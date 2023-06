Nadarjeni slovenski kolesar je opažen

Da je dirka Po Sloveniji dobra odskočna deska za mlade slovenske kolesarje, je že dolgo časa jasno vsem. Na letošnji izvedbi želi pečat pustiti tudi kolesar Adrie Mobila Gal Glivar, ki je nedavno osvojil Pokal narodov - Orlen Nations Grand Prix do 23 let - in je zaradi vsega tega deležen večje pozornosti v karavani.

Za 21-letnim Galom Glivarjem iz kolesarskega kolektiva Adria Mobil je obdobje, ki mu je prineslo veliko zadoščenja. Prikolesaril si ga je sam, z dobrim vrtenjem pedal na Pokalu narodov (vrsta dirk, kjer nastopajo reprezentance in najboljši kolesarji do 23 let), kjer si je v skupnem seštevku pokoril vso konkurenco in se veselil velikega uspeha.

V zadnji peti etapi dirke je zaostal samo za zmagovalcem, Portugalcem Antoniem Morgadom, to pa je bilo za mladega Slovenca dovolj, da je s tretjega mesta v skupnem seštevku napredoval do končnega zmagovalca dirke.

"Lepo je slišati, da me primerjajo, vendar si zaradi tega ne dajem velikega pritiska"

Foto: PT Photos Uspeh mu je razumljivo vlil dodatne motivacije za nadaljevanje sezone. "Veliko mi jo je. Na dirko Po Sloveniji sem prišel z lepo popotnico. Ekipo imamo dobro, zato smo lahko optimistični," je pred prvo etapo dirke Po Sloveniji v Celju za Sportal dejal Glivar, ki je o tem, ali so se apetiti kaj povečali, pristavil: "Vsekakor so se. V skupini čutim nekaj dodatnega pritiska. Kolesarji me bolj poznajo. Opažen sem."

V tujih medijih smo lahko prebirali, kako ga primerjajo z najboljšimi slovenskimi kolesarji in se sprašujejo, ali prihaja novi Tadej Pogačar, vendar mu je jasno, pri čem je: "Lepo je to slišati, ne dajem pa si zaradi tega velikega pritiska. Vem, česa sem sposoben."

Zaveda se, da bo sobota naporna

Na dirki Po Sloveniji bi rad dodatno opozoril nase. Cilj mu je bela majica: "Vsekakor se je ne bi branil." O apetitih za zeleno majico najboljšega je sin nekdaj odličnega kolesarja Srečka Glivarja povedal: "Vemo, da je konkurenca zelo močna tudi za belo majico. Veliko kolesarjev bo dirkalo zanjo. Pripravljen sem."

V boju za dobro generalno uvrstitev bo treba imeti prave noge v sobotni kraljevski etapi, v kateri se bodo kolesarji pred prihodom v Kobarid dvakrat podali na Kolovrat, ki bo predstavljal veliko oviro − 10-kilometrska vožnja s skoraj 10-odstotnim povprečnim naklonom: "V soboto bo prava gorska etapa, na katerih sam trpim. Nisem za takšne dolge vzpone. Poskušal bom do sobote narediti določeno razliko med drugimi. Do tam je še dolga pot."

Največja cilja Tour de l'Avenir in svetovno prvenstvo

Dinamika dirke Po Sloveniji bo letos nekoliko drugačna, kot smo je bili vajeni v zadnjih dveh letih, ko je kraljeval Pogačar. Že pred začetkom se je namreč vedelo, da je osrednji in praktično edini favorit. Letos je krog kandidatov za zeleno majico temu primerno zelo širok: "Dirka bo zaradi tega zelo zanimiva. Ne bomo čakali na Pogija. Drugi bodo imeli več apetitov."

Na dirki Po Sloveniji bi rad osvojil belo majico. Foto: Ana Kovač

Po koncu največje slovenske kolesarske pentlje bo misli usmeril proti avgustu, ko bosta Tour de l'Avenir, ki ima predznak Tour de France za mlade kolesarje, in svetovno prvenstvo na Škotskem: "Do takrat je še nekaj dirk, a sta omenjeni dirki moja največja cilja."