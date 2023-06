Kraja na Dirki po Sloveniji, organizatorji prosijo za pomoč

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Foto: Tour of Slovenia

Ekipi Euskaltel Euskadi, ki nastopa na Dirki po Sloveniji, so ponoči ukradli kombi s 14 kolesi.

Ekipi Euskaltel Euskadi, ki nastopa na Dirki po Sloveniji, so ponoči ukradli kombi s 14 kolesi. Foto: Tour of Slovenia

Ekipi Euskaltel Euskadi, ki nastopa na Dirki po Sloveniji , so ponoči izpred hotela v Ljubljani ukradli kombi s 14 kolesi, tako da moštvo na današnji zadnji etapi ne bo štartalo. Organizatorji vse, ki bi kaj vedeli o kraji ali pa kolesa zasledili v oglasih, prosijo za pomoč.

"Danes ponoči so ekipi Euskaltel Euskadi izpred hotela v Ljubljani ukradli klubski kombi s 14 kolesi Orbea Orca Aero. Kolesa imajo značilen črn videz, obročnike Vision Metron in komponente FSA," so na družbenem omrežju zapisali organizatorji Dirke po Sloveniji.

Ob tem so vse, ki bi imeli kakršnokoli informacijo o kraji ali pa bi kolesa zasledili v oglasih, prosili za pomoč: "Če veste karkoli o kraji ali vidite kombi ali kolesa na cesti, v oglasih ali kjerkoli drugje, prosimo, da o tem takoj obvestite policijo ali nas. Hvala za pomoč."

Predčasen konec dirke, ki se bo odločala na Dolenjskem

"Ekipa Euskaltel Euskadi danes ne bo štartala zadnje etape dirke, kar je razumljivo. Ob tem prosimo tudi vse navijače za razumevanje," so še zapisali.

Zadnja, peta etapa, na kateri bodo morali kolesarji prevoziti 142,6 kilometra od Vrhnike do Novega mesta, pred katerim jih čaka kratek, a izjemno strm vzpon na Trško Goro, se bo začela ob 11.30. Obeta se hud boj za skupno zmago, trenutno vodilni Filippo Zana ima pred rojakom Diegom Ulissijem le sekundo prednosti, pred tretjim Lorenzem Fortunatom šest, razlike so tudi v nadaljevanju majhne. Peti Jesus David Pena zaostaja 12 sekund.