Hisense omogoča brezplačen ogled tekem FIFA Club World Cup 2025

Najboljši sedež je v vaši dnevni sobi

Svet vrhunskega nogometa je to poletje še bližje, na dosegu vašega daljinca. Hisense vam v sodelovanju z globalno aplikacijo za športne prenose DAZN omogoča ogled vseh tekem iz udobja vaše dnevne sobe – v živo in popolnoma brezplačno. Posebna sekcija FIFA Club World Cup 2025 je na voljo na domačem zaslonu VIDAA vseh Hisense televizorjev. Vse, kar morate storiti, je, da se registrirate, in že ste v središču nogometnega dogajanja.

Ugodnost ob nakupu televizorja Ne zamudite priložnosti za popolno izkušnjo gledanja in popolnoma čist dom. Ob nakupu televizorja Hisense prejmete brezžični sesalnik Hisense za samo en evro. Akcija traja do 31. 7., vse podrobnosti so na voljo na spletni strani https://si.hisense.com/ugodnosti/kino-dozivetje-darilo.

VIP-izkušnja za vse nogometne navdušence

Kakšen je žreb, kako so sestavljene ekipe in kaj pravi statistika? Če vas zanima več kot le rezultat tekem, so v aplikaciji DAZN na voljo dodatne vsebine, ki naredijo izkušnjo prvenstva še bogatejšo in bolj edinstveno. Oglejte si podrobne statistike tekem in igralcev, intervjuje, analizo ekip, povzetke po tekmah in arhiv ključnih trenutkov. S temi podatki boste zagotovo kralj pogovorov o letošnjem nogometnem prvenstvu, vaša dnevna soba pa najljubše zbirališče prijateljev.

Tudi vi se lahko zavihtite na lestvico zmagovalcev

Nič ne začini nogometnega doživetja bolj kot napovedovanje zmagovalca. V aplikaciji DAZN lahko sodelujete v interaktivni napovedi izida tekem in spremljajte svoj napredek na lestvici. Morda se tudi sami uvrstite med najboljše tega poletja.

Pri Hisense se vse vrti okoli vas, tudi največji nogometni spektakel leta. Z njihovim televizorjem boste doživeli vsak trenutek prvenstva kot z najboljšega sedeža na stadionu.

Nagradna igra za vse strastne navijače Ljubezen do nogometa vam lahko prinese odlične nagrade – televizor Hisense 55E7NQ PRO ali druge manjše nagrade. Nagradna igra traja do 15. 7., za sodelovanje obiščite spletno stran https://si.hisense.com/fifa-world-cup-nagradna-igra.

