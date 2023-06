Po tragični smrti: Kolesarstvo je postalo posel, marsikomu bo to zbistrilo glavo

V tretji etapi dirke Po Sloveniji se je sedmerica kolesarjev takoj po štartu v Grosuplju podala v beg, med njimi je bil tudi 36-letni Kristijan Koren (Adria Mobil). Že pred začetkom dirke je Primorec pokazal, da bo poskušal na petkovi trasi, ki jo zelo dobro pozna, priti v ospredje.

Beg ni prišel do konca in ga je glavnina nevtralizirala 20 kilometrov pred ciljem. Po etapi, ki jo je po zmedi presenetljivo dobil Ide Scheling (Bora hansgrohe), je Koren sprva spregovoril o delu ubežnikov: "Lahko rečem, da je bilo z nami kar nekaj 'malinovcev'. Povedal sem jim, kako morajo, kako se je treba postaviti. Mladi kolesarji so. Eden izmed najbolj izkušenih sem bil. V redu smo sodelovali. V Bistrici smo izgubili dva in je bilo potem težje proti Pivki, ker smo imeli nasprotni veter."

Ko je ob prihodu na cilj v Postojni izvedel za smrt Gina Mäderja, se mu je pred očmi stemnilo. Švicar, ki je kolesaril v dresu Bahrain-Victorious, je namreč danes izgubil boj za življenje po padcu na Dirki po Švici, kolesarji pa so za novico izvedeli po koncu tekmovalnega dne: "Z Alessandrom De Marchijem (kolesar Jayco AlUla, op. a.) sva govorila, da je med kolesarji kar borba in se bo prej ali slej zgodil takšen padec, potem pa se bo kakšen kolesar morda zamislil."

Foto: Vid Ponikvar

Z orošenimi očmi je nato nadaljeval in razkril, kaj je po njegovem mnenju razlog, da se je to zgodilo: "Pridejo mladi kolesarji brez spoštovanja. Že pred štirimi leti smo se pogovarjali o tem. Kolesarstvo je postalo posel. Sponzorji in glavni v ekipi govorijo samo gas, gas, gas, potrebujemo rezultat. In poglejte, kaj se zgodi. Marsikateremu kolesarju bo to zbistrilo glavo."