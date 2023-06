Spektakel smo lahko videli tudi zadnji dan Dirke Po Sloveniji. V velikem slogu je Matej Mohorič (Bahrain-Victorious) prišel do svoje zgodovinske etapne zmage na največji etapni dirki na naših cestah, skupne zmage pa se je veselil 24-letni Filippo Zana (Jayco AlUla), ki je z našim kolesarjem uprizoril pravi boj na zadnjem vzponu dneva na Trško Goro. Mohorič je zmago posvetil tragično preminulem Ginu Mäderju in ob tem ni mogel skriti čustev. Zdaj bo misli povsem usmeril proti osrednjemu cilju Dirki po Franciji, pred tem pa bi rad osvojil še naslov državnega prvaka, a se zaveda, kdo mu bo stal nasproti. Končni junak dirke Filippo Zana je bil nekoliko presenečen nad zmago, v veliko zadovoljstvo pa mu je bilo, da mu ob uspehu čestital Primož Roglič.

Če je pred letom Tadej Pogačar za las premagal Mateja Mohoriča v zadnji etapi dirke Po Sloveniji in mu tako izpred nosu odnesel prvo zmago na največji slovenski kolesarski pentlji, je bilo za letošnjo izvedbo nekako rezervirano, da bo on zadnji dan junak.

Matej Mohorič je pospešil na zadnjem vzponu na dirki, ki je slišal na ime Trška Gora. Sledil mu je lahko le skupni zmagovalec dirke Filippo Zana. Foto: Ana Kovač

"Nisem se oziral na tekmece"

Vendarle je bil zaključek takšen kot lani. Kratek, a strm vzpon na Trško Goro je šel na polno, čez svoje zmožnosti in bil na koncu nagrajen. Sledil mu je lahko le zmagovalec dirke Po Sloveniji FIlippo Zana (Jayco AlUla), ki je nadgradil etapno zmago z letošnjega Gira – v skupnem seštevku je drugega Mohoriča prehitel za 18, tretjega Diega Ulissija (UAE Emirates) pa za 23 sekund.

Kako je Mohorič slavil zmago v Novem mestu

"Vedeli smo, da mi vzpon na Trško Goro ustreza. Celoten dan smo z ekipo UAE Emirates narekovali tempo. Na zadnjem vzponu se nisem oziral na tekmece, ampak sem le želel vzpon odpeljati v svojem ritmu najhitreje in biti na koncu brez moči. Ko sem se na vrhu obrnil za seboj, je bil za menoj le FIlippo. Pri spustu sem poizkušal narediti razliko, a je bil spust prekratek. Nisem želel tudi vsega tvegati. Filippo me je ujel nazaj, oziroma sem ga počakal. Vedel sem, da mu zaključek ne ustreza, da je pri koncu s svojimi močmi. Potrpežljivo sem čakal na šprint in mi je uspelo. Prvič mi je na dirki Po Sloveniji uspelo in mislim, da sem za Tour solidno pripravljen," je razlagal Mohorič, ki je prejel čestitke tudi od slovenskega šampiona Primoža Rogliča, ki je dirko Po Sloveniji dvakrat osvojil, vse pa je prišel pozdraviti v Novo mesto, medtem ko ga v ponedeljek ob 18. uri čaka v Ljubljani slavnostni sprejem po velikem zmagoslavju na Giru.

Zana navdušen, da mu je čestital Roglič "To je zame nepričakovana zmaga, zelo sem zadovoljen s tem dosežkom, še posebej, ker je pred mano obramba naslova državnega prvaka. Nato pa me končno čaka nekaj sprostitve, počitka," je bil Zana vesel velikega uspeha. Na Dirki po Italiji je letos opozoril nase in v 18. etapi prišel do velike zmage, uspeh pa nadgradil na slovenskih cestah. "Z Matejem sva govorila pred zaključkom, to je bil pravičen razplet. On me je dobro vodil čez spust, na katerem nisem hotel preveč tvegati po tistem, kar se mi je zgodilo dan prej. Ogledal sem si posnetek svojega padca, res sem imel veliko sreče. Prejel sem nekaj udarcev, vendar nič hujšega, brez težav sem lahko dirkal naprej. Dirka se je končala, kot se je morala. Izjemno lepo pa je bilo tudi, da mi je za zmago čestital takšen šampion, kot je Primož Roglič," je bil vidno vesel 24-letni Zana.

Mohorič posvetil zmago Mäderju, ki je izgubil življenje

Ob prečkanju ciljne črte v Novem mestu je Matej pogledal v zrak in dal vedeti, da zmago posveča tragično preminulem Ginu Mäderju, s katerim sta bila moštvena kolega pri Bahrain-Victorious. Švicar je pred dnevi zaradi posledic padca na Dirki po Švici izgubil življenje in zavil kolesarski svet v črno.

V ciljnem šprintu je bil hitrejši od skupnega zmagovalca dirke Filippa Zane. Foto: Matic Klanšek Velej/Sportida

"Dogodki tega tedna so nas globoko pretresli. Blizu sem si bil z njim. Na prvem njegovem Giru leta 2021 sva si delila sobo. Ko je zmagal v 4. etapi, sem mu pomagal do nje. Ni verjel vase. Ves dan sem mu govoril, da na dirki ni važno, kaj naredijo drugi, ampak je pomembno, da se potrudiš in daš na ključnem delu vse od sebe. To je bilo dovolj za njegovo etapno zmago. Predober fant je bil. Bog ga je vzel nazaj k sebi. Verjamem, da ima vsak svojo usodo, pot. Ampak življenje gre naprej. Gino je bil vesel, predober fant. Želel je pomagati narediti svet boljši za vse. Zdaj ga ni več med nami. Še vedno sem zaljubljen v kolo, kolesarstvo, in bom to delal s srcem, njega pa bom nosil s seboj v spominu," je s cmokom v grlu povedal Mohorič.

"Zelo ponosen, od kod prihaja. Ta zmaga mu pomeni več kot marsikatera druga.

Tako kot vse dni je bila tudi v zadnji etapi navijaška kulisa nekaj posebnega. V soboto je bilo ogromno navijačev na vzponu na Kolovrat, danes jih je bilo ogromno na trasi od Vrhnike do Novega mesta, lepote pa smo lahko opazovali tudi s Trške Gore. "Lepo je videti vse navijače. Res te ponesejo višje, pozabiš na pekoče noge. Osredotočiš se, da čim hitreje pregrizneš do cilja. Tik pred ciljem sem pogledal nazaj, ker nisem povsem verjel, da Zana ni igral, a je bil res pri koncu z močmi. Ko mi je uspelo, je sledilo olajšanje, ampak tudi nagrada za trdo delo za ves ta mesec za Dirko po Franciji," je Matej razložil, zakaj kolesarji iz sebe iztisnejo še kakšen atom moči več.

Fotogalerija zadnje etape (Foto: Vid Ponikvar in Matic Klanšek Velej/Sportida)

Zmaga na dirki Po Sloveniji je zanj dobra popotnica za sloviti Tour de France, ki se bo 1. julija začel v Baskiji: "Nisem pričakoval, da sem tako dobro pripravljen, ker sem imel pred dvema tednoma težave z raztrgano mišico. Zelo vesel sem in zadovoljen. Ves fokus je na Dirki po Franciji in upam, da mi tudi tam uspe zmagati v etapi."

Matej se je v karieri že veselil številnih uspehov, zmagal etape na vseh tritedenskih dirkah, do 18. junija 2023 pa mu ni uspelo dvigniti rok v zrak na dirki Po Sloveniji. Zdaj je dočakal tudi ta trenutek, ki mu je poseben: "Dirka Po Sloveniji je poleg državnega prvenstva edina dirka v Sloveniji, ki jo vozim. Lepo je zmagati pred domačimi navijači, na domačih cestah. Zelo ponosen sem, od kod prihajam in mi ta zmaga pomeni več kot marsikatera druga."

Želel bi si, da se bodo s Pogačarjem in Rogličem udarili za državni naslov, a ...

In pred odhodom na Tour de France bo svoje noge preizkusil še na državnem prvenstvu na nedeljski cestni dirki, na kateri bi rad osvojil naslov prvaka: "Na državnem prvenstvu v cestni vožnji bi rad zmagal, vendar mislim, da imata Tadej Pogačar in Primož Roglič podobne načrte. Objektivno sta boljša kolesarja od mene. Morda ne nujno na enodnevni dirki. V direktnem spopadu na 200-kilometrski preizkušnji v vročini so moje možnosti rahlo omejene. Pred štartom se ne bom predal. Dober trening bo pred Dirko po Francijo. Nimam kaj izgubiti, lahko pa dobim majico državnega prvaka."

Osrednji junaki 29. dirke Po Sloveniji (od leve proti desni: Matej Mohorič, Filippo Zana in Diego Ulissi). Foto: Ana Kovač

Torej se obeta spektakel s Primožem, Tadejem in njim? "Upam, da pride Primož. Nisem prepričan. Morda je utrujen po Dirki po Italiji in ga ne bo. Vem, da Tadej bo, ker sem z njim govoril. Ima fokus na majico državnega prvaka, kar bi bilo lepo in prav, ker bo ob Jonasu Vingegaardu glavni favorit za zmago na dirki Tour de France. Bomo videli. Udarili se bomo. Zmagal bo najmočnejši ali tisti, ki bo imel največ sreče," je odgovoril Mohorič.

Če gledamo časovnico, ki jo ima Primož Roglič začrtano v naslednjem tednu, potem bodo državne preizkušnje najverjetneje potekale brez njega, saj ima v ponedeljek sprejem v Ljubljani, v petek pa še v Zagorju - kronometer za državni naslov je na sporedu 22. junija, cestna dirka pa v nedeljo, 25. junija.