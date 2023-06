Matej Mohorič je zmagovalec zadnje etape, Filippo Zana pa dirke! #video

Slovenski as Matej Mohorič je prišel do svoje sploh prve zmage na največji domači dirki, posvetil jo je tragično preminulemu kolegu iz Bahrain Victoriousa Ginu Mäderju.

"To je bila edina etapa na dirki Po Sloveniji, ki mi je bila pisana na kožo, bila je naš cilj že od začetka. Uspelo mi je, v zadnjem klancu na Trško goro sem se potrudil pustiti vse na cesti, za navijače, za Gina. Na spustu sem se hotel otresti Zane, pa je bil spust prekratek," je v cilju 142 kilometra dolge etape od Vrhnike do Novega mesta povedal slovenski junak dneva.

Z zmago se je prebil na končno drugo mesto v skupnem seštevku, to je zdaj njegova najboljša uvrstitev na slovenski pentlji. Dirka je bila zanj tudi odlična priprava na letošnjo Dirko po Franciji, na kateri bo poskušal osvojiti kakšno etapo.

Skupne zmage na letošnji slovenski pentlji pa se je veselil 24-letni Italijan Filippo Zana (Jayco AlUla). Dirko je končal z 18 sekundami prednosti pred Mohoričem in 23 pred rojakom Diegom Ulissijem (UAE Emirates).

Modro majico najboljšega hribolazca na dirki je osvojil Italijan Samuele Zoccarato (Green Project – Bariani CSF – Faizane), rdečo najboljšega po točkah Nizozemc Ide Schelling (Bora – hansgrohe), belo najboljšega mladega kolesarja na dirki pa Španec Raul Garcia Pierna (Equipo Kern Pharma).

Dirka Po Sloveniji. potek 5. etape:

Cilj: Matej Mohorič (Bahrain Victorious) je zmagovalec zadnje etape 20. dirke Po Sloveniji, Filippo Zana (Jayco AlUla) pa skupni zmagovalec dirke! Tretje mesto v peti etapi je zasedel še en slovenski as Luka Mezgec (Jayco AlUla).

Matej Mohoric wins the fifth and final stage of the #TourOfSlovenia and pays tribute to Gino Mader as he crosses the finish

3 km do cilja - Slovensko-italijanski dvojec vztraja slabe pol minute pred zasledovalci. Mohorič bi se lahko prebil na drugo mesto v skupnem seštevku.

5 km do cilja - Napeto bo vse do konca, Matej Mohorič (Bahrain Victorious) še upa na etapno zmago, Filippo Zana (Jayco AlUla) je v odličnem položaju za skupno zmago. Diego Ulissi (UAE Emirates) v zasledovalni skupini se še ne predaja.

7 km do cilja - Zana je po spustu ujel Mohoriča, skupna zmaga je kot kaže za Slovenca nedosegljiva. Vodilnima sledi mošna skupina z Ulissijem. Mohorič in Zana imata dobre pol minute prednosti.

8,5 km do cilja - Mohorič je na sputu ušel Zani! Nadoknaditi mora 22 sekund.

Primerjajte se z Mohoričem!

Imamo tudi primerjavo za vse rekreativne kolesarje, ki se v teh dneh merijo s profesionalci v okviru nagradne igre Telekoma Slovenije NEO Tour izziv. Zadnji segment, torej 1,7-kilometrski vzpon na Trško goro, je med udeleženci dirke dobil etapni zmagovalec Matej Mohorič, ki je klanec zmogel v 4 minutah in 37 sekundah, medtem ko je zaenkrat med udeleženci rekreativne preizkušnje NEO Tour najboljši Martin Colnar (7:57) pred Gregorjem Novakovičem (9:41) in Lovrom Papežem (9:51). Na NEO Touru lahko sodelujete vse do 23. julija in se potegujete za privlačne nagrade, tudi za vrhunsko kolo Colnago V3 s podpisom lanskega zmagovalca DPS Tadeja Pogačarja (več na telekom.si/neo-tour).

9,4 km do cilja - Matej Mohorič je prvi prišel na vrh Trške gore, na Podbličanovo kolo pa je prilepljen vodilni kolesar na dirki Zana. Diego Ulissi je nekoliko zaostal.

9,7 km do cilja - Z Mohoričem se je odpeljal tudi zeleni Filippo Zana (Jayco AlUla).

10 km do cilja - Matej Mohorilč napada!

10,5 km do cilja - Bega je konec, šesterico je pogoltnila brzeča glavnina. V napad je skočil Camprubi.

13 km do cilja - Ekipe favoritov so se nagnetle na čelo glavnine, Jayco brani Filippa Zano, UAE dela za Diega Ulissija, Bahrain pa za Mateja Mohoriča. Vodilna skupinica bo vsak čas ujeta.

15 km do cilja - Zoccarato je v glavnini, ta pa le še 45 sekund za vodilno šesterico.

17 km do cilja - Kolesarji so že prvič prevozili ciljno črto na Glavnem trgu v Novem mestu, kjer jih je pozdravil tudi slovenski šampion nedavne Dirke po Italiji Primož Roglič. Slavni Zasavec bo danes podeljeval nagrade najboljšim, v ponedeljek ob 18. uri pa ga v Ljubljani čaka veličasten sprejem.

20 km do cilja - Kolesarji so v Novem mestu, Zoccarato ne more ujeti šestih vodilnih, v glavnini pa postaja vse bolj pestro. Prednost vodilnih je padla pod minuto.

23 km do cilja - Samuele Zoccarato je imel manjše težave s kolesom in je izgubil stik z vodilno skupino, zdaj lovi kolege ubežnike. V glavnini za zdaj ostajajo mirni. Povprečna hitrost kolesarjev je bila do zdaj 45,3 km/h.

25 km do cilja - Bliža se Novo mesto in s tem zaključek 20. dirke Po Sloveniji. Sedmerica ubežnikov še vztraja dobro minuto pred glavnino, a kmalu se bo etapa razvnela.

38 km do cilja – Čeh Voltr je dobil tudi zadnji leteči cilj dneva. Glavnina ostaja dobro minuto za ubežniki.

Izidi letečega cilja v Trebnjem:

1. Martin Voltr (Češ/PRK Group – Pierre Baguette – Benziol) 5 točk/3 bonifikacijske sekunde

2. Žiga Horvat (Slo/Ekipa Slovenije) 3/2

3. Simon Pellaud (Švi/Tudor) 1/1

Foto: zajem zaslona 40 km do cilja - Prednost ubežnikov počasi, a vztrajno pada. Zdrknila je že pod minuto, pa je glavnina nato spet malce popustila. Po zadnjem letečem cilju v Trebnjem se bo etapa razvnela in na vzponu na Trško goro eksplodirala.

50 km do cilja - Sedmerica ubežnikov vztraja dobro minuto pred glavnino.

63 km do cilja – Martin Voltr je dobil tudi leteči cilj v Višnji Gori, prednost ubežnikov je padla še za malenkost in zdaj znaša minuti in 15 sekund. Na čelu glavnine tempo diktira Srb Dušan Rajović iz Bahrain Victoriousa.

Izidi letečega cilja, Višnja Gora:

1. Martin Voltr (Češ/PRK Group – Pierre Baguette – Benziol) 5 točk/3 bonifikacijske sekunde

2. Simon Pellaud (Švi/Tudor) 3/2

3. Embret Svestad-Bardseng (Nor/Human Powered Health) 1/1

67 km do cilja - Na čelu glavnine so se pojavili tudi kolesarji moštva UAE Emirates, ki imajo z Diegom Ulissijem kandidata za skupno zmago - ta Zano v skupnem seštevku zaostaja pičlo sekundo -, prednost vodilnih pa se je še malo stopila, zdaj znaša minuto in 25 sekund.

70 km do cilja - Prednost ubežne sedmerice še naprej pada, zdaj znaša le še dobro minuto in pol.

Tole pa nam je pred etapo povedal Luka Mezgec, ki s preostalimi kolegi iz Jayco AlUle danes predvsem skrbi, da zelena majica ostane na plečih njihovega kapetana Filippa Zane:

73 km do cilja - Na čelu glavnine danes tempo diktirajo kolesarji moštev Bahrain Victorious in Bora - hansgrohe. Prednost vodilne sedmerice je padla pod dve minuti.

81 km do cilja – Kolesarji so opravili s prvim letečim ciljem dneva, zmagal je Čeh Martin Voltr (PRK Group – Pierre Baguette – Benziol)). Glavnina vozi 2:20 za ubežniki. Bonifikacijske sekunde kot kaže ne bodo odločale o zmagovalcu letošnje dirke, pobirajo jih ubežniki, med katerimi je v skupnem seštevku najvišje Španec Marcel Camprubi, ki pa za vodilnim Zano zaostaja več kot tri minute.

Izidi letečega cilja v Škofljici:

1. Martin Voltr (Češ/PRK Group – Pierre Baguette – Benziol) 5 točk/3 bonifikacijske sekunde

2. Žiga Horvat (Slo/Ekipa Slovenije) 3/2

3. Marcel Camprubi Pijuan (Špa/Q36.5) 1/1

95 km do cilja – Vodilna sedmerica vozi 2:20 pred glavnino. Z dirke sta odstopila še člana moštva Corrates Selle Italia, Italijan Marco Murgano ter Srb Veljko Stojnić.

Pričakovanja pred zadnjo etapo nam je razkril tudi najbolje uvrščeni Slovenec v skupnem seštevku, Matej Mohorič. Podbličan je šesti, za zelenim Filippom Zano pa ima le 22 sekund zaostanka.

99 km do cilja - Jarc in Vermeulen sta v glavnini.

100 km do cilja - Zasledovalca Jarc in Vermeulen sta kot kaže obupala, zdaj zaostajata že 1:25 za vodilno sedmerico.

Kolesarji se počasi približujejo seriji treh letečih ciljev, ti bodo na Škofljici, v Višnji Gori in v Trebnjem, Martin Hvastija nam je pred etapo povedal, da utegnejo tudi ti igrati pomembno vlogo pri končnem razpletu dirke.

Tole nam je povedal Martin Hvastija:

112 km do cilja - Jarc in Vermeulen sta se vodilni sedmerici približala na 35 sekund, glavnina zaostaja že več kot dve minuti za čelom dirke.

Fotogalerija s starta pete etape (foto: Ana Kovač):

123 km do cilja - Samuele Zoccarato (Ita/Green Project – Bardiani CSF – Faizane), Alessandro Iacchi (Ita/Corratec Selle Italia), Embret Svestad-Bardseng (Nor/Human Powered Health), Marcel Camprubi Pijuan (Špa/Q36.5), Simon Pellaud (Švi/Tudor), Martin Voltr (Češ/PRK Group – Pierre Baguette – Benziol) in Žiga Horvat (Slo/Ekipa Slovenije) vozijo 50 sekund pred Aljažem Jarcem (Slo/Adria Mobil) in Moranom Vermeulenom (Avt/Team Vorarlberg), ki sta združila moči, glavnina zaostaja 1:50 za čelom dirke.

Kako kaže rekreativcem na NEO Touru? Primerjajte se z najboljšimi na NEO Touru: z včerajšnjim (dvakratnim) vzponom na Kolovrat je med tekmovalci najhitreje opravil Joel Nicolau Beltran (Špa) s časom 31 minut in 26 sekund. Za njim sta bila Italijan Zoccarato (31:37) in Švicar Stüssi (31:38), med Slovenci so bili najhitrejši Jaka Primožič (31:44), Domen Novak (31:47) in Matej Mohorič (31:49). Za primerjavo: trije doslej najhitrejši udeleženci nagradne igre Telekoma Slovenije so Dominik Šemrl (48:52), Matevž Melinc (49:37) in Luka Cimprič (54:12). Rezultat za sodelovanje v bogati nagradni igri, kjer lahko z nekaj sreče odpeljete vrhunsko kolo Colnago V3 s podpisom Tadeja Pogačarja, ni pomemben. Časa je še na pretek, NEO Tour poteka vse do 23. julija (več na telekom.si/neo-tour). Danes bomo čase za zanimivo primerjavo med profesionalci in rekreativci beležili na Trški gori. Sportal NEO Tour izziv #5: najkrajši, a zelo strm odsek

134 km do cilja – Prvi gorski cilj dneva je osvojil nosilec modre majice najboljšega hribolazca na dirki Samuele Zoccarato (Green Project – Bardiani CSF – Faizane). Vodilna sedmerica je Zaplano prečila 35 sekund pred Jarcem, 45 sekund pred Vermeulenom in 1:35 pred glavnino. Zoccarato si je z novimi tremi točkami že zagotovil zmago v boju za najboljšega hribolazca na dirki, zdaj ima šest točk prednosti pred najbližjima zasledovalcema, v zadnji etapi pa so na voljo le še tri točke za zmagovalca na Trški gori ob koncu etape.

Izidi gorskega cilja, Zaplana (III. kategorija):

1. Samuele Zoccarato (Ita/Green Project – Bardiani CSF – Faizane) 3 točke

2. Martin Voltr (Češ/PRK Group – Pierre Baguette – Benziol) 2

3. Embret Svestad-Bardseng (Nor/Human Powered Health) 1

Foto: zajem zaslona 135 km do cilja - V lov za ubežniki se je iz glavnine podal še Moran Vermeulen (Avt/Team Vorarlberg), Aljaž Jarc pa je izgubil stik z vodilno skupino.

136 km do cilja - Vodilni dvojici se je pridružila še šesterica kolesarjev, Embret Svestad-Bardseng (Nor/Human Powered Health), Marcel Camprubi Pijuan (Špa/Q36.5), Simon Pellaud (Švi/Tudor), Aljaž Jarc (Slo(Adria Mobil), Martin Voltr (Češ/PRK Group – Pierre Baguette – Benziol), Žiga Horvat (Slo/Ekipa Slovenije). Ubežniki vozijo že dobro minuto pred glavnino.

139 km do cilja - Napadel je Samuele Zoccarato (Ita/Green Project – Bardiani CSF – Faizane), pridružil se mu je še Alessandro Iacchi (Ita/Corratec Selle Italia), italijanska kolesarja pa imata majhno prednost pred glavnino.

142 km do cilja - Takoj po uradnem startu se je že začel vzpon na Zaplano (III. kategorija, 8,1 km, 5,6-odstotni povprečni naklon).

11:36 (142,6 km do cilja) - Zadnja etapa letošnje dirke Po Sloveniji se je začela tudi zares!

Statrt: Zadnja etapa 29. dirke Po Sloveniji se je začela ob 11.30 na Vrhniki.

Zjutraj je šok doživela baskovska ekipa Euskatel – Euskadi, ki so ji nepridipravi odtujili kombi s kolesi. Kolesarji tega moštva tako danes ne bodo startali.

Športni direktor moštva Jayco AlUla pa je pred etapo sporočil, da tudi nizozemski sprinterski as Dylan Groenewegen, zmagovalec prvih dveh etap letošnje slovenske pentlje, ne bo odpeljal zadnje etape.

Startal ne bo niti Italijan Davide Gabburo (Green Project - Bardiani CSF - Faizane).