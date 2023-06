Stavijo na Slovenca

Znana je tudi ekipa Bahrain-Victoriousa za dirko Po Sloveniji, ki se bo začela v sredo v Celju in končala v nedeljo v Novem mestu. V šestčlanski zasedbi bosta osrednjo vlogo igrala odlični slovenski kolesar Matej Mohorič in šprinter Phil Bauhaus, ki je leta 2021 zmagal na dveh etapah.

Športni direktor ekipe Bahrain-Victorious na dirki Po Sloveniji bo nekdanji odlični italijanski kolesar Franco Pellizotti, ki je bil leta 2008 na slovenski kolesarski pentlji drugi za Juretom Golčerjem.

"Phil Bauhaus je naš šprinter in nekaj etap mu ustreza. Nekaj tednov ni dirkal, zato bo dirka Po Sloveniji dobra priprava zanj za Tour de France. Motiviran je in želi si dobro nastopiti na slovenski dirki. V šprintih mu bosta v pomoč mladi Nicolo Buratti in Cameron Scott. V šprintih bo pomembno vlogo igral tudi Dušan Rajović. Naš vodja je Matej Mohorič. Naš glavni cilj je uvrstitev na zmagovalni oder na koncu dirke z našim kapetanom Matejem. Dirka je zanj del priprav na Tour de France, kamor želi priti kar se da pripravljen. Četrta etapa je zelo težka, na njej bo lahko tudi Wout Poels iskal svojo priložnost. S Philom in Matejem bi radi zmagali na eni ali dveh etapah, z Matejem pa bili radi dobri v skupnem seštevku," je cilje predstavil Pellizotti.