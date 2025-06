XRP se približuje vrednosti pet dolarjev, vendar vrednost njegovega tekmeca z začetno ceno 0,003333 dolarja hitro raste

Foto: LA KADJ LLC

XYZVerse postavlja nov trend. Bi bil lahko to naslednji 50-kratni meme kovanec?

Navdušenje okoli XYZVerse je resnično. Ta projekt naj bi podrl rekorde na področju meme kovancev, saj meri na kar 50-kratno rast ob lansiranju.

Trenutna predprodaja ponuja zgodnjim vlagateljem priložnost, da si zagotovijo žetone $XYZ po močno znižani ceni, bistveno nižji od pričakovane cene ob uvrstitvi na borze.

Optimizem glede rasti vrednosti $XYZ

XYZVerse je že predstavljen na CoinMarketCap, kjer je skupnost pokazala izjemno pozitiven odnos do tega kovanca – kar 95 odstotkov vključenih udeležencev pričakuje rast $XYZ.

To kaže na močno zaupanje vlagateljev in dodatno potrjuje potencial projekta za eksplozivno rast.

XYZ je pridobil pozornost uglednih kripto vplivnežev

Projekt XYZVerse je pritegnil tudi pozornost priznanih kripto vplivnežev. DanjoCapitalMaster, ki ga na družbenih omrežjih spremlja skoraj 800 tisoč sledilcev, je pred kratkim izrazil podporo projektu in XYZVerse označil kot "priložnost za eksplozivno rast" (moonshot opportunity). Takšna izjava dodatno povečuje kredibilnost projekta in potrjuje njegov potencial v očeh širše kripto skupnosti.

Več kot le še en meme kovanec

Za razliko od večine meme kovancev, ki zgolj sledijo trendom brez resne osnove, XYZVerse postavlja nove smernice. Projekt uspešno združuje dinamični svet športa z viraliteto meme kulture – in rezultati so očitni. Predprodaja hitro napreduje, saj si zgodnji kupci žetone pridobivajo po ceni, ki je le delček tega, kar mnogi menijo, da bi lahko bila njihova prihodnja vrednost.

Trenutno je XYZVerse še vedno v fazi predprodaje, a povpraševanje je visoko. Cena se je že povzpela z 0,0001 ameriškega dolarja v 1. fazi na 0,003333 ameriškega dolarja v 12. fazi, pri čemer je bilo zbranih več kot 70 odstotkov od ciljanih 15 milijonov dolarjev. Tisti, ki so vstopili zgodaj, so si zagotovili občutne popuste, saj je končna ciljna cena predprodaje nastavljena na 0,1 dolarja – kar je razlog, da se investitorji množično zanimajo za projekt.

A XYZVerse ni le prazna evforija. Projekt temelji na strukturiranem modelu tokenomike, usmerjenem v dolgoročno vzdržnost.

15 odstotkov sredstev je namenjenih za likvidnost, da se zagotovi stabilna tržna osnova .

10 odstotkov celotne zaloge je rezervirane za nagrade skupnosti , vključno z airdropi in bonusi.

Pomemben delež – 17,13 odstotkov pa je predviden za deflacijske mehanizme (burni), ki bi lahko zmanjšali ponudbo in s tem dolgoročno povečali povpraševanje po $XYZ.

Z jasno strategijo, močno skupnostjo in hitro rastočo predprodajo je XYZVerse vse bolj videti kot eden najobetavnejših projektov v kripto prostoru leta 2025.

Projekt, ki ga vodi skupnost, ima velike načrte

Ena ključnih razlik, ki ločuje XYZVerse od drugih, je močna vključenost skupnosti. Ekipa je nedavno predstavila Ambasadorski program, ki uporabnikom omogoča, da s podporo projektu zaslužijo brezplačne žetone. In to je šele začetek – že potekajo pogovori z znanimi športnimi zvezdniki, ki naj bi projektu pomagali pri povečanju prepoznavnosti.

Pomemben korak naprej je tudi nedavno partnerstvo z decentralizirano športno stavnico bookmaker.XYZ, kar jasno kaže, da je XYZVerse zavezan razširitvi dejanske uporabnosti svojega žetona. To ni zgolj simbolična poteza – skupnosti prinaša konkretne možnosti uporabe, kar redko vidimo pri večini meme projektov.

XYZVerse tako združuje močno skupnost, inovativno vizijo in realno uporabnost – kombinacija, ki ga lahko uvrsti med najzanimivejše kripto projekte leta.

V okviru partnerstva s stavnico bookmaker.XYZ imetniki $XYZ prejmejo poseben bonus ob svoji prvi stavi – privlačna ugodnost, ki dodaja dejansko vrednost zgolj z vključitvijo v ekosistem XYZVerse.

Z združevanjem tradicionalnih športnih navdušencev in dinamičnega kripto sveta XYZVerse ustvarja nekaj drugačnega – projekt, ki ne ponuja le spekulacije, temveč tudi zabavo, uporabnost in pristno vključevanje skupnosti.

To ni zgolj še en meme kovanec – XYZVerse gradi most med svetovi, s ciljem postati dolgoročno relevanten igralec v kripto prostoru.

Bi lahko bil XYZVerse naslednji veliki meme kovanec?

S hitro rastočo predprodajo, močno skupnostjo in ambiciozno razvojno potjo ima XYZVerse vse ključne sestavine projekta z resnim potencialom. Čeprav je kripto trg po naravi nepredvidljiv, mnogi vlagatelji v tem vidijo redko priložnost za zgodnji vstop v nekaj velikega.

Predprodaja ne bo trajala večno – zato, če vas zanima, je morda zdaj pravi trenutek, da se poglobite v projekt.

XRP: hitra in brezmejna valuta, ki pretresa kriptosvet

Ste že slišali za XRP? Gre za digitalno valuto, ki vse bolj buri duhove. Ustvarili so jo Jed McCaleb, Arthur Britto in David Schwartz z jasnim ciljem: da bo hitra, poceni in dostopna vsakomur. Za razliko od tradicionalnega denarja XRP ne temelji na bankah ali centralnih oblasteh. Transakcije so hitre, varne in jih ni mogoče razveljaviti. Začetna zaloga je bila sto milijard kovancev, od katerih je bila večina dodeljena podjetju Ripple (prej OpenCoin Inc.). XRP želi narediti pošiljanje denarja tako preprosto kot pošiljanje sporočila.

Na današnjem trgu XRP izstopa po hitrosti in nizkih stroških. Medtem ko se nekatere kriptovalute soočajo s počasnimi prenosi in visokimi pristojbinami, XRP ponuja elegantno in učinkovito alternativo. Omogoča tekoča plačila med različnimi valutami, zaradi česar ima pomembno vlogo v globalnem gospodarstvu. Ripple si prizadeva povečati likvidnost omrežja in okrepiti ekosistem, kar lahko še dodatno poveča potencial XRP. V primerjavi z drugimi kovanci je XRP zaradi svojega poudarka na praktični uporabi zelo privlačna možnost. Ko se kriptosvet razvija, utegnejo prav valute, ki rešujejo konkretne izzive, prevzeti vodilno vlogo

XRP in druge vodilne kriptovalute se odlično odzivajo v obdobju bikovega leta, a XYZVerse (XYZ) izstopa kot pionirski športni memecoin, ki cilja na izjemno rast z edinstvenim, skupnostno usmerjenim ekosistemom. Za več informacij o XYZVerse (XYZ) obiščite:

https://xyzverse.io/, https://t.me/xyzverse in https://x.com/xyz_verse.

Naročnik oglasnega sporočila je LA KADJ LLC.