Junak dneva izpostavil vrednost Slovenca: Najboljši na svetu je

Očitno si je Dylan Groenewegen aboniral mesto v Rogaški Slatini, oziroma zmage na dirki Po Sloveniji, ki se končajo v tem mestu. Tretjič v karieri je na dirki Po Sloveniji in tretjič je bil najhitrejši, vselej s ciljem v Rogaški Slatini - prvič leta 2018 in zdaj dvakrat zapored.

A ni šlo vse kot po maslu. Kolesarji so na 188,6-kilometrski trasi od Celja do Rogaške Slatine naredili težko dirko. Štirje ubežniki Andrea Garioso (EOLO Kometa), Boštjan Murn (Adria Mobil), Teo Pečnik (KK Kranj) in Tomaš Kalojiros (PRK Group – Pierre Baguette – Benzinol) so se dolgo časa borili v ospredju, a jih glavnina ni pustila predaleč. Najdlje je vztrajal Murn, ki je bil ujet 38 kilometrov pred ciljem.

Fotogalerija s 1. etape dirke Po Sloveniji (Foto: Vid Ponikvar)

Tik pred prvim prihodom v Rogaško Slatino sta skočila Lucas Eriksson (Tudor), Alessandro Fedeli (Q36.5), katerima se je kmalu pridružil še Alessandro Tonelli (Green Project-Bardiani CSF-Faizanè).

"Vsa ekipa je vlekla, Luka je naredil izjemno delo"

V zaključnih kilometrih so na čelo glavnine prišli kolesarji Bahrain-Victorious, ki so imeli v svojih vrstah šprinterja Phila Bauhausa. Napetost je naraščala tudi z vidika, ker prednost ubežne trojice ni pretirano kopnela. Šele 200 metrov pred ciljem so bili ujeti.

Zadnjega ubežnika prvotne četverice, Boštjana Murna, je glavnina ujela 38 km pred ciljem. Foto: Vid Ponikvar

Luka Mezgec (Jayco AlUla) je poskrbel za občuten dvig hitrost in pripravil idealen teren za moštvenega kolega Groenewegna, ki je v ciljnem šprintu premagal Bauhasa, skupaj pa sta bila za razred boljša od konkurence. Od slovenskih kolesarjev je bil na 14. mestu najvišje uvrščen Anže Skok iz ekipe Ljubljana Gusto Santic.

"Kolesarji nam niso olajšali dela. Naša ekipa je morala trdo garati. Vsi so se borili za zmago. Na klancih so napadali, kar je bilo zame težje. Ekipa me je varovala in nevtralizirala napade. Na koncu je bil močan napad ubežnikov. Vsa ekipa je vlekla, Luka je naredil izjemno delo. Zelo močno je potegnil in me pripeljal do ciljnega šprinta. Težka zmaga je bila. Rad dirkam na dirki Po Sloveniji. Trikrat sem tu in trikrat že zmagal. Zelo lepo je. Luka je Slovenec v ekipi in je motiviran. Ljudje ga poznajo in je dodatno motiviran," so bile prve besede osrednjega junaka prvega dne dirke Po Sloveniji.

Z Mezgecem si zaupata, le sledi mu

"Načrt je bil, da bo takšen zaključek. Upali smo, da bo etapa lažja. Luka je naredil odličen lead-out. Mislim, da je najboljši na svetu. Za Dirko po Franciji je to dodatna samozavest," je bil vesel Nizozemec, ki se je še bolj razgovoril o 34-letnem slovenskem pomočniku v šprintih: "Zaupam v Luka in on vame. Leto in pol sodelujeva. Zaupava si, vsak šprint oddelava skupaj. Ni lahko. Moja naloga je, da mu sledim in me pripelje do zaključnega šprinta."

Foto: Tour of Slovenia

A brez težav pri ekipi Jayco AlUla ni šlo. Padel je Alessandro De Marchi, za katerega upajo, da ni utrpel kakšne hujše poškodbe. Avstralsko moštvo je v Slovenijo pripotovalo s kakovostno zasedbo. Če je bilo sprva predvideno, da bodo bolj napadali v šprinterskih etapah, je s prihodom Filippa Zane postalo jasno, da jih zanima tudi zelena majica za najboljšega.

Spogledujejo se tudi s skupno zmago, v boju bodo poslali Zano

Svojo priložnost bo v nadaljevanju iskal tudi Groenewegen, ki pa se bo moral spopasti z nekaterimi klanci, ki bi lahko naredili selekcijo tik pred pričakovanim šprintom v drugi in tretji etapi: "Jutri je težja etapa. Najprej moramo proslaviti to zmago. Zelo močno ekipo imamo tu. Veliko stvari lahko še storimo, tudi za generalno razvrstitev. Zaupam v ekipo. Za soboto imamo enega najboljših hribolazev. Zana je v dobri formi. Prvi cilj nam je uspel, zdaj stremimo proti drugim."

Groenewegen poudarja, da je Luka Mezgec zlata vreden pomočnik. Foto: Matic Klanšek Velej/Sportida

Druga etapa od Žalca do Ormoža bo nekoliko krajša. Na 163,1 kilometra bo največjo past za šprinterje predstavljal vzpon na Jeruzalem na 147. kilometru. Dolg bo 4,7 kilometra. Povprečna naklonina bo sicer znašala le 2,8 odstotka, vendar je vmes tudi krajši spust, zato številka ne predstavlja dejanskega stanja, ki na cesti čaka kolesarje.