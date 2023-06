22-letni Mihael Štajnar, član ekipe mebloJOGI Pro-concrete, ki na dirki Po Sloveniji nastopa za ekipo Slovenije, je v 3. etapi najpomembnejše domače kolesarske dirke izkoristil priložnost in si na nekategoriziranem gorskem cilju na Veliki Bukovici v občini Ilirska Bistrica z zmago prislužil ozimnico. Konkretno: domov je odnesel 100 kilogramov krompirja in 20 kilogramov zelja. Štajnar je eden redkih kolesarjev, ki je v zadnjih šestih mesecih premagal Tadeja Pogačarja. Decembra lani je kolesarsko številko ena prehitel na božičnem ciklokrosu v Ljubljani.

To je vaš drugi nastop na dirki Po Sloveniji. Verjetno so bile vaše ambicije na dirki drugačne kot ob krstnem nastopu na največji domači kolesarski dirki?

Res je, lani sem si za cilj zastavil, da dirko končam, letos pa je bil moj cilj, da bi bil en dan v begu. Na začetku sem razmišljal tudi o tem, da bi ciljal na skupno razvrstitev, a sem že prvi dan dirke komaj preživel, zato sem misel na to opustil. Vendar zdaj lahko rečem, da je vsak dan bolje.

V beg ste se podali na domačih cestah … Torej ste vedeli, kaj točno vas čaka v naslednjih kilometrih?

Da, trasa je potekala mimo Škofljice, od koder prihajam, šla je skoraj dobesedno čez domače dvorišče, tako da sem cesto od Grosuplja do Škofljice poznal na pamet in tam sem potem tudi šel v beg, ki se je posrečil.

Foto: Ana Kovač

Zanimivo, bili ste zmagovalec neuradnega gorskega cilja na Veliki Bukovici, kar vam je prineslo konkretno ozimnico, nagrado ŠD Velika Bukovica. Je bil tudi to vaš skriti cilj?

Najprej je bil moj cilj pobrati točke na gorskem cilju na Rakitni (Štajnar je bil tretji in je zbral dve točki, op. a.), a mi žal ni uspelo, potem pa je bil moj naslednji cilj neuradni gorski cilj na Bukovici, kjer sta bila v igri krompir in zelje (smeh, op. a.). Nagrado sem že dobil, včeraj smo jo po dirki naložili v kombi.

Vzdušje ob progi dirke Po Sloveniji je tudi letos fantastično, navijači kar tekmujejo v inovativnosti, kako vse to sami dojemate?

Res je, v zadnjih letih se je kolesarstvo v Sloveniji zelo razvilo in res je neverjetno, koliko gledalcev se vsak dan zbere ob progi. V vsakem kraju so navijači z zastavami, spodbujajo nas, to ti res daje dodatni moč in motivacijo. Precej lažje je, kot bi bilo, če ob trasi ne bi bilo nikogar. Super, da si ljudje vzamejo čas, da nas pridejo spodbujat.

"Super, da si ljudje vzamejo čas, da nas pridejo spodbujat." Foto: Ana Kovač

Kakšne so v tej fazi vaše kariere vaše kolesarske ambicije?

Še vedno si prizadevam, da bi enkrat lahko od kolesarstva živel. Poleg tega pa še študiram gozdarstvo. Sicer pa je moj glavni cilj ta, da pridem v eno od ekip, kjer bi imel solidno plačo in bi od kolesarstva lahko živel. Kolesarstvo je v tem trenutku tisto, kar me najbolj veseli.

Omenili ste solidno ekipo, kam pogledujete, so bila kakšna povpraševanja drugih ekip?

Za zdaj sem član ekipe mebloJOGI Pro-concrete, kjer se situacija vsako leto izboljšuje, tako da bom mogoče ostal kar tukaj.

Z bratom Gašperjem Štajnarjem, ki dirka za Adrio Mobil in kamniški Calcit, vrhunsko pa obvlada tudi harmoniko. Foto: Ana Kovač

Kariero ste začeli kot gorski kolesar, zakaj ste se odločili, da se preselite na cesto?

V bistvu sem najprej celo osnovno šolo igral nogomet, nato pa sem sedel na gorsko kolo in treniral pri Calcitu. Ko je nekaj mojih kolegov, tudi Matevž Govekar in Rok Naglič, prestopilo v cestno kolesarstvo in kombiniralo oboje, sem si rekel, zakaj ne bi poskusil še sam. Cestno kolesarstvo me je takoj pritegnilo in zdaj sem večino časa na cestnem kolesu, pozimi pa dirkam tudi na dirkah v ciklokrosu.

Decembra lani ste na božičnem ciklokrosu v Ljubljani postali državni članski prvak v tej atraktivni disciplini, spotoma pa premagali celo Tadeja Pogačarja. Najbrž ni treba skrivati, da se vam je dobro zdelo?

Seveda se mi je dobro zdelo, se pa zavedam in sem tudi realen, da Tadej ni kolesar ciklokrosa, ampak seveda, če lahko rečeš, da si premagal Tadeja Pogačarja, je to nekaj, s čimer se vsekakor lahko pohvališ.

Galerija s Kolovrata, najvišje točke letošnje dirke Po Sloveniji (foto: Ana Kovač)

