Tudi po gorski etapi tesno v boju za skupno zmago

V etapi s tremi gorskimi cilji in zahtevnim zadnjim vzponom na Albulapass pred spustom v La Punt, je po samostojnem napadu 20-letni Juan Ayuso slavil s prednostjo 54 sekund pred zasledovalno skupino. Lani na dirki po Španiji tretjeuvrščeni Španec je zabeležil tretjo zmago v karieri in se vključil v boj za skupno zmago.

Mattias Skjelmose je s šprintom za drugo mesto in dodatnimi šestimi sekundami bonifikacij oblekel rumeno majico vodilnega, ki jo je nosil Avstrijec Felix Gall (AG2R Citroen). Ta je bil v peti etapi osmi z 58 sekundami zaostanka. To v skupnem seštevku pomeni, da ima Skjelmose osem sekund naskoka pred Gallom. Ayuso je napredoval na tretje mesto in zaostaja 18 sekund. Četrti je s 46 sekundami zaostanka Belgijec Remco Evenepoel (Soudal-Quick Step). Prvi favorit za zmago po nekaj zahtevnih dneh v visokih gorah upa, da bo do zadnje etape zadržal majhen zaostanek.

Po razgibanih petkovi in sobotni etapi od La Punta do Oberwill-Lielija (215,3 km) ter Tübacha do Weinfeldna (183,5 km) namreč v nedeljo sledi zaključna vožnja na čas med St. Gallnom in Abtwillom v dolžini 25,7 km.