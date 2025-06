Vodstvo Dallas Stars se je odločilo za trenersko menjavo in se poslovilo od Petra DeBoerja. Pa ne zaradi rezultatskega neuspeha – Kanadčan je klub še tretjič zapored popeljal do konferenčnega finala –, temveč zaradi napetosti, ki so se nabirale v ekipi. Sodu so dno izbile njegove poteze po tekmah končnice proti Edmontonu. Kdo ga bo nasledil, uradno še ni znano.

Kanadčan Pete(r) DeBoer se je k Dallas Stars preselil pred sezono 2022/23 in teksaški klub trikrat zapored vodil vse do konferenčnega finala, v katerem so se vselej poslovili od tekmovanja. Letos so jim pot v finale preprečili Edmonton Oilers, ki se za Stanleyjev pokal borijo s Florida Panthers.

Vodstvo Dallasa se je v petek odločilo za trenersko menjavo. "Danes je bil težak dan. S Petom sem se pogovarjal danes zjutraj, bil je zelo profesionalen in razumevajoč. Imava dober odnos in zaradi tega je bilo verjetno še težje. Do njega kot osebe in kot trenerja imam veliko spoštovanje. Navsezadnje je moja odgovornost, da sprejmem odločitev, ki je prava za nadaljnji razvoj organizacije," je odločitev komentiral generalni direktor Jim Nill.

Jake Oettinger Foto: Reuters

Konec sodelovanja naj bi bila posledica nabiranja napetosti med nekaterim igralci in trenerjem. Sodu naj bi dno izbile zadnje opazke DeBoerja v seriji konferenčnega finala proti Edmontonu. Na peti tekmi je po zgolj sedmih minutah, v katerih je prejel dva gola, zamenjal prvega vratarja Jaka Oettingerja, po tekmi pa z nekaterimi opazkami zoper slabo branjenje Oettingerja še razvnel ozračje. Pozneje je sicer svoje izjave dodatno obrazložil, češ da za poraz nikakor ne krivi vratarja.

Ugotovili, da je v slačilnici potreben nov glas

"Nimam težav z Oettingerjevo menjavo, mislim pa, da so imeli vsi težave s komentarji po tem. Mislim, da je Pete vse skupaj malo obžaloval, da se s položajem ni spopadel tako, kot je želel. A moramo se zavedati, da je v tem času sezone veliko pritiskov v končnici," je dejal Nill in izpostavil, da so dogodki po peti tekmi delno vplivali na odločitev, niso pa bili ključni dejavnik.

Dodal je še, da so po opravljenih razgovorih z igralci in interni oceni sezone ugotovili, da je v slačilnici potreben nov glas. Kdo bo to, še ni znano.