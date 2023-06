Slavje v taboru Mezgečevih, uvodna zmaga Dylanu Groenewegnu

Dylan Groenewegen je slavil 68. zmago v karieri, še tretjo na dirki Po Sloveniji. Prav vse je dobil na sprintih v Rogaški Slatini, na teh je bil 29-letnik najmočnejši že v letih 2022 in 2018. Z izdatno pomočjo Luke Mezgeca je sprinterski as moštva Jayco AlUla premagal aduta Bahrain Victoriousa, Nemca Phila Bauhausa, ki je sprint v Rogaški Slatini dobil leta 2021. Groenewegen ima na račun bonifikacijskih sekund zdaj štiri sekunde prednosti pred Bauhausom v skupnem seštevku in bo jutri na drugi etapi 29. dirke Po Sloveniji, na razgibani 163,7 kilometra dolgi trasi od Žalca do Ormoža, nosil zeleno majico vodilnega.

Danes so že kmalu po startu najdaljše etape letošnje slovenske pentlje glavnini pobegnili štirje kolesarji, Slovenca Boštjan Murn (Adria Mobil) in Teo Pečnik (KK Kranj), Italijan Andrea Garioso (EOLO Kometa) in Čeh Tomaš Kalojiros (PRK Group – Pierre Baguette – Benzinol). Garioso je dobil edini gorski cilj etape, na Žički kartuziji (IV. kategorija) je osvojil edino gorsko točko in bo tako jutri oblečen v modro majico najboljšega hribolazca na dirki. Za leteče cilje sta danes obračunavala predvsem Murn in Kalojiros, a je bil največji nabor točk na voljo na cilju v Rogaški Slatini. Tudi v tem seštevku vodi Groenewegen, bo pa jutri rdečo majico nosil Phil Bauhaus.

Prvotna ubežna skupina je bila ujeta 35 kilometrov pred ciljem etape, ko je glavnina ujela še zadnjega vztrajnika Murna. Pred tem je Slovencu sledil mladi Španec Raul Garcia Pierna (Špa/Kern Pharma), ki je po napaki v enem od ovinkov celo padel. Pierna je sicer najbolje uvrščen mladi kolesar na dirki in bo jutri nosil belo majico.

Po tem, ko je glavnina ujela Murna, je v vodstvo skočil še Avstrijec Sebastian Schönberger (Human Powerd Health), po nekaj kilometrih je glavnina pogoltnila tudi njega, v napad pa sta skočila še Šved Lucas Eriksson (Tudor) in Italijan Alessandro Fedeli (Q36.5). Kmalu se jima je pridružil še en Italijan, Alessandro Tonelli (Green Project-Bardiani CSF-Faizanè), trojico pa so sprinterski vlaki favoriziranih ekip ujeli le nekaj sto metrov pred ciljno črto.

Jutri bodo morali kolesarji v drugi etapi dirke premagati dva kategorizirana klanca. Najprej na Stoperce (3 km/5,4 %) 90 km pred ciljem, dobrih 14 km pred Ormožem pa sledi še vzpon na Jeruzalem (4,7 km/2,8 %). Klanca sta bržčas prelahka, da bi naredila selekcijo med sprinterji, pričakujemo lahko podoben razplet kot danes.

Po Sloveniji, potek 1. etape:

Cilj: Mohorič in Mezgec sta pomagala vleči vlaka Bahraina in Jayco AlUle, ubežna trojica je bila ujeta nekaj sto metrov pred ciljem, v spopadu sprinterjev pa je bil najmočnejši Nizozemec Dylan Groenewegen (Jayco AlUla)! Drugo mesto je zasedel Nemec Phil Bauhaus (Bahrain Victorious), tretje pa Italijan Matteo Moschetti (Q36.5 Pro Cycling Team).

Zadnji kilometer - Napetost narašča, ubežna trojica ima še vedno prednost!

3 km do cilja - Še devet sekund prednosti za ubežnike. Na čelo glavnine so prišli kolesarji moštva UAE Emirates.

5 km do cilja - Postaja napeto, vodilna trojica ima še 13 sekund prednosti. Na čelu glavnine so zdaj Matej Mohorič in njegovi kolegi iz Bahrain Victoriousa.

7 km do cilja - Na čelo glavnine se je postavil kolesar ekipe Bahrain Victorious, zaključni lov se je začel. Meilerja so zasledovalci že prehiteli. Vodilna trojica ima še 17 sekund naskoka.

10 km do cilja - Vodilni trojici se poskuša priključiti še Lukas Meiler (Vorarlbeg), glavnina je 18 sekund za čelom dirke.

12 km do cilja - Tonelli je ujel Erikssona in Fedelija, glavnina ne reagira in ohranja 13 sekund zaostanka.

13 km do cilja - Kolesarji so prvič prečkali ciljno črto v Rogaški Slatini, zdaj jih čaka še en krog in zaključek prve etape 29. dirke Po Sloveniji. Šved in Italijan imata še nekaj malega prednosti pred glavnino, iz te je sicer pobegnil še Alessandro Tonelli (Green Project-Bardiani CSF-Faizanè).

16 km do cilja - Bežita Šved Lucas Eriksson (Tudor) in Italijan Alessandro Fedeli (Q36.5), imata 14 sekund pred glavnino, na čelu te pa je zdaj Filippo Zana (Jayco AlUla).

18 km do cilja - Beg Avstrijca je končan, iz glavnine sta se v vodstvo izstrelila dva nova kolesarja. V ozadju je prišlo do novega padca, na tleh sta se znašla Etiopijec Negasi Haylu Abreha in Italijan Alessandro Santaromita Villa.

21 km do cilja - Glavnina ima vodilnega Avstrijca ves čas na očeh, za zdaj pa mu še pušča nekaj prednosti. V ozadju je prišlo do novega padca, na tleh se je znašel Leon Šarc (ekipa Slovenije). Karavana se približuje Rogaški Slatini, okoli katere bo odpeljala še en krog pred zaključnim sprintom.

23 km do cilja - Schönberger ima le še nekaj deset metrov prednosti pred glavnino.

27 km do cilja - Schönberger ima zdaj 16 sekund prednosti pred glavnino, na čelu te je Mezgečev moštveni kolega pri Jayco AlUli Alessandro De Marchi, ki je pred nekaj kilometri padel. Za njim so zvrščeni kolesarji UAE Emirates, ki pa ne želijo sodelovati v lovi na vodilnega Avstrijca.

30 km do cilja - Iz glavnine se je izstrelil Avstrijec Sebastian Schönberger (Human Powerd Health), ima nekaj malega prednosti pred zasledovalci.

35 km do cilja - Bega je konec, tudi Boštjana Murna je zdaj glavnina ujela. Zdaj bodo v ospredje stopila sprinterska moštva. Jayco AlUla je sicer že cel dan na čelu glavnine.

38 km do cilja - Boštjan Murn (Adria Mobil) je prvi prečkal leteči cilj v Šmarju pri Jelšah in osvojil še pet točk. V glavnini je prišlo do novega padca, na tleh se je spet znašel član moštva EOLO Kometa, tokrat Fernando Tercero.

39 km do cilja - Pierna je naredil napako v enem od ovinkov, v katerega je prišel s preveliko hitrostjo in zdrsnil. Imel je še nekaj težav s kolesom in izgubil ogromno časa. Murn nadaljuje v vodstvu.

43 km do cilja - Pierna se približuje vodilnemu Murnu, glavnina pa je malce popustila in je zdaj 50 sekund za čelom dirke.

45 km do cilja - Murna zdaj lovi Španec Raul Garcia Pierna (Kern Pharma), glavnina je pol minute za Slovencem.

47 km do cilja - V glavnini je prišlo do padca, na tleh je trdo pristal španski član moštva EOLO Kometa Alex Martin. Padel je tudi Italijan Alessandro Di Marchi (jayco AlUla). Oba nadaljujeta z dirko.

49 km do cilja - Boštjan Murn (Adria Mobil) je zdaj sam v vodstvu, Garioso in Kalojiros sta popustila, glavnina pa ju bo vsak čas ujela, saj je le še 25 sekund za čelom dirke.

52 km do cilja - Jayco AlUla stopnjuje tempo na čelu glavnine, prednost ubežne trojice zdaj naglo kopni. Padla je že pod minuto.

58 km do cilja - Boštjan Murn (Adria Mobil) je dobil leteči cilj v Šentjurju. V sprintu je za las ugnal Čeha Kalojirosa, Garioso je brez boja prišel do zadnje točke. Na čelu glavnine ves čas vztraja vsaj en kolesar Jayco AlUle, ubežniki imajo še vedno nekaj več kot dve minuti prednosti.

64 km do cilja - Teo Pečnik (KK Kranj) je v glavnini, ta pa zdaj 2:15 za vodilno trojico.

65 km do cilja - Glavnina je na edinem kategoriziranem vzponu dneva spet nekoliko povečala zaostanek za vodilnimi, zdaj vozi dobri dve minuti za vodilno trojico, tej pa s slabo minuto zaostanka sledi Pečnik.

69 km do cilja - Italijan Andrea Garosio (EOLO Kometa) je zmagovalec gorskega cilja na Žički kartuziji, osvojil je prvo točko na letošnji dirki Po Sloveniji in bo jutri nosil modro majico najboljšega hribolazca na dirki. Italijanu sta se na vrhu spet pridružila Murn in Kalojiros, Teo Pečnik pa še nekoliko zaostaja. Do letečega cilja v Šentjurju zdaj kolesarje čaka približno deset kilometrov.

70 km do cilja - Na bolj strmem delu klanca je za ubežno skupino nekoliko zaostal Pečnik, nato je napadel Garosio, ki si očitno močno želi gorskih točk.

75 km do cilja - Kolesarji se približujejo začetku vzpona na Žičko kartuzijo, prednost vodilnega kvarteta je padla na minuto in pol. Na čelu glavnine je še vedno kolesar Jayco AlUle, sledi mu domala celotna ekipa EOLO Kometa.

79 km o cilja - Vodilna četverica se trudi, a počasi njena prednost vseeno kopni. Zdaj je razlika še minuta in 40 sekund.

83 km do cilja - Prednost ubežnikov je že padla pod dve minuti, zdaj znaša še 1:55.

88 km do cilja - Mezgečeva Jayco AlUla vleče glavnino, ta je zdaj še 2:15 za ubežnim kvartetom, kolesarji pa se počasi bližajo edinemu kategoriziranemu klancu dneva, Žički kartuziji, ki jih čaka dobrih 70 kilometrov pred ciljem prve etape.

95 km do cilja - Glavnina se je vodilni četverici približala na dve minuti in 20 sekund.

100 km do cilja - Prednost vodilne četverice počasi kopni, zdaj znaša le še dve minuti in 25 sekund. Na čelu glavnine so ves čas kolesarji Jayco AlUle. Po dveh urah etape je bila povprečna hitrost karavane 44 km/h.

Jayco AlUla ima načrt

"V Rogaški Slatini je lep sprint, dobil sem ga že dvakrat, sploh lani je bila moja zmaga lepa. Upam, da nam uspe tudi letos," je za Televizijo Slovenije pred etapo povedal Dylan Groenewegen. Njegov moštveni kolega pri Jaycu Luka Mezgec je razkril, da imajo v ekipi cilj osvojiti prvo etapo, do zadnjega kilometra morajo priti v ospredju, nato bosta Mezgec in Avstrijec Lukas Pöstelberger Groenewegnu pripravila vlak za zaključni sprint. Tudi Nemec Phil Bauhaus iz moštva Bahrain Victorious si je zaželel, da se ponovi leto 2021, ko je v Rogaški Slatini sprint dobil on.

107 km do cilja - Razlika med vodilno četverico in glavnino ostaja pri dveh minutah in 50 sekundah.

123 km do cilja - Na čelu glavnine so kolesarji moštva Jayco AlUla, ubežnikom so se približali na 2:50. Avstralska ekipa s sprinterskim asom Groenewegnom in njegovim odličnim slovenskim pomočnikom Luko Mezgecem spada med favorite za današnjo zmago. Niso pa vsi mnenja, da bo danes odločal ciljni sprint.

Kristijan Koren ne pričakuje zaključnega sprinta, to nam je povedal pred startom:

V zadnjih štirih primerih, ko je bil cilj etape v Rogaški Slatini, so vselej slavili sprinterji. Leta 2022 Groenewegen, leta 2021 Nemec Phil Bauhaus (Bahrain Victorious), leta 2019 še en Nemec Pascal Ackermann (UAE Emirates) in leta 2018 Dylan Groenewegen.

128 km do cilja - Na dirki je za zdaj še vse mirno, prednost vodilne četverice ostaja nekaj nad tremi minutami (3:15), veliko bolj pestro bo v zadnji tretjini etape, ko bo edini kategorizirani klanec dneva (Žička kartuzija, IV. kategorija), razburkal dogajanje.

138 km do cilja - Prednost ubežnikov se je ustalila nekaj nad tremi minutami (3:20), v prvi uri etape pa so kolesarji vozili s povprečno hitrostjo 46 km/h.

156,6 km do cilja - Prvi leteči cilj v etapi je dobil Čeh Tomaš Kalojiros (PRK Group – Pierre Baguette – Benzinol). Vodilna četverica ima zdaj 3:20 prednosti pred glavnino.

158 km do cilja - Glavnina zdaj zaostaja 3:15 za vodilno četverico. Kolesarji se približujejo prvemu letečemu cilju.

168 km do cilja - Prednost ubežne četverice je narasla na 2:40.

176 km do cilja - Vodilna četverica ima že 1:35 prednosti pred glavnino, kaže, da imamo uspešen pobeg.

180 km do cilja – Zdaj se je glavnini nekoliko oddaljila četverica Andrea Garioso (EOLO Kometa), Boštjan Murn (Adria Mobil), Teo Pečnik (KK Kranj) in Tomaš Kalojiros (PRK Group – Pierre Baguette – Benzinol).

181 km do cilja - Od prvega pobega ni bilo nič, glavnina je spet cela. Nadaljujejo se skoki in novi poskusi pobega.

184 km do cilja - Takoj po uradnem startu so se začeli skoki iz glavnine, nekaj malega prednosti si je privozila četverica, Boštjan Murn (Adria Mobil), Jaka Vovk (KK Kranj), Pirmin Benz (Voralrlberg) in Martin Voltr (PRK Group – Pierre Baguette – Benzinol). Trenutno ima le kakšnih sto metrov prednosti pred glavnino.

11.20 (188,6 km do cilja) - Prva etapa letošnje slovenske pentlje se je začela zares. Kolesarji so prevozili kilometer nič in direktor dirke je pomahal z zastavo in dal tako znak za začetek boja.

Prav na današnji dan leta 2018 je zaključni sprint v Rogaški Slatini dobil nizozemski as Dylan Groenewegen. Tedaj je bil moštveni kolega Primoža Rogliča (ta je bil skupni zmagovalec dirke Po Sloveniji tistega leta) pri LottoNL-Jumbo. Tudi danes je Groenewegen eden od favoritov, le da je zdaj član moštva Jayco AlUla, kjer ima za pomočnika v sprintih našega Luko Mezgeca.

Start: ob 11.05 so se kolesarji v Celju odpravili na zaprto vožnjo, približno ob 11.20 bodo prevozili kilometer nič in 29. dirka Po Sloveniji se bo začela zares!

Kolesarji se tudi letos na slovenski pentlji borijo za štiri majice, najprestižnejšo zeleno bo nosil vodilni v skupnem seštevku, belo najboljši mladi kolesar na dirki, modro najboljši v razvrstitvi gorskih ciljev in rdečo najboljši po točkah.

Danes tekmovalce čakajo trije leteči cilji (Braslovče, Šentjur, Šmarje pri Jelšah) ter en kategoriziran klanec, Žička kartuzija (IV. kategorija, 1,6 km s 6,2-odstotnim povprečnim naklonom).

Start 29. izvedbe slovenske pentlje bo ob 11.05 v Celju, 15 minut kasneje bodo kolesarji prevozili kilometer nič in prva etapa se bo začela tudi zares. Na startu je danes 138 kolesarjev iz 27 držav, večina iz Slovenije (27). 25 je Italijanov, 23 Špancev, po osem Belgijcev in Nemcev, po šest Čehov in Švicarjev in štirje Slovaki. Preostale nacije so zastopane s tremi ali manj kolesarji.