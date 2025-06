Zgodovinska udeležba skoraj pokosila Vučića, a se je zgodil preobrat. Je bila res spoštovana volja volivcev?

V Zaječarju in Kosjeriću v Srbiji so v nedeljo potekale redne lokalne volitve, na katerih so prebivalci volili svetnike skupščin teh dveh lokalnih oblasti. Po preštetih glasovih je opozicija tako v Zaječarju kot v Kosjeriću razglasila zmago. Beograjski študenti so se odpravili proti predsedstvu, na srbskih ulicah je ponekod potekalo tudi slavje. Ljudje so se veselili in vzklikali: "naj se sliši do nebes, ni več SNS", "zmaga", "konec je". A temu je sledil preobrat, saj je po vseh preštetih glasovih zmago razglasil srbski predsednik Aleksandar Vučić in v svojem slogu povedal: "Zmagali smo, ker je ljudstvo izbralo državo. Ljudstvo je reklo: 'Ne bomo vam dovolili uničiti Srbije'". Nevladna organizacija Crta, ki je imela na voliščih številne opazovalce, je sporočila, da so se predvsem v Zaječarju dogajale nepravilnosti, zaradi česar rezultati ne odražajo svobodne volje volivcev.

V Kosjeriću je svojo volilno pravico izkoristilo več kot 73 odstotkov registriranih volivcev, v Zaječarju pa se je volitev udeležilo 60 odstotkov volivcev, je povedal predsednik mestne volilne komisije Nenad Dinulović. Na vseh vzorčnih voliščih je bila udeležba višja kot v preteklih letih.

Srbski predsednik Aleksandar Vučić je po zaprtju volišča v Zaječarju in Kosjeriću nagovoril sedež Srbske napredne stranke. "Danes so bile v Zaječarju in Kosjeriću predčasne lokalne volitve v razmerah, ki jih na srbski politični sceni še ni bilo – razmerah linča, preganjanja, nadlegovanja državljanov, groženj, izsiljevanja, kršitev vseh zakonskih norm, kršitev elementarnih volilnih pravil, o katerih smo se dogovorili že v 90. letih in za katere nihče ni mislil, da jih bo nekdo tako kršil, s tem, da je pripeljal neke nasilneže na motorjih, kolesih, v črnih džipih, ki so grozili prebivalcem, nadlegovali ljudi na vse mogoče načine," je na začetku svojega govora povedal Vučić.

Nevladniki: V Zaječarju delili že izpolnjene glasovnice Nevladna organizacija Crta, ki je imela na voliščih v obeh mestih številne opazovalce, je sporočila, da so se predvsem v Zaječarju dogajale nepravilnosti, zaradi česar rezultati ne odražajo svobodne volje volivcev. Na posameznih voliščih niso bili prisotni vsi člani volilnih odborov, celoten postopek pa ni bil izveden v skladu s predpisanimi postopki. V Zaječarju je bilo zabeleženih več nepravilnosti kot v Kosjeriću. Na enem volišču v Zaječarju je volilni odbor volivcem delil že izpolnjene glasovnice. V tem mestu na vzhodu Srbije so bile nepravilnosti zabeležene na kar 86 odstotkih volišč." Tudi v Kosjeriću sta bila ves dan pred volišči prisotna velik nemir in gneča zaradi prisotnosti aktivistov vladajoče in tudi opozicijskih strank," je dejal predstavnik Crte Raša Nedeljkov. "Čez dan so bili v bližini volišč odkriti prostori, kjer so se volivci zbirali pred glasovanjem in po njem, kar nakazuje možno volilno korupcijo," je dejal Nedeljkov. "Med te nepravilnosti štejemo nezakonito prisotnost tretjih oseb na voliščih, sumljiva zbiranja v njihovi bližini, vodenje vzporednih seznamov, kupovanje glasov pred volišči, poskuse glasovanja oseb, ki niso na volilnem seznamu, glasovanje brez dokumentov, fotografiranje glasovnic in pritisk na opazovalce," je pojasnil Nedeljkov. Dodal je, da so opazovalci Crte na desetih voliščih doživeli pritiske, medtem ko je bila mobilna ekipa organizacije, čeprav jasno označena, tarča napada. Glede razmer v Kosjeriću je dejal, da je bilo zabeleženo zbiranje aktivistov oblasti v bližini volišč, pa tudi prisotnost prebivalcev, ki so se samoorganizirali za nadzor postopka. Nepravilnosti so bile v Kosjeriću zabeležene na 55 odstotkih volišč, dodatno zaskrbljenost pa je povzročil prihod večjega števila policijskih vozil v popoldanskih urah. Nedeljkov je navedel, da je posebna "inovacija" teh volitev angažiranje novih, oblasti naklonjenih opazovalnih organizacij, predvsem tako imenovanega Centra za evropske vrednote in Inštituta za evropske svoboščine. Njihovi člani so se aktivno vmešavali v delo volilnih odborov, kar je v nasprotju s pravili volilnega opazovanja in so zelo tesno sodelovali s člani volilnih odborov iz vrst vladnih strank – in to na 70 odstotkih volišč v Kosjeriću ter na 40 odstotkih v Zaječarju. Na več voliščih so ti tako imenovani opazovalci provocirali opazovalce iz Crte, je povedal Nedeljkov.

Lista združeni za Kosjerić že razglasila zmago, a prekmalu

Lista združeni za Kosjerić je še pred koncem preštetih glasovnic razglasila zmago. "Ta mali delček se je začel v Kosjeriću, a naj se napredek začne v vsakem mestu. Ko bi le lahko del vzdušja prenesli na vas in ves ta dan, ki je bil poln skupnosti ... To je edini način za zmago," je dejala Slavica Pantović, druga na listi Združeni za Kosjerić in kandidatka za predsednico občine.

Ko so z volišč prispeli prvi rezultati, so opozicija in državljani, zbrani pred volilnim štabom Združeni za Kosjerić, ploskali in vzklikali "pumpaj, pumpaj".

Tudi opozicija v Zaječarju je razglasila zmago. Prebivalci so rezultate čakali na ulicah in vzklikali: "zmaga", "konec je". Prisotna je bila tudi policija.

Srbska napredna stranka Aleksandra Vučića je v Kosjerić in Zaječar pred lokalnimi volitvam investirala milijone evrov, asfaltirala ceste in ljudi nagovarjala h glasovanju zanje in po prvih rezultatih je kazalo, da je Vučićeva stranka izgubila.

Vučić: Ljudje nekje praznujejo neko zmago, nimajo pojma, kaj piše v zapisniku

"Ljudje mislijo, da je normalno iti na volitve v takšnih razmerah, to ni normalno. Na volitve smo šli z željo, da bi se uprli terorju, dejstvo pa je, da v Zaječarju zadnjič nismo imeli niti približno večine. Kar smo morali spremeniti in voditi kampanjo v groznih razmerah. Danes na obeh mestih, v neverjetnih razmerah, ne pozabite, da je bil volilni molk kršen in uničen na najbolj brutalen način. Ljudje zdaj nekje praznujejo neko zmago, nimajo pojma, kaj piše v zapisniku," pa je po koncu volitev povedal Vučić.

Tudi v Kosjeriću, kjer so bili rezultati še tesnejši kot v Zaječarju, je zmagala lista SNS. "Koliko mislite, da so bili plačani motoristi, študenti, koliko dnevnic, koliko hrane, sedem mesecev uničevanja države in SNS, uničenje vsega pozitivnega in na koncu nič, na koncu še en poraz, kjer je bilo najlažje pričakovati, da bomo poraženi. Naj vam ne povem, da obstajajo kraji, kjer nimajo nobene možnosti. To so bili kraji, kjer so imeli veliko možnost in so spet izgubili, z vsem, kar so organizirali," je v svojem slogu spet povedal Vučić.

Praznovanje v Novem Sadu: "Naj se sliši do nebes, ni več SNS"

Na Trgu svobode v Novem Sadu, kjer so se državljani zbrali na povabilo študentov, je po objavi prvih rezultatov volitev v Kosjeriću potekalo pravo praznovanje.

Študenti in državljani so skandirali "naj se sliši do nebes, ni več SNS" in "razpišite volitve".

Prebivalci Novega Sada so se na trgu zbrali še pred razglasitvijo rezultatov, kjer so študentje pripravili program, ki se je začel s petjem državne himne. Študenti, ki so čakali na razglasitev rezultatov volitev pred Fakulteto za kmetijstvo, so se po razglasitvi odpravili proti predsedstvu.

Med glasovanjem izbruhnilo več incidentov

Ker so bile to za Srbijo in posledično za predsednika Aleksandra Vučića odločilne volitve, je v času glasovanja izbruhnilo kar nekaj incidentov.

Srbski predsednik: Zmagali smo, ker je ljudstvo izbralo državo

"Zmagali smo, ker je ljudstvo izbralo državo. Ljudstvo je reklo: 'Ne bomo vam dovolili uničiti Srbije'. Lahko na nas kričite, nam grozite, nas tepete ... Ko pridemo izza ščita, glasujemo za našo Srbijo, ne glasujemo proti njej. Ne glasujemo za denar drugih ljudi, našo Srbijo imamo radi bolj kot karkoli drugega in to je sporočilo današnjih volitev," je dejal srbski predsednik Vučić.

"Naj se zahvalim vsem ljudem, ki so nasprotovali nasilju, ustrahovanju, blokadam in ta rezultat iz Zaječarja je prav ta 'hladen tuš' za vse njih," je še povedal Vučić.

Aktivistom grozili tudi s smrtjo

Medtem ko so aktivisti SNS obiskovali svoje podpornike in volivce, da bi preverili, ali potrebujejo kakšno pomoč pri odhodu na volišča, jih je pred stavbo v središču Zaječarja obkolilo deset ljudi – osem fantov in dve dekleti. Ne samo, da jim niso dovolili ven, ampak so dekletu, ki je bilo s sodelavcem, želeli ukrasti torbo in jo odpreti, nakar so jo prosili za osebno izkaznico. Z njo so obračunali tudi fizično, brcali so jo in jo skušali podreti na tla. Aktivistom so grozili, da bo kmalu prišlo 30 motoristov in jih ubilo.

V Zaječarju so čez dan v bližini volišč zabeležili tudi več drugih incidentov, napetosti med političnimi aktivisti pa so se z napredovanjem volilnega dne še stopnjevale.

Podporniki opozicije in opozicijski politiki so blokirali tudi volišče 21 Makovište v Kosjeriću in ustavili avtomobil z obrazložitvijo, da sumijo, da so v njem podvojeni volilni seznami. Med zbranimi sta bila tudi predstavnika opozicije Radomir Lazović in Miloš Parandilović. Ustavili so avtomobil, v katerem naj bi po njihovih besedah ​​ljudje imeli podvojene volilne sezname, vendar je policija ugotovila, da to ne drži, nakar so se blokaderji razšli. Sam postopek glasovanja ni bil prekinjen, pripadniki policije pa so zavarovali prostor pred tem voliščem.