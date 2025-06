Bo tretja tekma prevesila serijo finala Stanleyjevega pokala?

Potem ko so se lani hokejisti Florida Panthers in Edmonton Oilers v finalu Stanleyjevega pokala borili vse do sedme tekme, kjer je zmagovalca odločil gol razlike, in po tem, ko ju je v rednem delu ločila zgolj ena zmaga, tudi letošnja finalna serija kaže, da sta si ekipi izjemno izenačeni. V Amerant Bank Areni, domačem terenu Panterjev, bo v noči na torek na sporedu tretja tekma.