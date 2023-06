Španci presrečni, javna zahvala Primožu Rogliču

Medtem ko je Dirka po Franciji vsako leto glavni cilj domala vseh največjih zvezdnikov kolesarstva, sta preostala grand toura, Dirka po Italiji in Dirka po Španiji, nekoliko v senci. Direktorji Gira in Vuelte so zato nadvse veseli, če se največja kolesarska imena le odločijo nastopiti na teh dirkah in veselje Javierja Guillena ob napovedi Primoža Rogliča, da se bo udeležil Vuelte, je tako povsem razumljiva.

Eden najpomembnejših tekmovalcev v zgodovini Vuelte

Javier Guillen: Primož je našo dirko dobil trikrat zapored in je zato eden najpomembnejših tekmovalcev v zgodovini Vuelte. Foto: Guliverimage Roglič je letos že osvojil italijanski Giro, na Vuelti pa s tremi zaporednimi zmagami (2019, 2020 in 2021), že uživa status legende, je še pojasnil Guillen. "Primož je našo dirko dobil trikrat zapored in je zato eden najpomembnejših tekmovalcev v zgodovini Vuelte. Lani ga je ustavil padec, zato ne bomo nikoli vedeli, če bi mu uspelo zmagati še četrtič zapored. Po njegovi zmagi na Giru pa pričakujem, da bo tokrat na startu še močnejši," je o slovenskem šampionu z navdušenjem razlagal dolgoletni direktor španske pentlje.

Bo Remco branil lansko zmago?

Upa tudi, da bo imel Roglič na zadnjem grand touru sezone – letošnja Vuelta se bo začela 26. avgusta z ekipnim kronometrom v Barceloni, končala pa 17. septembra v Madridu – tudi kakovostno konkurenco. Guillenu si želi na dirki videti tudi belgijskega zvezdnika in lanskega zmagovalca španske pentlje Remca Evenepoela (Soudal – QuickStep), ki bi moral biti Zasavčev glavni tekmec že na letošnjem Giru, pa je zbolel in odstopil po deveti etapi, a za zdaj ni dobil še nobenega namiga, da bi 23-letnega Belgijca zanimal nastop na Vuelti.

Na lanski Vuelti se je Roglič raztreščil v ciljnem sprintu v 16. etapi in dirke ni mogel nadaljevati. Foto: Guliverimage

"Za zdaj ne vemo še nič, pravzaprav nimamo veliko informacij, kdo sploh še pride, tudi glede Remca ni znanega še nič. Seveda pa bi ga nadvse radi videli dirkati pri nas," pravi Španec. Ponosno je poudaril, da je Vuelta velika mednarodna dirka, vseeno pa bi, tako kot si to močno želijo tudi prireditelji Gira in Toura, v boju za zmago rad videl tudi kakšnega domačega kolesarja.

Pogačarjev kolega je prihodnost španskega kolesarstva

Veliki španski up je mladi moštveni kolega Tadeja Pogačarja pri UAE Emirates Juan Ayuso. Dvajsetletnik je letos nastopil le na dveh dirkah v Švici, na Dirki po Romandiji je dobil tretjo etapo in v skupnem seštevku končal na 16. mestu, na nedavni Dirki po Švici, ki jo je močno zaznamovala tragedija in smrt Gina Mäderja, pa je bil Ayuso tretji v tretji etapi, prvi v peti, na koncu pa drugi v skupnem seštevku. "Špansko kolesarstvo ima v njem potencialnega zmagovalca. Dosega vse boljše rezultate in upam, da bo za Vuelto pripravljen že letos," si želi Guillen.

S četrto zmago bi ujel rekorderja Herasa. Foto: Guliverimage

Roglič bo na Vuelti napadal svoji četrto zmago, s katero bi se na večni lestvici izenačil z rekorderjem, špansko legendo Robertom Herasom, ki je Vuelto osvojil v letih 2000, 2003, 2004 in 2005. Po tri zmage imata poleg Rogliča še Alberto Contador (2008, 2012 in 2014) ter Švicar Tony Rominger (1992, 1993, 1994).

