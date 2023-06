Po grozljivem padcu splezal po pobočju in oblekel majico vodilnega #video

Ko je že kazalo, da bo Filippo Zana (Jayco AlUla) v velikem slogu osvojil kraljevsko četrto etapo dirke Po Sloveniji, potem ko se je pri drugem vzponu na Kolovrat odpeljal naprej v solo vožnji, je sledil grd padec in karte so se hitro premešale. Na srečo jih Italijan ni huje skupil, se hitro usedel na kolo in začel loviti tekmece. V zaključku je imel največ moči njegov moštveni kolega Jesus Pena, ki se je prav tako znašel na tleh, a je v skupnem seštevku zeleno majico vodilnega vseeno prevzel Zana, ki ima zdaj pičlo sekundo prednosti pred danes tretjim Diegom Ulissijem (UAE Emirates). V nedeljo se torej obeta neizprosen boj za skupno zmago na 29. dirki Po Sloveniji. Od Slovencev je bil na šestem mestu najboljši Matej Mohorič (Bahrain Victorious).

Kakšen dan na dirki Po Sloveniji. Sprva se je na štartu v Ljubljani začel z minuto molka v spomin tragično preminulega Gina Mäderja, zaradi česa je bilo še toliko bolj čustveno. Že pred začetkom etape pa se je vedelo, da bo dvakratni vzpon na Kolovrat odločal glede razpleta kraljevske etape s ciljem v Kobaridu. A se ni pričakovalo, da bo razplet krojil tudi spust.

Pri prvem vzponu na Kolovrat se razmerje med najboljšimi še ni premešalo do potankosti. Ob spustu je imelo nato kar nekaj kolesarjev težave. Tudi Jesus Pena (Jayco AlUla), ki je imel zaradi padca nevšečnosti s kolesom in je moral spredaj vrteti le na manjšem verižniku. Sprva je prav Kolumbijec na prvem vzponu na Kolovrat diktiral tempo za svojega kapetana Filippo Zano, ki se je odlično počutil.

Zana grdo padel, a se je pobral in prikolesaril do zelene majice

Italijan, ki je zmagal v 18. etapi letošnjega Gira, je na drugem vzponu odskočil od tekmecev in se otresel še zadnjega Paula Doubla (Human Powered Health). Vse je šlo po željah Italijana, ki je kot prvi prečkal Kolovrat drugič in imel že lepo prednost. V ozadju je skočil Pena, ki je ujel priključek s preostalimi zasledovalci.

Junaka dneva sta padla vsak po enkrat

A je Zana na identičnem mestu kot pri prvem spustu Pena padel. Vrglo ga je čez električnega pastirja ter ob tem prestrašil tudi konja, ki se je pasel na pobočju. Na srečo je Italijana vrglo na mehkejšo travnato površino, kolo pa je odletelo še nekoliko nižje. Pobral ga je, splezal nazaj na cesto in se podal v lov za Diegom Ulissijem (UAE Emirates) in Lorenzom Fortunatom (EOLO-Kometa), medtem ko se je Pena odpeljal Italijanoma.

Zaradi tehničnih težav s kolesom je bilo čutiti, da bo trojica pred ciljem v Kobaridu ujela Peno, ki je navkljub težavam prvi prečkal ciljno črto in se veselil etapne zmage. "Po padcu sem imel spredaj verigo le na manjšem verižniku. Ekipo sem povprašal ali naj počakam Zano ali ne. Dejali so mi, naj grem na etapno zmago," je v cilju dejal član Jayco AlUla.

Če ne bi bilo petkove zmede pred zaključnim šprintom, bi se lahko avstralsko moštvo pohvalilo s kar štirimi zmagami, saj je prvi dve v šprintu dobil Dylan Groenewegen, ki je bil videti najmočnejši tudi v Postojni, a je krožišče nepričakovano naredilo selekcijo v zaključnem šprintu.

Ciljni šprint bo morda na koncu odločal, Mohorič zadovoljen s formo

Zana je nato v ciljnem šprintu prehitel Ulissija in prav zaradi bonifikacijskih sekund za pičlo sekundo prevzel vodstvo na dirki: "Ekipa je zelo dobro funkcionirala in odlično delala zame. Na zadnjem spustu sem padel, vendar sem imel srečo. Vse je dobro. Jutri bo še boj, ker imam le eno sekundo prednosti, a imam močno ekipo. Jutri bom poskušal vzeti skupno zmago. Upam, da nisem utrpel kaj hujšega ob padcu," je v Kobaridu razlagal Zana in se nato še enkrat navezal na padec pri drugem spustu s Kolovrata: "Prehiter sem bil, ker sem mislil, da je drugi ovinek bližje. Veliko sreče sem imel. Na koncu vse dobro. Prestrašen sem bil, vendar sem vzel kolo in šel naprej. Dohitel sem kolesarja, ki sta bila pred menoj. Lepo je biti vodilni kolesar. Jutri bomo branili zeleno majico. Upam, da bom imel dobre noge."

Filippo Zana je novi vodilni v skupnem seštevku, a ima dan pred koncem vsega sekundo prednosti pred Ulissijem. Foto: Matic Klanšek Velej/Sportida

Od slovenskih kolesarjev je bil na koncu na šestem mestu najboljši Matej Mohorič, ki je zdaj v skupnem seštevku prav tako šesti in zaostaja 22 sekund za Zano: "Nisem specialist za takšne vzpone, a mislim, da je pripravljenost pred Dirko po Franciji dobra. Zdaj bom osredotočen, da ne bom kaj narobe naredil. Upam, da bom na Touru prišel do etapne zmage. Vodilni imajo na klanec eno brzino več, ker so specialisti. Zana in Ulissi sta odpeljala Giro, kar se pozna na nogah. Dirka Po Sloveniji ni moj cilj, moj cilj je Tour de France."

Domen Novak ni imel svojega dne

Večja pričakovanja pred dirko je imel Domen Novak, ki je prav za današnjo kraljevsko etapo upal, da bo imel odličen dan. Na koncu so ga noge izdale in je izgubil boj za vidnejšo uvrstitev: "Na prvi klanec sem se dobro počutil, nato so mi pri drugem nagajali krči. Težave sem imel. Dal sem vse od sebe. Fantje, ki so prišli z Gira, se počutijo dobro, kot sem se jaz lani. Videti je, da mi še manjka kakšna dirka, da bi bil konkurenčen."

Diego Ulissi je imel danes močnejše noge od moštvenega kolega pri UAE Emirates Domna Novaka. Foto: Vid Ponikvar

A pri ekipi UAE Emirates še verjamejo, da se lahko v nedeljo spremeni ime na vrhu razpredelnice in tako nadaljujejo z vladavino na dirki Po Sloveniji, potem ko so po zaslugi Tadeja Pogačarja in Ulissija zmagali na zadnjih treh preizkušnjah – dvakrat je to uspelo našemu Tadeju, enkrat Italijanu.

"Diego je dokazal, da je zelo dober. Jutri bomo skušali prevzeti majico," je jasen Domen, ki se zaveda, da lahko Trška Gora tik pred zaključkom naredi selekcijo in ponagaja marsikateremu favoritu.

Primožič opozoril nase

Domen pa ni bil drugi najhitrejši slovenski kolesar. S 3:36 zaostanka je kot 23. na cilj prikolesaril Jaka Primožič. Član slovenske reprezentance, sicer član Team Hrinkow Advarics, je pokazal, da bi lahko v bodoče morda našel prostor v kakšni izmed boljših ekip v kolesarski karavani. Zagotovo pa je z današnjo predstavo potrkal na selektorjeva vrata za avgustovsko svetovno prvenstvo na Škotskem.

Zaključno delo, ki čaka kolesarje v nedeljo.

"Ne vem, kaj naj povem, saj ste vse videli. Na srečo sem si prej ogledal Kolovrat. Nekako sem se sam odločil, da grem svoj tempo. Prvi vzpon se je izplačalo in se nisem uničil za konec, zato sem tudi drugega dobro odpeljal. Pri spustu sem skoraj padel, ker sem bil zaprt. Na spustu sem rekel, da grem naprej, ker sem ga poznal, ampak jasno, kdo bo poslušal nekoga, ki ni v večji ekipi. Na koncu so mi dali roko. Opozoril sem jih glede spusta, vendar kdo posluša koga iz naše ekipe," se je zasmejal Jaka, ki je opozoril nase in bi lahko v bodoče na njegova vrata potrkala kakšna izmed večjih kolesarskih ekip: "Več let sem že dober, vendar sem imel nekaj smole. Zdaj se vidi, ko je večja dirka v Sloveniji, da uspem držati najboljše. Oziroma mi nekako uspeva."

Zaradi današnjih padcev je postalo jasno, da bo odločilna etapa nedeljska od Vrhnike do Novega mesta. Po profilu kolesarji ne bodo imeli težav, bo pa Trška Gora (1,5 km/10,5-odstotni naklon, maksimalen je tudi čez 20 odstotkov) otežila vse skupaj in morda prinesla še kakšen zasuk med najboljšimi. Obeta se torej zanimiva nedelja na dirki Po Sloveniji, vse skupaj pa se bo začelo ob 11.30 - dogajanje bomo tudi tokrat podrobneje pospremili na Sportalu.