Kolesarja Bahraina po padcu oživljali. "Nepremično je ležal v vodi."

Švicarski kolesar Gino Mäder (Bahrain Victorious) je v peti etapi dirke po Švici grdo padel in je v resnem stanju v bolnišnici v Churu. Šestindvajsetletnik je ob visoki hitrosti na spustu do cilja v La Puntu padel, pristal v vodi, zdravniki pa so ga morali oživljati. "Mäder je nepremično ležal v vodi."

Četrtkovo etapo od Fiescha do La Punta je dobil Španec Juan Ayuso (UAE Team Emirates), dogajanje pa je nato zasenčila novica o grdem padcu na zadnjem spustu do cilja. Na enem od zavojev sta nadzor nad kolesom izgubila Američan Magnus Sheffield (Ineos Grenadiers) in Gino Mäder (Bahrain Victorious). Slabše jo je odnesel moštveni kolega Slovencev Mateja Mohoriča in Matevža Govekarja pri Bahrainu Victoriousu.

Po informacijah organizatorjev je bil zdravnik na kraju nesreče v dveh minutah. Sheffield je bil odziven, v bolnišnico so ga odpeljali z odrgninami in pretresom možganov, medtem ko je "Mäder nepremično ležal v vodi", so zapisali. Nemudoma so ga začeli oživljati, s helikopterjem pa so ga nato odpeljali v bolnišnico v Churu. Za zdaj še ni povsem jasno, kako hude so poškodbe, so še dodali v izjavi.

Bahrain Victorious: Z mislimi in molitvami pri Ginu

"Zapeljal je s ceste in padel v grapo. Hitro so mu na pomoč priskočili zdravniki. Našli so ga nezavestnega. Oživljali so ga na kraju nesreče in ga nato s helikopterjem prepeljali v bolnišnico Chur. Več informacij o posledicah padca bo znanega po dodatnih preiskavah. Z mislimi in molitvami smo pri Ginu," so v sporočilu za javnost zapisali v ekipi Bahrain Victorious, v kateri delajo številni Slovenci.

"Očitno se mora zgoditi nekaj takega, da se stvari spremenijo"

Remco Evenepoel in tekmeci so bili pretreseni in ogorčeni nad vse bolj ekstremnimi etapami. Foto: Guliverimage Po koncu etape so se glede varnosti oglasili nekateri kolesarji. Posebej kritičen je bil Belgijec Remco Evenepoel (Soudal-Quick Step). "Ni bila najpametnejša ideja, da je cilj etape po tako zahtevnem vzponu," izjavo 23-letnika citira Blick. "Očitno potrebujemo še več spektakla in očitno se mora zgoditi nekaj takega, da se stvari spremenijo," je še dodal Evenepoel, s 46 sekundami zaostanka trenutno četrtouvrščeni v skupnem seštevku.

Blick je povzel tudi izjavo direktorja švicarske ekipe Tudor, ki je dejal, da so bili njegovi varovanci na poti v hotel zgroženi. "Bili so šokirani, v avtobusu je vladala tišina," je dejal Raphael Meyer. Eden od kolesarjev ekipe Tudor Roland Thalmann je dodal: "V enem razpotegnjenem ovinku sta stala dva kolesarja, ki sta bila videti povsem bleda. Ob pogledu nazaj sem videl, kako dva kolesarja ležita daleč pod cestiščem. To ni bil lep pogled." Kritičen je bil tudi vodilni kolesar na dirki Danec Mattias Skjelmose (Trek-Segafredo). "Morda ta spust ni bil najboljša ideja. Toda vsak spust je nevaren, če kolesariš prehitro. Zelo žalosten sem."

V petek bo na sporedu šesta etapa od La Punta do Oberwil-Lielija (215,3 km).