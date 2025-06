Nova finalna drama, a tokrat se smeji Panterjem

Tudi na drugi tekmi finala lige NHL je zmagovalec postal znan šele v podaljšku (drugem), a tokrat se je smejalo hokejistom Florida Panthers, ki so do zmage s 5:4 in izenačitve serije na 1:1 v zmagah prišli z golom Brada Barchanda v 89. minuti. Serija, v kateri igrajo na štiri zmage, se zdaj seli na Florido.

Druga tekma finala lige NHL je bila nasprotje prve. Tudi tokrat je zadetek padel zelo hitro, a tokrat so se prvi veselili gostje s Floride, ki so izkoristili številčno prednost. Po dobrih dveh minutah je za vodstvo zadel Sam Bennett, a so domači odgovorili z dvema goloma v minuti in pol ter v deseti vodili z 2:1. Ni bilo še konec golov in kazni polne uvodne tretjine. Seth Jones je v 12. minuti izenačil, natanko minuto pozneje pa je junak prvega obračuna Leon Draisaitl ob igralcu več zadel za novo vodstvo Edmontona (3:2).

Gostje so v drugi tretjini prek Dmitrija Kulikova najprej izenačili, v 33. minuti pa je Brad Marchand kljub igralcu manj zadel za vodstvo s 3:4. Ko je že kazalo, da bodo Panterji odpeljali zmago po rednem delu, pa je 20 sekund pred iztekom 60 minut Corey Perry izsilil podaljšek.

Corey Perry je izsilil podaljšek, ... Foto: Reuters

Prvih 20 minut podaljška se je končalo brez gola, v drugem pa je Marchand ušel obrambi Edmontona in v 89. minuti premagal Stuarta Skinnerja.

BRAD MARCHAND STUNS THE EDMONTON CROWD AND WINS GAME 2 FOR THE PANTHERS IN DOUBLE OVERTIME 🚨 pic.twitter.com/AwfnAJBULw — B/R Open Ice (@BR_OpenIce) June 7, 2025

Serija na štiri zmage je zdaj izenačena na 1:1, nadaljevala se bo na Floridi.

Serija se bo nadaljevala na Floridi. Foto: Reuters

Florida Panthers so lani po sedmih tekmah prišli do prvega Stanleyjevega pokala, Edmonton jih je do zdaj osvojil pet. A zadnji ima dolgo brado, kanadskemu kolektivu je zadnjič uspelo leta 1990.

Liga NHL, 6. junij, finale:

Finale:

Edmonton Oilers – Florida Panthers /1:1/ // Razmerje v zmagah, igrajo na štiri zmage.

Preberite še: