro je dobil rezervno kolo in ostaja v vodilni skupini.

132 km do cilja - Promocijski leteči cilj v Štorah je dobil Jernej Hribar (Ljubljana Gusto Santic), a ta ne prinaša točk ali bonifikacijskih sekund, pač pa denarno nagrado. Trije klasični leteči cilji kolesarje čakajo v drugi polovici etape, v Majšperku (84,2 km etape), Kidričevem (95,3 km) in Vidmu pri Ptuju (106,7 km). Glavnina zdaj vozi dve minuti in 25 sekund za vodilno šesterico.

143 km do cilja - Prednost ubežnikov se je ustalila okoli dveh minut in pol, tudi danes dirko nadzirajo sprinterske ekipe, v prvi vrsti Jayco AlUla Luke Mezgeca. Ta bi rad še enkrat pomagal kolegu Dylanu Groenewegnu do zmage.

Tole nam je Kranjčan povedal pred startom:

150 km do cilja - Prednost ubežnikov je zdaj dve minuti in 20 sekund. Med ubežniki je v skupnem seštevku najvišje uvrščen Garosio, ki je s sedmimi sekundami zaostanka za zelenim Groenewegnom na četrtem mestu. Jarc, Vermeulen in Pavlič so včeraj zaostali deset sekund, Jaka Vovk pa že več kot deset ter Hribar več kot 15 minut. Garosio tako v tem trenutku kolesari v virtualni zeleni majici.

151 km do cilja – Šesterica ubežnikov ima že več kot dve minuti prednosti pred glavnino. Italijan Garosio je bil v begu že včeraj in z zmago na edinem gorskem cilju prvega dne 29. slovenske pentlje (Žička kartuzija) tudi osvojil modro majico najboljšega hribolazca na dirki. Tudi danes se bo boril za dve točki na dveh gorskih ciljih četrte kategorije.

Kolesarje je v Žalcu na pot pospremila navdušena množica kolesarskih navdušencev:

153 km do cilja - Glavnini bežijo Andrea Garosio (Ita/EOLO Kometa), Aljaž Jarc (Slo/Adria Mobil), Jaka Vovk (Slo/KK Kranj), Jernej Hribar (Slo/Ljubljana Gusto Santic), Moran Vermeulen (Avt/Team Vorarlberg) in Marko Pavlič (Slo/Ekipa Slovenije). Razlika hitro narašča.

155 km do cilja - Nekaj prednosti je uspelo pridobiti šesterici kolesarjev.

158 km do cilja - Vse od uradnega starta se vrstijo napadi, za zdaj so bili vsi neuspešni, glavnina pa je strnjena.

11.08 (163,7 km do cilja) - Kolesarji so prevozili kilometer nič in druga etapa se je začela zares!

Danes je startno listo podpisalo 136 kolesarjev, z dirke sta že odstopila Španec Fernando Tercero (EOLO Kometa) in Poljak Stanislaw Aniolkowski (Human Powered Health).

Start: Ob 10.55 se je karavana podala na zaprto vožnjo, predvidoma ob 11.05 se bo druga etapa 29. dirke Po Sloveniji začela tudi zares. Dogajanje bomo tudi danes spremljali na Sportalu.

Takole razmišlja včeraj najboljši Slovenec Anže Skok (Gusto Santic):

Tole nam je pred današnjo etapo povedal Tilen Finkšt (Adria Mobil), ki je včeraj za zmagovalcem zaostal kar sedem minut in 22 sekund: