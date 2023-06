Italijan misli v Sloveniji resno, Slovenec mu bo poskušal preprečiti najslajše

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Danes je na dirki Po Sloveniji dan D. V igri sta skupna zmaga in naziv kralj slovenske kolesarske pentlje. Slovenski adut je Domen Novak (UAE Emirates), morda tudi Matej Mohorič (Bahrain-Victorious), zeleno majico pa bi radi oblekli številni kolesarji. Tudi Italijan Filippo Zana (Jayco AlUla), ki je zablestel na nedavnem Giru. V pogovoru za Sportal je dejal, da se dobro počuti in da bo napadel skupno zmago.

Sobotna kraljevska etapa z začetkom v Ljubljani bo najverjetneje določila skupnega zmagovalca, čeprav bo tudi zadnji dan pred prihodom v Novo mesto vzpon na Trško Goro predstavljal poseben izziv. A težja bo sobota. Za ogrevanje pred zaključnima vzponoma na Kolovrat bosta prišla na vrsto gorska cilja III. kategorije Topol in Kladje.

Kolovrat (10,3 km/9,5-odstotni naklon) bodo morali kolesarji prevoziti dvakrat, cilj pa bo nato po spustu v Kobaridu. Favoriti za skupno zmago bodo morali danes pokazati vse, kar imajo v nogah. Tega se zaveda Domen Novak, ki je ob Diegu Ulissiju – dvakratni zmagovalec dirke Po Sloveniji v letih 2011 in 2019 – osrednji kandidat UAE Emirates za skupno zmago. Če bo kateremu od njiju uspelo, bo to četrta zaporedna zmaga za to ekipo na slovenskih tleh, saj je na prejšnjih izvedbah zmago slavil številka 1 na svetu Tadej Pogačar, pred njim pa leta 2019 Ulissi, medtem ko leta 2020 dirke zaradi pandemije koronavirusa ni bilo.

Novak zadovoljen s formo: Imamo dve orožji

"Etapa je zelo težka. Dvakrat bomo šli na Kolovrat. Približno 35 minut vzpona bo. Poznam ga samo z Gira. Kar strm je. Bomo videli, kako bo," pravi Domen, ki so mu tovrstni klanci bolj pisani na kožo: "Dolgi klanci in težak tempo mi bolj ugajajo kot eksplozivni. Nisem namreč eksploziven, sem bolj počasen. Danes mi bo bolj ustrezalo. S formo sem zadovoljen. Poskušali bomo z Diegom in mano. Več ko nas je, lažje je dirkati. Na več kart lahko igramo. Poizkusili bomo z obema."

Domen Novak je pred današnjo etapo optimističen. Foto: Vid Ponikvar

Visoko uvrstitev, predvsem pa etapno zmago, bi rad na letošnji izvedbi dočakal tudi Matej Mohorič, ki je bil tako kot vsi v kolesarski karavani šokiran nad smrtjo moštvenega kolega Gina Mäderja na Dirki po Švici. Težki časi bodo za odličnega slovenskega kolesarja, ki bo v mislih dirkal tudi za Švicarja. Bolj kot današnja etapa pa je Mohoriču pisana na kožo nedeljska. Lani mu je v ciljnem šprintu zmago vzel Pogačar, ki pa ga letos ni na slovenski kolesarski pentlji. A kot je dejal že pred začetkom dirke, bo poskušal tudi v soboto.

Italijan bi rad osvojil Slovenijo

Zato pa današnja trasa ustreza Italijanu Filippu Zani. Član Jayco AlUla je na Giru zmagal v 18. etapi in to v dresu italijanskega državnega prvaka. "Neverjetno je bilo zmagati. Zelo vesel sem bil te zmage. Pričakujem dobro uvrstitev," je dejal v pogovoru za Sportal.

Za avstralsko moštvo je bil začetek dirke Po Sloveniji sanjski. Dylan Groenewegen je ob pomoči Luke Mezgeca, ki je bil v petek za las prekratek v Postojni, osvojil prvi šprinterski etapi, danes pa prihaja čas za 24-letnega Italijana: "Prvi dve etapi sta bili izjemni. Zmagali smo dvakrat. Delali smo vse za zmago Dylana. Danes je kraljevska etapa. Poskušal bom zmagati in osvojiti zeleno majico. Dobro se počutim."

Klance, kakršen je Kolovrat, ima rad. Dolg bo 10,3 kilometra, povprečna naklonina pa bo znašala 9,5 odstotka. "Pred nami je težak dan. Skušal bom priti v ospredje. Nato pride na vrsto še zadnja etapa, ki ima na koncu zelo strm klanec. Težek je. V ekipah UAE Emirates in Bahrain Victorious imajo svoje načrte in bodo šli prav tako po zmago. Danes bom poskušal osvojiti zeleno majico," je dejal Italijan in za konec nekaj besed namenil moštvenemu kolegi Mezgecu: "Luka je super fant, veliko pomaga ekipi. Lepo je imeti v moštvu takšnega kolesarja, človeka."

4. etapa, 17. junij 2023, Ljubljana–Kobarid, 165,6 km