Ko so slišali novico o smrti, niso bili jezni zaradi zaključne zmede

Kolesarski svet je zavit v črno. Smrt Gina Mäderja, ta je izgubil življenje na Dirki po Švici, je pretresla vse. Na dirki Po Sloveniji kolesarji vse do konca etape niso vedeli za tragično novico. Zmagovalec dneva Ide Schelling (Bora-hansgrohe), ki je v kaotičnem šprintu za las premagal Luko Mezgeca (Jayco AlUla), je bil objokan. Zeleni Dylan Groenewegen je bil sprva ob prihodu v cilj jezen, ker se je zgodil nesporazum na zadnjem krožišču, a je na to nemudoma pozabil, ko je slišal za novico o tragično umrlem kolesarju.

Žalosten dan je za kolesarstvo. Govora je le o usodi Gina Mäderja, ki je po grozovitem padcu na Dirki po Švici izgubil življenje. Člani Bahrain-Victoriousa, ki tekmujejo na dirki Po Sloveniji, so bili pred začetkom 3. etape v Grosuplju razumljivo zadržani, tudi sami pa so za novico o smrti moštvenega kolega izvedeli šele po prihodu v cilj v Postojno.

Prav vsi kolesarji so bili po koncu petkovega dneva v Postojni mrkih obrazov, kajti vse je pretresla novica o izgubi kolesarskega kolega, prijatelja Gina Mäderja. Osrednji junak petkovega dne je v ciljnem šprintu v Postojni postal Ide Schelling (Bora-hansgrohe), ki je za nekaj centimetrov prehitel Luko Mezgeca (Jayco AlUla). Slovenski kolesar sprva ni pričakoval, da bo sam šprintal, saj se je pripravljal teren za zmagovalca uvodnih dveh etap Dylana Groenewegna.

A se je tik pred vstopom na ciljno ravnino pojavila zmeda. Na krožišču v Postojni so nekateri kolesarji zavili v levo, drugi v desno, čeprav so ekipe že lep čas vedele, kako bo potekal zaključek. Nekateri so celo padli, med drugimi Diego Ulissi (UAE Emirates). Boj za zmago je takrat izgubil tudi Dylan, ki je šel v napačno smer.

Mezgec se je čudil, slišal je kletvice

Luka Mezgec ni pričakoval, da bo ob koncu kaotično. Foto: Matic Klanšek Velej/Sportida "Ne vem, kaj je bilo z organizacijo. Pol skupine je zgrešilo zadnji ovinek. Dylan je bil na mojem kolesu, potem je bilo nekaj zmešnjave. Znašel sem se v šprintu, ampak sem bil preveč spredaj in me je od zadaj presenetil kolesar Bore. Preveč spredaj sem bil. Hitrost se je povsem zaustavila na 300 metrov. Nekako sem si naredil nekaj prostora za šprint, ampak je kolesar Bore prišel z dvojno hitrostjo mimo mene in nisem mogel več tako hitro pospešiti. Dylan je šel super čez zadnji klanec. Res škoda, da mora kolesar njegovega kova na klanec iti skoraj do faze bruhanja, potem pa polovica skupine, ne po kolesarski napaki, zavije drugam. Tudi sam ne bi vedel, da moram iti levo, če ne bi prej naštudiral proge. Kar naenkrat je šla polovica skupine desno. Mislil sem, da je proga speljana okoli krožišča. Na radiu sem slišal nekaj kletvic, zlasti Dylana, ki je bil za menoj. Takrat je že napadel kolesar Gusto Santica in sem šel za njim. Škoda," se je o koncu etape razgovoril Luka, prav tako pretresen ob smrti švicarskega kolesarja – novico je izvedel takoj ob prihodu v cilj.

Groenewegen šokiran, ko je slišal novico o smrti

"Nekateri so šli desno, ker ni bilo jasno, da je treba zaviti levo. Tudi sam sem šel v desno. Najprej sem bil nekoliko jezen, a sem na cilju izvedel novico o Ginu in si rekel, da je to le igra, kolesarska dirka. Vsi smo z njegovo družino in ekipo Bahrain Victorious. Nimam več besed ob tej zelo slabi novici," je z žalostnim obrazom dejal Groenewegen.

Dylan Groenewegen je imel vse pripravljeno za tretjo zaporedno zmago, nato se je v zadnjem krožišču zgodila zmeda. Foto: Vid Ponikvar

Zeleno majico je kljub zaostanku zadržal, saj ni izgubil sekund po lastni krivdi in bo tudi v kraljevski sobotni etapi nosil majico najboljšega, nato pa jo bo predal kakšnemu od hribolazcev. Povsem objokan pa je bil 25-letni nizozemski kolesar Schelling: "Danes sem izgubil prijatelja."

V soboto kraljevska etapa

Žalosten dan se je tako končal brez tradicionalnega proslavljanja na zmagovalnem odru, a bodo morali kolesarji zbistriti glave. V soboto jih namreč čaka kraljevska preizkušnja z začetkom v Ljubljani in bo prav tako vsebovala tehnične spuste – Mäder je na Dirki po Švici padel ob spustu –, zlasti s Kolovrata, na katerega se bodo kolesarji ob koncu dvakrat povzpeli, nato pa jih za konec čaka še spusti proti Kobaridu, kjer bo cilj. In takrat bo znan tudi kralj 29. dirke Po Sloveniji.