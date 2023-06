Junak se klanja Luki Mezgecu #video

Vzdušje na trasi na dirki Po Sloveniji je bilo tudi v četrtek izjemno. Navijači so ob progi bodrili kolesarje in naredili kuliso še toliko lepšo. Največ gledalcev se je zbralo na štartu v Žalcu in na cilju v Ormožu. Kolesarji so štartali kot skupina in pričakovalo se je, da se bodo kot skupina prav tako pripeljali do zadnjih metrov. In tako se je tudi zgodilo.

Navijaška evforija v Žalcu

A so pred tem poskušali nase opozoriti še drugi kolesarji kot šprinterji. Zlasti ubežniki. Andrea Garosio (Ita/EOLO Kometa), Aljaž Jarc (Slo/Adria Mobil), Jaka Vovk (Slo/KK Kranj), Jernej Hribar (Slo/Ljubljana Gusto Santic), Moran Vermeulen (Avt/Team Vorarlberg) in Marko Pavlič (Slo/Ekipa Slovenije) so se podali v beg takoj po začetku, pozneje pa se jim je pridružil še Xabier Isasa Larranaga (Euskatel - Euskadi).

Fotogalerija z druge etape (foto: Vid Ponikvar):

Rekordni Pavlič vztrajal kot zadnji od Slovencev

Na razgibanem delu trase slabih 60 kilometrov pred ciljem sta se Vermuelen in Pavlič, ki je že desetič na dirki Po Sloveniji – kar je rekordna znamka –, nekoliko odlepila, približno 35 kilometrov do cilja pa je v ospredju sam ostal le še Avstrijec. Pred vzponom na Jeruzalem je bila skupina skupaj in pričakoval se je neizprosen boj v izdihljajih druge etape.

Vzdušje na trasi 2. etape od Žalca do Ormoža Foto: Vid Ponikvar

Nekoliko bolj zadaj je ostal junak prve etape Dylan Groenewegen (Jayco AlUla), vendar je po koncu pokazal, da ni bilo nič skrb vzbujajočega: "Nisem imel težav. Na polno je šlo. Morda je bilo zaradi tega videti tako, a ni bilo težav."

Ko se je iz ozadja prebil skupaj s svojimi moštvenimi kolegi v ospredje, je bilo jasno, da bo osrednji kandidat za novo etapno zmago.

Luka spet naredil zaključno selekcijo in odprl vrata Dylanu. Finkšt prebrodil sredino krizo.

Ob samem koncu je Luka Mezgec spet naredil glavnino dela in pripeljal Dylana do izvrstnega izhodišča za zaključni udar. V velikem slogu je dosegel drugo zaporedno zmago, tokrat pa sta na drugem in tretjem mestu obrnila vrstni red Matteo Moschetti (Q36.5) in Phil Bauhaus (Bahrain-Victorious). Od slovenskih kolesarjev je bil tokrat na enajstem mestu najvišje uvrščeni Tilen Finkšt, ki je imel uvodni dan nekaj težav in je izgubil kar 7:22. "Včeraj se nisem dobro počutil. Slab dan je bil. Verjamem, da bo danes boljše," je pred etapo v Žalcu v pogovoru za Sportal dejal Finkšt in imel prav.

Foto: Matic Klanšek Velej/Sportida

"Zelo dobro nam gre. Ekipa zelo dobro deluje. Nadzirala je potek etape. Ob koncu smo imeli danes poleg Bauhausa še enega kolesarja več v šprintu v Moschettiju. Luka je spet dosegel veliko hitrost in pomagal. Dovolj je bilo za zmago," je bil razumljivo vesel lastnik zelene majice in zmagovalec druge etape ter nemudoma namenil dodatne besede velikemu pomočniku Mezgecu: "Spet je pokazal, da je eden od najboljših na svetu, ko je treba pripraviti prostor za zaključni šprint. Dobro pripravo na Tour de France imamo. Komunikacija je dobra. Danes sem sam naredil malenkostno napako in sem šel na desno, čeprav smo se pogovarjali, da bom šel na levo. Moja majhna napaka. Luka je spet pokazal svoje mojstrstvo."

Navijaška evforija na cilju v Ormožu

V petek hat-trick?

Ob pogledu na petkovo traso bi lahko Dylan tudi jutri napadel nov skalp in bi s tem dosegel hat-trick, če se izrazimo v nogometnem žargonu: "Včeraj smo rekli, da je ena zmaga super, dve bi bili briljantni, tri pa bile že ekscelenca. Težko bo. 50-50 možnosti za šprint je. Upam, da bomo imeli še enega. Da bomo vnovič pokazali, da smo dobri. Ampak je zdaj pomemben Filippo Zana v boju za zeleno majico najboljšega. Bomo pa jutri zagotovo poskusili še enkrat, če se bo izkazala priložnost. A najprej gremo na dobro pivo."

Dylan ima na svojih plečih zeleno majico, v soboto pa bi jo z veseljem predal moštvenemu kolegi Zani, ki je eden od favoritov za skupno zmago. Foto: Vid Ponikvar

Če se bo v petek zares zgodil ciljni šprint glavnine, potem bo Dylan spet osrednji kandidat za etapno zmago, saj je pokazal, da je najboljši šprinter na letošnji izvedbi slovenske kolesarske pentlje.

🇸🇮 #TourOfSlovenia



Hugs all round. A job well done! pic.twitter.com/AWkq3qzn54 — Team Jayco AlUla (@GreenEDGEteam) June 15, 2023

V soboto bi lahko etapno zmago napadel še Zana, za nedeljo pa je Mezgec pokazal, da bi rad poskusil osvojiti Novo mesto. A imajo svoje apetite tudi druge ekipe, zato se nam obetajo še trije zanimivi dnevi. "Dirka je že zdaj dobra. Zdaj merimo z Zano na skupno razvrstitev. Pokazal je, da je v dobri formi. Tudi na Giru je osvojil etapo. Mislim, da je eden od osrednjih favoritov za končno zmago," je sklenil Groenewegen.