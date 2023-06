Slovenski navijači so po dobrem letu dni spet okupirali Kolovrat. Maja lani zaradi Gira, letos so prišli spodbujat kolesarje na najomembnejši domači kolesarski dirki.

Slovenski navijači so po dobrem letu dni spet okupirali Kolovrat. Maja lani zaradi Gira, letos so prišli spodbujat kolesarje na najomembnejši domači kolesarski dirki. Foto: Ana Kovač

Čeprav na startnem seznamu letošnje dirke Po Sloveniji ni najboljših slovenskih kolesarjev, Tadeja Pogačarja, ki se intenzivno pripravlja na svoj četrti Tour, niti Primoža Rogliča, ki je pred tremi tedni na Svetih Višarjah zakoličil zmago na italijanskem Giru, Slovenci že od srede dokazujejo, da so tudi brez dveh glavnih kolesarskih matadorjev na startu pripravljeni svoj čas vložiti v spremljanje največje domače kolesarske dirke ob cesti.

Galerija s Kolovrata (foto: Ana Kovač)

Tudi danes ni bilo nič drugače. Čeprav se je v Ljubljani, kjer je bil start 4. etape in se je karavana z minuto molka poklonila spominu na včeraj umrlega švicarskega kolesarja Gina Mäderja, ki je, sodeč po številnih objavah na družbenih omrežjih, v zadnjih 24 urah med kolegi užival izjemen ugled in spoštovanje, zbralo manj ljudi kot na startih v prejšnjih dneh, z izjemo Celja, se je tudi sobota v nadaljevanju razvila v pravi kolesarski praznik.

Najbolj bučno je bilo v Škofji Loki in vaseh pod Kolovratom, najbolj navijaško pa seveda na samem Kolovratu, čez katerega so se kolesarji letos morali pregristi kar dvakrat. Torej 10,3 kilometra ob 9,5-odstotnem povprečnem naklonu, dvakrat.

Foto: Ana Kovač

Navijači s slovenskimi trobojnicami so se pripeljali iz vseh vetrov, številni na kolesih, nekateri so si pot skrajšali z avtom. Najbolj številčna je bila skupina kolesarjev iz Idrije – oklicali so se za navijače Jana Tratnika, ki je trenutno sredi rehabilitacije po nesreči tik pred Girom –, iz Novega mesta ter okolice, ki so družno spodbujali kolesarje, ti so, nekateri bolj, drugi manj, trpeli na vzponu na Kolovrat.

"Kdo smo? Združeni navijači, 40 nas je, Dolenjcev in Idrijčanov. Fantje skupaj dirkajo na pokalu Slovenije v kategoriji dečki C in ker so dobri kolegi, so se dogovorili, da bodo danes skupaj navijali. Navijamo seveda za vse, še posebej pa za Domna Novaka in Anžeta Skoka (Gusto), ki prihaja iz Idrije, medtem ko je Jan Tratnik v naših mislih, tudi če ga ni na dirki," so razlagali dobro razpoloženi navijači v dresih Kolektorja in Adrie Mobila. "Včeraj smo navijali v Postojni, v nedeljo pa najverjetneje na Vrhniki," je napovedal Leon Prezelj, predsednik Kolesarskega kluba KD Slogan 1902 Idrija, v katerem so svojo kolesarsko pot začeli tudi legendarni Valter Bonča, Borut Božič in že omenjeni Tratnik.

Združeni navijači iz Idrije in Novega mesta ter okolice Foto: Ana Kovač

Na vzponu na Kolovrat so se zbrali tudi sorodniki in prijatelji Domna Novaka, ki si je od današnje etape obetal veliko, izkupiček pa je bil žal skromnejši od pričakovanj in napovedi. Več o dramatičnem razpletu 4. etape dirke Po Slovenji si lahko preberete na spodnji povezavi:

Domnova življenjska sopotnica Laura s sinom Borom (Domen je lani z njim na zmagovalnem odru v Novem mestu proslavljal tretje mesto na dirki) je optimistično in umirjeno pričakovala prihod karavane. "Letos ni tako stresno kot prejšnja leta, zdi se mi, da smo se na dirko dobro pripravili, verjamemo v zmago in pozitivno razmišljamo. Vsi smo dobre volje, veliko nas je, smo gorenjsko-dolenjska naveza (Laura prihaja iz okolice Podblice, Domen iz Novega mesta) in v taki družbi je vse skupaj precej lažje," je sproščeno razlagala sogovornica, ki je tako kot vsi njeni prijatelji verjela, da bomo na cilju v Kobaridu proslavljali Domnovo zmago.

Navijači Domna Novaka so danes trdno verjeli v zmago svojega junaka. Foto: Ana Kovač Bor in Laura, sin Domna Novaka in njegova partnerica in največja opora Foto: Ana Kovač

Podobnega mišljenja so bili tudi njeni stari starši. Marjan in Veronika sta se že zgodaj dopoldne pripeljala iz Gorenjske in si rezervirala svoje mesto ob cesti na Kolovrat. Z zastavo in na dveh zložljivih stolih sta nestrpno pričakovala prihod Novaka, ta je ob prvem prečkanju Kolovrata suvereno lovil ubežnika in dvignil apetite navijačev, ob drugem prečkanju pa so predolgo čakali na njegov prihod, kar je dalo slutiti, da se vse ne odvija po začrtanih smernicah. "Postavila sva se na ta del trase, ker bo tukaj najtežje, potem pa bomo videli, kako se bo razpletlo. Sicer pa kolesarstvo spremljava že od nekdaj, zagotovo zadnjih 20 let, če ne celo več. Sam nikoli nisem kolesaril, razen tega, da sem bil dvakrat na Franji, dirke pa rad spremljam," je povedal Marjan.

Marjan in Veronika, dedek in babica partnerice Domna Novaka, sta se na Kolovrat iz Gorenjske pripeljala že v zgodnjih dopoldanskih urah. Foto: Ana Kovač

Med slovenskimi zastavami in slovensko govorico smo naleteli tudi na italijanske navijače iz Vidma in Trsta, ki so navijali prav za ubežnika Samuela Zoccarato (Ita/Green Project – Bardiani CSF – Faizane), ki se je ravno v času našega pogovora suvereno vzpenjal na Kolovrat. "Navijamo seveda za našega kolesarja, sam pa sem stavil na Domna," nam je povedal Italijan, oblečen v kostum žirafe. "Sicer pa skoraj vsako leto prihajamo na dirko Po Sloveniji, super je, ogromno je navijačev. Na dirki bomo posneli par videov za blog Furlan Cycling," so hiteli pripovedovati navijači iz italijanske soseščine.

Foto: Ana Kovač

Dirka po Sloveniji je v naše kraje privabila tudi Antuna Brekala iz Slavonskega Broda. "V Slovenijo me je povabil Dami Zupi (organizator dirke DOS, op. a.), ki je pri nas organiziral ultra kolesarsko dirko Cro Ultra, sam sem takrat zmagal v kategoriji nad 50 let Ultra (v 24 urah je prepeljal 609 km), pa sem prišel. Star sem 70 let in sem malo 'ubrisan'. V šali pravim, da se borim za vse upokojence. Kolesariti sem začel šele s 50 leti," se je smejalo klenemu Hrvatu, ki je navdušen nad vsemi oblikami športa, najraje pa ima tenis, smučanje in kolesarstvo.

Antun Brekalo je na Kolovrat prikolesaril iz Slavonskega Broda. Foto: Ana Kovač

"Žena mi je pred 20 leti dala ultimat, ali ona ali motor – takrat sem bil nenehno na motorju in sem se seveda odločil za ženo. No, hkrati pa presedlal še na kolo, kjer vztrajam še danes. Za pot do Slovenije sem potreboval dva dni. Prvo noč sem prespal v Glini v bližini Siska, drugo noč pa v okolici Gorice in zdaj sem tu. Od Slavonskega Broda do Gorice sem nabral okoli 500 kilometrov," je razlagal energični Hrvat, ki pravi, da vedno navija za slovenske športnike. "Danes navijam za Domna Novaka, če že ni Pogačarja in Rogliča, naj zmaga vsaj on," si je zaželel Hrvat. "Na dirki Po Sloveniji je čudovito, zame je to pravi slovenski Giro ali celo Tour. Tudi na cesti je ogromno kolesarjev, Slovenija je res prava kolesarska država."

Marko in Nikol iz Nove Gorice sta se poklonila spominu na pokojnega Gina Mäderja. Foto: Ana Kovač

Srečali smo tudi Nikol iz Nove Gorice, ki je na leseni palici pripela napis Gino in mu dodala rdeče srce. "Nisem kolesarka, občasno doma kolesarim na sobnem kolesu, spremljam pa kolesarstvo in ker se me je nesreča dotaknila, sem se odločila za to potezo," je pojasnila. Še večji spomin na Gina smo opazili tik pod vrhom Kolovrata, z napadom in posebno gesto pa se mu je poklonil tudi prijatelj Simon Pellaud iz švicarske prokontinentalne ekipe Tudor.

Jutri bo na dirki Po Sloveniji na sporedu zadnja etapa od Vrhnike do Novega mesta (142,6 km) z zahtevnim zadnjim klancem na Trško Goro (1,5 km/10,5 odstotka) okoli deset kilometrov pred ciljem, v kateri je glede na majhne razlike v skupni razvrstitvi mogoče prav vse.

Italijan Filippo Zana (Jayco AlUla), ki bo bržkone še dolgo hvaležen za to, da je njegov vratolomni padec minil brez posledic, ima pred drugouvrščenim rojakom Diegom Ulissijem (UAE Emirates) zgolj sekundo prednosti, šest sekund pa pred še enim Italijanom Lorenzom Fortunatom iz ekipe EOLO-Kometa. Najvišje uvrščeni Slovenec Matej Mohorič (Bahrain-Victorius) je z 22 sekundami zaostanka na šestem mestu.

