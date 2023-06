Nekateri odnehajo, sam bo vztrajal do konca

Na dirki Po Sloveniji nastopa tudi rekorder največje slovenske kolesarske pentlje. Marko Pavlič je del slovenske reprezentance, ki je v večini sestavljena iz kolesarjev ekipe mebloJogi. Desetič je že del dirke Po Sloveniji in bo še vztrajal na kolesu. Dokler se bo 30-letnik čutil sposobnega, a opaža, kako mladi vse bolj prihajajo v ospredje. Osrednji cilj ekipe v Novi Gorici je biti na begu v vsaki etapi, saj je za kaj več konkurenca prevelika, priznava Pavlič, ki je v četrtek bežal vse do 35. kilometra, ko ga je glavnina posrkala.

Marko, lahko bi rekli, da ste starosta dirke Po Sloveniji. Kako jo doživljate?

Vsako leto je večje navdušenje, večje zanimanje, večji spektakel. Dirka zelo pridobiva veljavo. Začel sem, ko še ni bilo prenosa na televiziji, ni bilo toliko zanimanja, občinstva. Zdaj ob prečkanju krajev opaziš veliko navijačev in je nekaj posebnega.

Kaj vam pomeni, da ste največkrat, skupno desetkrat nastopili na največji slovenski kolesarski dirki?

Zase lahko rečem, da sem zelo vztrajen in ne odneham. Nekateri odnehajo, sam bom vztrajal do konca. Dokler bom lahko in bom motiviran. Zdi se mi, da so mlajši vedno boljši in da se izgubljam v povprečju preostalih (smeh, op. a.).

Danes in jutri bo trasa zavila proti primorskim koncem, kjer bi lahko imela vaša ekipa večjo podporo ob trasi.

Upam, da jo bomo imeli. Da se jih bo zbralo čim več in bodo navijali za naše domačine. Čeprav ni nihče iz goriških koncev, ampak smo zbrani iz vse Slovenije.

V preteklosti mu je na dirki Po Sloveniji uspelo obleči belo majico za najboljšega mladega kolesarja. Foto: Vid Ponikvar

S kakšnimi cilji vaša ekipa, ki ji poveljuje športni direktor Robi Jenko, nastopa na dirki Po Sloveniji?

Naši cilji so povezani z begom. Morda tudi z rezultati, da pridemo v kakšni etapi do 20. mesta. A so begi glavni cilj.

Konkurenca je na dirki zelo močna. Med drugimi so prisotne štiri ekipe WorldTour. Kako težko je za vašo ekipo sploh nastopati v tako kakovostni mednarodni konkurenci?

Na začetku etape je na primer že velik boj za beg. Včasih ti zmanjka skok ali dva in gre beg brez tebe. Težko je doseči dober rezultat, ker so preostale ekipe toliko močnejše, da ni primerjave.