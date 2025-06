Sturm prvi nemški trener v NHL

Vodstvo severnoameriškega hokejskega kluba Boston Bruins je sporočilo, da bo v naslednji sezoni moštvo vodil nemški strokovnjak Marco Sturm. Zanj bo to prva služba glavnega trenerja v tej ligi, je pa postal tudi prvi Nemec v takšni vlogi v najmočnejši ligi na svetu.

Zdaj 46-letnik je za Bruins kot aktivni igralec nastopal med letoma 2005 in 2010. Odigral je 302 tekmi, dosegel 106 golov in zbral 87 podaj. V vlogi glavnega trenerja bo zamenjal Joeja Sacca, ki je bil vse od odstopa Jima Montgomeryja novembra lani le začasni strtega Bostona.

"Počaščen sem, ker bom postal glavni trener Bostona. Zahvaljujem se vsem za zaupanje, Boston je imel vedno posebno mesto v mojem srcu. Vem, koliko klub pomeni mestu in navijačem. Rad bi tudi s klopi pomagal do uspeha," je za spletno stan lige dejal Sturm.

Bruins se letos s samo 33 zmagami niso uvrstili v končnico, potem ko so končali na zadnjem mestu atlantske skupine. Pred tem so bili osemkrat zaporedoma v končnici, najdlje so prišli leta 2019, ko jih je v velikem finalu premagal St. Louis.

Sturm je bil med letoma 2015 in 2018 selektor Nemčije in 2018 na olimpijskih igrah v Pyeongchangu presenetljivo osvojil srebrno medaljo. Pozneje je kot pomočnik trenerja deloval pri Los Angeles Kings, zadnje tri sezone je kot glavni trener vodil podružnično ekipo kalifornijskega kluba Ontario Reign.

Preberite še: