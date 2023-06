Z Rogličem se pogovarjajo že dlje časa

"Izredno lepih pet dni, z ogromno navijači ob trasi. Dirka je bila izjemno zanimiva vse do konca. Zelo smo lahko zadovoljni z vsem. Zahvala vsem, ki so dirko omogočili, torej pokroviteljem, donatorjem, mestom in vsem prostovoljcem, ki jih je bilo več kot dva tisoč po celotni Sloveniji in so pomagali, da smo vse na 833 kilometrov dolgi trasi pripeljali do konca brez težav," je takoj po koncu 29. dirke Po Sloveniji povedal organizacijski direktor dirke Bogdan Fink.

Osrednji junak je postal Italijan Filippo Zana (Jayco AlUla), ki sicer ni prišel do nobene etapne zmage, a bi se je veselil, če ne bi padel v soboto pri spustu s Kolovrata. V nedeljo je ob Mateju Mohoriču (Bahrain Victorious), ki mu je uspel veliki met na domačih tleh, pokazal največ in skupaj sta prikolesarila na zadnji klanec na dirki na Trško Goro, kjer ju je čakala izjemna navijaška kulisa, zaradi katere sta tudi lažje nadaljevala vožnjo proti cilju v Novem mestu.

"Če pride on, je zmagovalec jasen"

"Zadnji dan z vzponom na Trško Goro je bil slikovit. Lahko bi se obrnilo drugače. Matej je skušal dirko rešiti v svojo korist, a je bil Zana navkljub sobotnemu padcu močan, dober. Zelo zanimiva etapa je bila. Pred dirko so vsi spraševali, ali bo prišel Tadej Pogačar ali ne. Če pride on, je zmagovalec jasen. Zdaj je bila tekma odprta. Napeto je bilo do konca," je jasen Fink, prav tako direktor Kolesarskega kluba Adria Mobil.

Navijači so tudi na Trški Gori pričarali izjemno vzdušje. Foto: Vid Ponikvar

V več kot 130 držav je šla dirka, ker je bil prenos na Eurosportu, kar je dalo naši državi dodatno prepoznavnost, zlasti s turističnega vidika. Da imamo v svoji mali "kokoški" vrhunske kolesarje, je jasno že vsem, a je bazen teh majhen.

In morda bodo nekateri mladi, ki so bili del letošnje dirke, v prihodnje prav tako v kakšni ekipi WorldTour, ki nastopajo na najvišji ravni: "Fantje iz Adrie Mobila so poskusili. Vsak dan so bili v begu. Enako taktiko so imele preostale slovenske kontinentalne ekipe. Ko pohodijo plin najboljši na dirki, je težko slediti ritmu. Fantje so mlajši in verjamem, da bodo v prihodnosti zraven."

"Vse je v rokah policije. Mislim, da je šlo za organiziran kriminal."

Do edine resnejše zmede na dirki je prišlo v petek pred ciljnim šprintom v Postojni, ko so nekateri kolesarji v krožišču zavili v napačno smer, zaradi česar so se tudi določeni kolesarji pritoževali. In kakšna je bila končna ugotovitev organizatorja in sodniške delegacije? "Če gledamo krožišče, so bile table prav postavljene. Po pravilih je bilo vse prav. Ni mi jasno, da so šli kolesarji v napačno smer, ker so bili table in semafor obrnjeni v drugo stran. Zato so se sodniki odločili za takšno potezo in kot organizator nismo prejeli nobene kazni ali sankcij. Edini takšen pripetljaj je bil. Šola za naprej," odgovarja Fink.

Žal mu je, da se je zgodila kraja koles. Policija je na delu za zmikavti. Foto: Ana Kovač

Žal se je na dirki zgodila tudi kraja koles španske ekipe Euskaltel−Euskadi. Izpred Hotela Mons v Ljubljani, kjer je bilo nastanjenih pet ekip dirke Po Sloveniji, so zmikavti odpeljali kombi z dvanajstimi kolesi in tako dvojno oškodovali ekipo, saj kolesarji niso mogli nastopiti v zadnji etapi. Kot pravi Fink, je šlo za organiziran kriminal: "Vse je v rokah policije. Pet ekip je spalo tam in vse so imele celotno opremo ob sebi. Žal so njim ukradli kolesa. Mislim, da gre za dobro organiziran kriminal. Zdaj je v rokah policije. Nikakor ne moremo biti del te preiskave in nismo odgovorni, sicer bi šlo lahko to v nedogled. Takšne stvari se žal dogajajo po svetu."

Večkrat smo že poročali, kako so na dirkah v tujini zmikavti že kradli kolesa, pri nas pa se je to zgodilo prvič. Kot je poudaril Fink, je bil poizkus leta 2013, a so varnostniki v hotelu vse skupaj preprečili.

Roglič na jubilejni 30. dirki?

Zastor nad letošnjo dirko je v nedeljo padel, a bo organizator moral še kar nekaj stvari postoriti, da bo vse pospravil pod streho. Z mislimi bo kmalu pri jubilejni 30. izvedbi, za katero bo kar nekaj izzivov. V prvi vrsti se lahko zgodi, da bi dirka Po Sloveniji našla drug termin, saj je v tem času kar nekaj velikih večetapnih dirk – Dirka po Švici, kriterij po Dofineji, Dirka po Belgiji.

Foto: Ana Kovač

"Izziv je. Na eni strani imamo športni izziv, na drugi promocijski, z vidika turizma. Predvsem promocija, ki jo delamo skozi dirko Po Sloveniji. Z vsemi deležniki moramo predebatirati stvari. Do jeseni je čas. Še dve leti smo v razredu Pro Series. Za zdaj je še prehitro, da bi karkoli govorili."

Prav tako še ni znano, kako bo potekala trasa. Govori se, da se bo vrnila posamična vožnja na čas, ki bi bila v Ljubljani. Za jubilejno izvedbo bo organizator zagotovo skušal pripeljati tudi kakšno zveneče ime. Tadej Pogačar se je zadnji dve leti prav na naših cestah pripravljal na sloviti Tour de France in obakrat zmagal, dve zmagi pa ima tudi Primož Roglič, ki je z novomeškim klubom, ki je organizator dirke, zelo tesno povezan: "S Primožem se že dalj časa pogovarjamo o tem. Primož je začel kolesarsko pot v novomeškem klubu. Ponosni smo na to. Doma je izkoristil svoj čas. Naša predsednica Mojca Novak gre v tretje obdobje in ne bo več predsednica kluba. Na neki način se ji je Primož v nedeljo prišel zahvalit."